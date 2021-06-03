İş yerlerinde bütçelerin önemi-2: Bütçeler iş yerlerinde farkındalığı artırır

İnsandaki bağışıklık sistemiyle ilgili Derya Unutmaz’ ın bir başka saptaması şöyle: “Bağışıklık yabancıyı yerliyi ayırt etmek üzere kurulmuş bir sistem. Yani bu şu demek: Kendi vücudumuzun ürettiği proteinleri, yapıları düşman olarak algılamamak, ama belli partikülleri içeren virüsleri, bakterileri bir tehdit olarak algılamak ve onlara karşı bir savaş açmak. Yani sistemin temeli yabancıyla yerliyi ayırt etmek” olduğunu söylüyor.

Eric Almquist ve arkadaşları da işyerlerindeki “değerler sistemini” inceliyor, 4 değerin, 30’u aşkın değer arasında yüzde ellilik paya sahip olduğunu saptıyor. Bu dört değer, kalite, çeşitlilik, maliyet düşürme- verimlilik- ve sorunları ortadan kaldırmadır.

İş yerleri bağışıklık sisteminde “yabancı” dediğimizde, iş değerlerini zayıflatan etkenleri, “yerli” dediğimiz zaman da güçlendiren değerleri anlamalıyız. Kendi inisiyatifimizle geliştirdiğimiz, organik değerlerimiz rekabet gücümüzü artırır; dışardan gelen kontrol etmemiz zor olanlar da gücümüzü zayıflatır.

İş yerinin kendi içeresinden ve dışardan gelen etkilerin “yararlı” olanları ile “zararlı” olanlarının farkında olmak, bağışıklık sistemini dengede tutmak için gereklidir. Eğer işimizi yürütürken bütçe araçlarını kullanıyor, sistemli olarak “bütçe gözetim ve denetimi” yapıyorsak, geliştirici etkenlere zarar verenleri erken fark edebilir; alternatif önlemler alabiliriz.

Bir iş yeri yönetiminde bağışıklık sistemini güçlü tutarak uzun soluklu gelişme yaratmak için bütçelerimizdeki sapmaların düzenli ve sistemli biçimde sorgulanması önemlidir . Bütçe-odaklı iş analizleri, işlerin olumlu ya da olumsuz gidişatını izleme ve gözleme araçları olarak işyeri yönetimine erken uyarı yapar.

Bütçe araçlarıyla izleme, gözleme ve denetim yapma gelirlerimizi, sermayemizi ve servetlerimizi büyütmenin, işyeri bağışıklık dengesini korumanın etkin yoludur. Sürekli olumsuzluk yaratan değişkenlerle olumlu olanlar hakkında net bilgi sağlar; işlerimizin etkin koordinasyonunu kolaylaştırır ve odaklanarak enerjimizi etkin ve verimli değerlendirmemize yardımcı olur.

Bağışıklık sisteminin odağında ne var?

Derya Unutmaz’a bağışıklık sisteminin odağında neyin bulunduğu ve T hücreleri işlevinin ne olduğu sorulduğunda,“ T hücrelerini eğitmek lazım. Onları eğiten makrofajlar dediğimiz hücre tipleri var, bunların dışardan gelen tehditleri, antejenleri parçalara bölüp bakmaları gerekiyor. Bu nedenle onların komutanı önce bu hücreler oluyor, ama T hücreleri bir kez eğitildikten sonra onlar bu kez komut vermeye başlıyorlar, yani birbirleriyle devamlı konuşuyorlar, herkes birbirine yardımcı denetleyici rolünde. T hücreleri savaşta cephede daha çok komutan rolünde ama oldukça ağ şeklinde çalışan bir istem,” diyor.

İş yerlerinin bağışıklık dengesinde T hücrelerinin işlevlerini kimler yerine getirir? Sorunun yanıtı çok net: İşyerinin bütün çalışanları ama öncelikle yönetim sorumluluğu taşıyanlar.

Öncelikle iş yeri çalışanları, müşterileri, süreçleri, işlemleri gibi paydaşların ortak sorumluluklarının tanımlanmış olması gerekiyor. İş yeri yönetimlerinin üç temel sorumluluk alanı vardır: Biri, öngörme ve önlem alma disiplini. Diğerleri de geribildirimlerle uygulamaların gözetim ve denetimini yaparak sapmaların belirlenmesi ve üçüncüsü de hedeflerden sapmalara ilişkin ince ayarlar yaparak işyeri bağışıklık dengesinin işyerinin kendini yeniden üretmesinin güven altına alınması.

İşletmenin bütün paydaşlarının ortak amaç ve hedefler, fırsat ve tehlikeler, olanak ve kısıtlar hakkında net bilgiye sahip olmaları gerekir. Sürdürebilirliği güven altına alan bağışıklık dengesini korumanın etkin yolu net bilgidir. İşyerinin paydaşları içerden ve dışardan etkilerin olası sonuçlarını “anlayacak” bilgiye sahip olmaları sadece bir ilk adım. İkinci adım, yüzleşme özgüvenine sahip olma, gidişatı sürekli sorgulayarak farkındalık düzeyini yüksek tutmadır. Üçüncü adımı da, olumlu gelişmeleri hızlandırma, olumsuz olanlarını tam zamanında önleyebilmedir.

Bir iş yerini kurmak ve yapıları oluşturmak işin kolay yanıdır. İşin asıl bilgi, emek ve gayret gerektiren yanı “yapıların içine hayat katmak”tır. Hayatı korumak ve zengin yaşamak için de bağışıklık sisteminin dengesine ihtiyaç vardır; bu dengeyi kuracak olanlar da işyerinin bütün paydaşlarıdır, ama birinci derecede sorumlu olanlar yönetme görevini üstlenenlerdir.

İş yeri bütçeleri, sistemli sorgulama araçları olması nedeniyle, sorumlu olanların gerçek değerlerini ortaya çıkaran aynı işlevi görür. Bütçe değerlendirme toplantıları, kimlerin işlerini tam olarak bildiklerini, analitik yeteneklerini, risk üslenme güçlerini ve cesaretlerini anlamının ortamıdır. Bütçe sorgulamaları yoksa, iş yerinde kurnazlar ile gerçek bilgi sahiplerini ayırt etmek zorlaşır.

Yarın: Bütçeler stratejileri test etmenin araçlarıdır