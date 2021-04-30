İşçi Bayramı ve Merkez Bankası

Politikalarda değişim… Uygulamalarda değişim… Kültürel ve sosyal değişim… Doğada, çevrede, ihtiyaçlarda değişim…

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Bu döngü… İyi politikayı/uygulamayı/kültürü/ doğayı/çevreyi de çığ gibi büyütebilir… Kötüyü de…

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Amerika’da işçiler günde 12 saat çalışıyordu… Haftada 1 gün tatil hakları vardı… 1 Mayıs 1886’da, “günde 8 saat çalışma” talebiyle iş bıraktı… Şikago’da ki yürüyüşe milyonlarca işçi katıldı…

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Fransız bir işçi temsilcisi 1889 yılında teklif etti… O gün, yani 1 Mayıs, “işçinin birlik, dayanışma günü” ilan edildi…

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Birkaç yıl sonra, günde 8 saat çalışma, birçok ülkede yasal hale geldi… (Bu durumun verimliliği, kültürü, üretkenliği olumlu etkilediği ise sonradan anlaşıldı!)

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Bizde 1 Mayıs… İlk kez resmi ve “işçi bayramı” olarak, 1923’te kutlandı…

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20’li, 30’lu, 40’lı, 50’li, 60’lı, 70’li yıllardaki fotoğraflara bakınca… Taş kıran karayolları işçilerinde dahi, kravatlar yakada… (iki yakası bir arada!) O dönem politikaları ve anlatılanlar ise “işçi/teknik elemanın yüksek itibarını/ cazibesini” ortaya koymakta…

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Sonra, 80’li yıllar… Tüm dünyada filmler, diziler, yanlış politikalar… Başrolde eğitimsiz/mutsuz/yoksul/ itibarsız fabrika işçisi kızlar/oğlanlar…

VELHASIL…

Dün Merkez Bankası (MB) Başkanı, 50’ye yakın ekonomistin, enflasyonla ilgili sorularını yanıtlarken…

“Resesyon riski, enflasyon riskinin önüne geçtiğinde para politikalarına ağırlık verilmeli”; “Rezervleri güçlü, güvenilirliği yüksek MB’nin uyguladığı para politikası etkindir”; “Rezervler borçla değil, üreterek/ fazlasını satarak güçlenir. Tersi sürdürülebilir değildir.”; “Verimli, rekabetçi işvereni/işçisi olan ülkelerin, MB’leri güçlüdür” görüşünde olan bir vatandaş olarak, geldi aklıma, enflasyonu kalıcı olarak düşürebilecek tek merci olan “verimli üretimin aktörleri”...