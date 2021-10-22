İş Sanat’ın 22. sezonu başlıyor

Özlem bitti! İş Sanat, orkestra şefi Rengim Gökmen yönetimindeki İstanbul Ensemble ve çellist István Várdai ile 12 Kasım’da Maximum Uniq Hall’da sezon açılışını seyircili yapacak.

Boğaziçi’nin mehtaplı gecelerinden birisinde Ortaköy’deyiz. Dışarıda kapkara akan sular, üzerlerinde ışıldayan ayın şavkı; içeride sanat… İş Sanat’ın 22. sezon lansman toplantısı başlıyor. Geride bıraktığımız 21 yıl boyunca müziğin farklı türlerindeki konserlerden okuma etkinliklerine ve çocuk tiyatrosuna uzanan geniş bir yelpazede etkinlikler gerçekleştiren İş Sanat da tüm kurumlar gibi dünyayı sarsan pandemi koşullarından etkilenmişti. 2020 yılının Mart ayından sonra etkinlikler seyircisiz, dijital, çevrimiçi ortamlarda gerçekleştirilmeye başlanmıştı. İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten kendisiyle geçtiğimiz aylarda yaptığım söyleşide “Ama biliyoruz ki özlediğimiz, salonda birlikte alkışlamak, birlikte söylemek. Bir kayıt hiçbir zaman bir konserin yerini tutamıyor” diyordu.

Neyse ki özlem bitti. İş Sanat, orkestra şefi Rengim Gökmen yönetimindeki İstanbul Ensemble ve çellist István Várdai ile 12 Kasım’da Maximum Uniq Hall’da sezon açılışını seyircili yapacak. Franz Liszt Oda Orkestrası’nın Sanat Yönetmenliğini de üstlenen, Münih ARD (2014), Uluslararası Tchaikovsky (2007) gibi dünya çapında pek çok yarışmada ödül alan Várdai, konserde İngiliz besteci Edward Elgar’ın çello konçertosunu yorumlayacak. Konserde ayrıca Giacomo Rossini’den Hırsız Saksağan Uvertürü ve Ludwig van Beethoven’ın Pastoral Senfonisi seslendirilecek. Konserin biletleri 22 Ekim’den itibaren Biletix’te satışta olacak.

Gecenin açılış konuşmasını Zuhal Üreten yapıyor:

“Konser salonumuzda, galerilerimizde, müzelerimizde fiziksel buluşmaya elverecek bir program yapmanın imkânsızlığı nedeniyle buruk başlasak da geçen zorlu dönem, hiç beklemediğimiz yepyeni ufuklar keşfetmemize vesile oldu. Birlikte olduğumuz konserleri, beraber şarkı söylemeyi, alkış seslerini çok özledik ama çevrim içi hazırladığımız programlarla da hayallerimizin ötesinde bir katılıma eriştik. Ülkemizin, hatta dünyanın dört bir yanında kavuşma imkânı bulduğumuz yeni izleyicilerimizle bağımızı sürdürmeyi arzu ediyoruz. Bu nedenle, yeni sezonumuzda bir yandan fiziki etkinliklerimizle İş Sanat müzik faaliyetlerini sürdürürken, diğer yandan Youtube kanalımızda yayınlarımızı sürdüreceğiz. Fiziki konserlerin bazıları Youtube kanalımızda da yer alırken, bazı konserlerimiz sadece çevrimiçine özel olacak.”

Daha sonra sahneye gelen İş Sanat’ın Sanat Yönetmeni Defne Turaç, 22. konser sezonunu heyecanla hazırladıklarını ifade ederek programın satır başlarını sıralıyor. Klasik müzikten caza, Türk halk müziğinden şiir ve hikâye dinletilerine geniş yelpazede hazırlanan bu sezon programı, Zuhal Hanım’ın da belirttiği gibi hibrit olarak planlanmış. Bu anlamda örneğin açılış konserinin kaydı 17 Kasım saat 20.30’da İş Sanat Youtube kanalından da gösterilecek. Yedi ay boyunca devam edecek yeni sezonda İş Sanat, biletli etkinliklerin yanı sıra çevrimiçi yayınlarını da YouTube kanalından sürdürecek.

Defne Hanım, “hibrit sezonumuzla bir yandan salonlarımızda diğer yandan dijital etkinliklerimizle sosyal medya hesaplarımızda izleyicilerimizle buluşacağız. İş Kuleleri Salonumuz bir süre tadilatta olacak. Bu süre zarfında konserlerimizi Maximum Uniq Hall’da düzenleyeceğiz. Müzik dünyasının yakından takip ettiği orkestra ve solistler, ülkemizin değerli sanatçılarının İş Sanat için hazırladığı özel projeler, hikâye ve şiir dinletileri, tiyatro okumaları ile yine her zevke hitap eden bir sezona ev sahipliği yapacağız” diyor.

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi de yeni sezona merhaba dedi. Seramik sanatçısı Beril Anılanmert’in pandemi öncesi programda yer alan, ancak salgın nedeniyle gerçekleştirilemeyen “Seyir Defteri” başlıklı sergisi 8 Ocak 2022 tarihine kadar ziyaret edilebiliyor…

28 Ekim’de ise İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi’nde “Bir Asrın Ardından / Cepheler, İnsanlar ve Büyük Zafer” başlıklı sergi açılıyor.

Bulutsuzluk Özlemi, gelenekselleşen Yeni Yıl Konseri’nde soprano Olga Peretyatko ile tenor Mert Süngü; Fatih Erkoç; Cenk Erdoğan ve Mehmet İkiz’in ortak projesi “Lahza” ile Kenan Doğulu; Cahit Berkay ve Cengiz Özkan konserleri de bu senenin müzik etkinlikleri arasında.

Ayrıntılı programa önümüzdeki haftalarda Pazartesi günleri yayınlanan Yaşam Keyfi yazılarımda yer vereceğim.

Büyülü Boğaziçi mehtabının eşliğinde yeniden soğuk geceye, dönüş yoluna düştüğümde aklımda ve yüreğimde heyecan verici yeni program var. Katılan yöneticilerinden çalışanlarına, PR ajansından davetlilere kadar İş Sanat toplantılarının her zamanki içten, sıcak ortamı da tabii ki sürüyor… Dolunay bu gece bir başka mı parlıyor?!