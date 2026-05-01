İşçi Bayramı’nda mesaiye kalanlar ve sonuç…
Yükselen eğitim, konut, ulaştırma, mutfak, çocuk/yaşlı bakımı masrafları;
“Alım gücü düşük” ücret mekanizması;
Bu nedenle oluşan ek gelir ihtiyacı;
Yanı sıra, kayıt dışı çalışma oranının yükselmesiyle artan rekabet baskısı…
Türkiye’yi, en uzun mesai yapılan ülkeler arasında (Meksika ile birlikte) ilk sıraya çıkardı…
***
Çok uzun süreler çalışmak üretimimizi ve daha da önemlisi verimliliğimizi artırdı mı?
Tam tersine, 2025 yılı OECD çalışan verimliliği sıralamasında, son sıradaki yerimiz sağlamlaştı…
(Üretimdeki durumumuz da ortada…)
***
“Verimsizlik” bizi geri götürüyor…
Bir “sorun” olarak da, yıllardır dillendiriliyor…
Ve yine yıllardır, bu soruna “çözüm” aranıyor…
Oysa…
Yanı başımızdaki ülkelerin uygulamaları: Çözüm için gerekeni, izlenecek yolu “tane tane” anlatıyor…
***
Birçok ülkede:
Yarı zamanlı çalışan işçi, Türkiye’de ki bir işçinin 5-7 katı ücret alabiliyor…
Çalışan, bu sayede kendini daha da geliştirebiliyor…
(“Kendini geliştirmeyi” zorunluluk olarak da görüyor…)
Ve kazandığı uzmanlıkla, sadece kendisinin değil, birçok sektörün gelişiminde de aktif rol oynuyor…
***
Örneğin zirvedeki İrlanda…
Yüksek teknoloji ve ilaç sektörlerindeki yoğun yabancı yatırımlar sayesinde saat başına verimlilikte dünya zirvesinde yer alıyor...
(Bu sektörlerdeki yoğun yabancı yatırımı da “nitelikli işgücü” sayesinde çekebiliyor…)
***
Örneğin Lüksemburg…
Finans ve hizmet sektörünün gücüyle en yüksek verimliliğe ve bu sayede kişi başına düşen gelir düzeyine ulaşabiliyor…
Örneğin Norveç…
Petrol/gaz sektörü ve güçlü işgücü yapısı ile çok yüksek verimlilik sağlayıp, bu sayede tasarruf ihraç edebiliyor…
Örneğin Singapur, İsviçre, Danimarka, Belçika…
Yüksek eğitim düzeyi ile lojistik, bankacılık, ilaç gibi sektörlerde sağladığı yüksek uzmanlık ile verimlilikte dikkat çekiyor…
VELHASIL
Bugün, 1 Mayıs İşçi Bayramı… (Emekçilerin bayramını kutluyorum)
Fabrikadaki, tarladaki işçi “mecburen” çalışıyor…
Hak edenlerin yanında; engeli olmamasına rağmen, işgücü dışında kalmayı tercih eden; “Fabrikada, tarlada 8 saat çalışacağıma, siyasi partide 2 saat oturup, geleceğimi kurtarabilirim” düşüncesi kazandırılan; “Herkes alıyorsa, ben de yardım almalıyım” diyen on milyonlarca vatandaş ise resmi tatilde…
***
Almanya, Hollanda, Norveç, Danimarka gibi ülkeler, daha kısa çalışma saatlerine (haftalık 36-37 saat) rağmen, “kamu/özel çalışma hayatı ve çalışma ücretleri ve sosyal imkanlarda sağlanan denge” sayesinde kazanılan “yüksek motivasyon” ile saat başına en yüksek verimi alabiliyor…
Çalışma hayatındaki dengesizlikleri, zaman kaybetmeden düzenlememiz gerekiyor…
