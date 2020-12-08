İş Sanat yeni sezonu seyircisiz ama sahnede yaşıyor

“Hayat eve sığar”, pandemiyle mücadelenin sloganı olarak toplumun tüm kesimlerinden 10 aydır destek görüyor. Mart 2020’de görülen ilk COVID-19 vakasıyla birlikte restoranlar ve AVM’lerin yanında tüm sahneler de kapılarını kapatmıştı. Oysa o tarihe kadar yüzde 99 dolulukla oldukça verimli bir başlangıç yapılmıştı 2020’ye… Tiyatro oyunları, gösteriler, konserler bir anda bıçak gibi kesilince gözler de sanatçılara çevrilmişti.

Yazın sektör biraz canlansa da tüm dünyayı ilkinden daha da kötü etkileyen ikinci dalga COVID-19 salgını, yeni sezonun başladığı bugünlerde binlerce sanat emekçisini kara kara düşündürüyor. Birçok ülkede yeniden karantina kapsamında kapanma kararları alınıyor. Sokaklar yasaklarla yine boş kaldı. Tıpkı mart-nisan döneminde olduğu gibi dünyanın farklı yerlerinden sanatçılar online performanslarıyla herkese moral olmaya çalışıyorlar. İşte bu ortamda 5 Kasım’da 2020-2021 sezonunu açtı İş Sanat. Mayıs ayına kadar sürecek bu yeni sezonu, bugüne kadarkilerden oldukça farklı bir şekilde programlayarak, “Gösteri devam etmeli” dedi.

‘Bu dönemde çok şey öğrendik’

Sanat dünyasının pandemiyle verdiği bu zor sınavı yeni bir deneyim olarak değerlendiriyor İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten. “Ben sürece olumlu bakıyorum çünkü bu kriz bize daha önce hiç deneyimlemediğimiz birçok yeniliği, çok kısa sürede hayata geçirebileceğimizi gösterdi” diyor. Mart ayındaki kapanmanın ardından sadece sekiz gün içinde 400’ün üzerinde içeriği online olarak sosyal medya hesaplarına yükleyerek tüm sanatseverlere moral vermelerini buna örnek gösteriyor. Diyor ki; “Bu içeriklerin 100’ü evden yapılmış kayıtlardı. Arşiv için izinler aldık. Gerçek bir dayanışma modeli uygulandı. Çocuklar için atölye çalışmaları yapıldı. Normalde telif sahipleri eserlerinin online platformlarda olmasına izin vermezler, çünkü tek gelirleri budur. Ancak pandemide herkes kriz anında neler yapılabildiğini görmüş oldu.”

Seyirci yok ama sahnede şova devam

Zuhal Üreten’in dikkat çektiği bir gerçek var: Bir sahne kapandığında sadece icracı değil, ışıkçıdan ses teknisyenine, yönetmenden kostümcüye kadar birçok insan işsiz kalır. İşte 2020-21 sanat sezonunun açılışı bu şartların farkındalığıyla yapıldı. Üreten, İş Sanat olarak bu gerçeği göz önünde bulundurarak yeni bir programla sezona başladıklarını anlatıyor. Plana göre pandemi tedbirleri alınarak İş Sanat sahnelerinde gösteri devam edecek. Sanatçılar performanslarını sahnede sergileyecek. Tüm ekip yine işinin başında olacak. Tek farkla; boş koltuklara konser verilecek. Tıpkı seyircisiz stadyumda oynanan futbol maçları, izleyici olmadan yapılan olimpiyatlar gibi. Zuhal Üreten, sezon boyunca yürütülecek iş modelini şöyle anlatıyor: “İş Sanat’ın konser programları bugüne kadar hep karma sanatçılardan meydana gelmiştir. Oysa şimdi lokal davranmak gerek dedik, yerli sanatçıları salonlara toplamaya karar verdik. Seyirci olmayacak ama sanatçı sanatını sahnede sürdürecek. Böylece tüm teknik ekiple birlikte yine çalışmalar devam edecek. Sektöre bu şekilde destek vermek istedik. Konserler başladı bile. Bugüne kadar 100 bine yakın görüntülendi. Sezon boyunca 50 müzik etkinliği olacak. Ayrıca okumalar, masal prodüksiyonları da olacak. Mayıs sonuna kadar geçerli telif anlaşmaları yaptık. Hepsine ücretsiz ulaşılacak.”