İşçi Bayramı’nda mesaiye kalanlar ve sonuç…

Yükselen eğitim, konut, ulaştırma, mut­fak, çocuk/yaşlı bakımı masrafları;

“Alım gücü düşük” ücret mekanizması;

Bu nedenle oluşan ek gelir ihtiyacı;

Yanı sıra, kayıt dışı çalışma oranının yük­selmesiyle artan rekabet baskısı…

Türkiye’yi, en uzun mesai yapılan ül­keler arasında (Meksika ile birlikte) ilk sıraya çıkardı…

***

Çok uzun süreler çalışmak üretimimizi ve daha da önemlisi verimliliğimizi artırdı mı?

Tam tersine, 2025 yılı OECD çalışan ve­rimliliği sıralamasında, son sıradaki yeri­miz sağlamlaştı…

(Üretimdeki durumumuz da ortada…)

***

“Verimsizlik” bizi geri götürüyor…

Bir “sorun” olarak da, yıllardır dillendiri­liyor…

Ve yine yıllardır, bu soruna “çözüm” ara­nıyor…

Oysa…

Yanı başımızdaki ülkelerin uygulamaları: Çözüm için gerekeni, izlenecek yolu “tane tane” anlatıyor…

***

Birçok ülkede:

Yarı zamanlı çalışan işçi, Türkiye’de ki bir işçinin 5-7 katı ücret alabiliyor…

Çalışan, bu sayede kendini daha da geliş­tirebiliyor…

(“Kendini geliştirmeyi” zorunluluk olarak da görüyor…)

Ve kazandığı uzmanlıkla, sadece kendisi­nin değil, birçok sektörün gelişiminde de ak­tif rol oynuyor…

***

Örneğin zirvedeki İrlanda…

Yüksek teknoloji ve ilaç sektörlerindeki yoğun yabancı yatırımlar sayesinde saat ba­şına verimlilikte dünya zirvesinde yer alı­yor...

(Bu sektörlerdeki yoğun yabancı yatı­rımı da “nitelikli işgücü” sayesinde çeke­biliyor…)

***

Örneğin Lüksemburg…

Finans ve hizmet sektörünün gücüyle en yüksek verimliliğe ve bu sayede kişi başına düşen gelir düzeyine ulaşabiliyor…

Örneğin Norveç…

Petrol/gaz sektörü ve güçlü işgücü yapısı ile çok yüksek verimlilik sağlayıp, bu sayede tasarruf ihraç edebiliyor…

Örneğin Singapur, İsviçre, Danimarka, Belçika…

Yüksek eğitim düzeyi ile lojistik, bankacı­lık, ilaç gibi sektörlerde sağladığı yüksek uz­manlık ile verimlilikte dikkat çekiyor…

VELHASIL

Bugün, 1 Mayıs İşçi Bayramı… (Emekçilerin bayramını kutluyorum)

Fabrikadaki, tarladaki işçi “mecburen” çalı­şıyor…

Hak edenlerin yanında; engeli olmamasına rağmen, işgücü dışında kalmayı tercih eden; “Fabrikada, tarlada 8 saat çalışacağıma, siyasi partide 2 saat oturup, geleceğimi kurtarabili­rim” düşüncesi kazandırılan; “Herkes alıyorsa, ben de yardım almalıyım” diyen on milyonlarca vatandaş ise resmi tatilde…

***

Almanya, Hollanda, Norveç, Danimarka gibi ülkeler, daha kısa çalışma saatlerine (haftalık 36-37 saat) rağmen, “kamu/özel çalışma hayatı ve çalışma ücretleri ve sosyal imkanlarda sağ­lanan denge” sayesinde kazanılan “yüksek mo­tivasyon” ile saat başına en yüksek verimi ala­biliyor…

Çalışma hayatındaki dengesizlikleri, zaman kaybetmeden düzenlememiz gerekiyor…