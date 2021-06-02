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 İş yerlerinde bütçelerin önemi-1: “Bütçeler”  analizle  yönetmenin etkin araçlarıdır

Rüştü BOZKURT
Rüştü BOZKURT BUZDAĞININ DİBİ rustu.bozkurt@dunya.com

Bilgi, eğitim, ahlak, erdem gibi insani  değerleri, bütçe  gibi teknik  araçları anlatan sözcüklerin içeriklerini ve işlevlerini kapsayan algılama yerine sığı  ve indirgenmiş değerler  yükleme  eğilimi yaygındır. Lisa Feldman Barrett,  Yasin Konyalı’nin  dilimize aktardığı Beynimizin Parmak  İzleri  kitabında “vücut bütçeleri”  bölgelerinin  hayatta  kalmamızda  çok önemli rol oynadığını  anlattığı bölümleri okuyunca, iş  yerlerinin hayatta  kalmasının etkin  araçlarından biri  olan “bütçe –odaklı analizle yönetişim” konusunu  tartışmamız gerektiğini  düşündüm.

Barrett, beynimiz vücudun herhangi bir kısmını hareket ettirdiğinde  organları, metabolizmayı ve bağışıklık sistemini çalıştırmak için  kullandığı  enerji ile  yiyerek, içerek ve uyuyarak vücudumuzda  eksilen enerjimizi  yerine  koyarak  yarattığımız  dengeyi  anlatıyor. Fiziksel ya da  zihinsel  hareketlerimiz  enerji tüketiyor; yenilen enerji  ile  tüketilen enerji  dengesi vücudumuzda bir  bütçe  gibi  dengeyi  korursa  yaşam sürdürülebiliyor.

Beynimiz yenilenen enerji ile tüketilen enerjiyi  dengelemek için  sürekli tahminler yapıyor. Karşılaştığımız insanlar, yaptığımız tahminler ve öngörüler, aklımıza gelen fikirler, duyduğumuz sesler, tadabildiğimiz değişik tatlar, dokunuşlarımız ve aldığımız kokuların beyinde bir tahmin yapılması oluşturuyor. Bizi hayatta tutan bu tahminler, kesintisiz duyasal etkinliklerle başa çıkmak için yapılıyor. Beyindeki  akışların ve etkileşimlerin  kimi zaman farkına varıyoruz, kimi  zaman da  varamıyoruz. Beynimizin tahmin örüntülerinin oluşturduğu bir dünyamız var; yaşam sürdükçe de sürekliliğini  koruyor.

İş yerleri  bütçelerle canlılığını  ve dirliğini  korur

Ekonomi için   insan  yapısı  değildir; ama içinde  insan  vardır  tanımı  yapılır. Ekonominin teknik birimleri olan İşyerleri tanımlanmış  girdi  kombinasyonlarını dönüştürerek  mal ve hizmet  üretir. Küçük ya da büyük  iş yerleri, evrim sürecinde olduğu  gibi   üretim, mutasyon, ayıklama, yalıtım ve işbirlikleriyle ile yeni nesneler ya da metotlar üreterek varlığını sürdürür. İş yerleri de uçtan uca süreçlerin işleyişinde tükettikleri enerji  ile  yeniden ürettikleri  enerjiyi  dengelememek zorundadır. Dengeleme süreci  tahminler  yapmayı, öngörme ve önlem  alma disiplinini  kesintisiz sürdürmeyi gerektirir. İş yeri yönetimleri,  beyinde olduğu gibi tahminler  yaparken tüketilen  enerji ile  yenilen enerji arasında  “bütçeler”  oluştursa, dengeleri  koruyarak sürdürülebilirliği  güven altına alabilir.  

Beynimiz, organlarımızı, metabolizmamızı  ve bağışıklık sistemimizi çalıştırmak için   bütçe dengesini sağlayarak  yaşamımızı sürüyorsa, aynı süreçleri  canlı örgütlenmeler olan iş yerleri  de  işler hale getirmesi  canlılığını  ve diriliğini  korur. İş yerleri yönetimleri tedarik zincirinin, dönüştürme  süreçlerinin, mal ve hizmetin  tüketilmesine   kadar bütün işlemlerin  gerektirdiği enerjinin  üretilmesini  güven  altına alması  gerekir. Tüketilen enerji  ile  üretilen enerji  arasındaki  bütçe  değenleri sürdürülebilir  yaşamın  gereğidir. Bütçe araçları kullanılmazsa, dengenin nerede bozulacağını, işlerin olumludan olumsuza  dönüşmesini kontrol altında  tutamayız.

İş yerleri, içerden  ve dışardan  gelen  etkileri  değerlendirerek,  öngörülen “bütçe dengelerinde sapmalarla” yüzleşir. Yöneticiler, sapmaları düzelterek işlerini yürütürlerse iş yerinin uzun dönemli  geleceğini güven altına alır. Geribildirimlerle  “bütçe sapmalarını”  izleyerek, gerekli düzeltmeleri yaparak işlerin sürdürülmesi,  “işyeri bağışıklık sisteminin”  özünü oluşturur.

İş yeri  bağışıklık sistemi  önemli

Prof. Dr.  Derya Unutmaz’ın Herkese Bilim Teknoloji dergisinde  yayınlanan, insandaki  bağışıklık  sistemiyle  ilgili  saptamalarından  yararlanarak   işyerleri  bağlamında  neler  yapmamız gerektiğini  tartışalım istiyoruz.

Bağışıklık sistemimizle  ilgili  Prof.Dr. Derya Eğilmez  şu saptamayı  paylaşıyor: “Bağışıklık sisteminin güçlü olmasını pek istemiyoruz. Bağışıklık sisteminin belli bir dengede olması lazım. Çünkü güçlü olursa bu sefer kendi dokularına zarar verir. Hatta otoimmün  hastalıklara sebebiyet verebilir. Bu bakımdan o dengenin çok iyi  kurulması lazım.”

İş yerlerinde de bütçe araçları, üretilen enerji ile  tüketilen arasındaki  dengeyi  korumanın, “aşırı ve noksan değerlendirme” yapmamanın araçlarıdır.  Varsayalım  ki  işlerimiz iyi gidiyor, kendi birikimlerinizle  organik büyümeyi, satın almalarla ölçek değiştirmeyi ve işbirlikleriyle yeni bir konumlanmayı hedefliyorsunuz. Eğer gelişmenizle  ilgili   bütçeler  yapıyor, ölçeklendirmeye özen  gösteriyorsanız  istikrarlı  bir  büyüme  yaratabilirsiniz. Ölçeklendirme  yapmıyorsanız, büyümeniz  aşırı  güçlenme  tuzaklarına  yakalanabilir. Bir süre sonra aşırı büyümenin yarattığı hantallık, bugün birçok ileri teknoloji firmasının yaşadığı  “yaratıcı yenilik dinamiklerini”  görece zayıflatan sonuçlar doğurabilir. Başlangıçta  elinizde   bütçe-odaklı  ölçeklendirmeye  göre   yönetmiyorsanız, işletmenin  nitelikli  büyümesi  ile  şişmesi   arasındaki  farkı göremeyebilir, rakamların matematiğine bakmadan, aritmetik  rakamlarına  bakarak “olumlu ayrıştığınızı”  sanabilirsiniz.  Örtülü olumsuzluklar  gelişme dinamiklerini zayıflıyorsa  sorunlarla  yüzleşmemiz  kaçınılmaz hale gelir. İşletmeleri   bütçelerle  yönetmenin  yararı, bizi  aşırı büyümenin hantallıklarından, ya da  korkaklığın adını   tedbirlilik  koyan  noksan değerlendirmeler  yaparak cüce  kalmanın sakıncalarından  uzak  tutmasıdır.

Bütçe araçlarıyla iş yönetimi, aşırı ve noksan  değerlendirmeler yapılmasını  engelleyen işletmelerin bağışıklık sistemi  dengelerini  kurar. Özellikle mobil iletişimde 5G standardının yayılmasından sonra, bağlantı, iletişim-etkileşim ve işbirlikleri yapılarındaki  değişikliklere  uygum göstermek için  “bütçelerle yönetimin”  önemi  giderek artacaktır. Ülkemizdeki küçük ve orta ölçek yapının   verimliliklerini  ve  değer katmasını artırmak istiyorsak, bütün işyeri yöneticilerinin  bütçe  araçlarıyla  iş yönetme  bilincini  yükseltmeleri gerekir.

Bütçe-odaklı yönetişim, doğru ölçeklendirmenin  ve  analizle yönetimin  temel araçlarıdır.

Yarın: Bütçeler iş yerlerinde  “yerli” ve “yabancı”   farkındalığını  artırır.

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