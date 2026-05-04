İşçi, memur, emekli, esnaf ve işvereni daha zor günler bekliyor!
Türkiye ekonomisinin bugün karşı karşıya olduğu tabloyu anlamak için iki temel alana birlikte bakmak gerekiyor: Merkez Bankası rezervleri ve hane halkının geçim koşulları. Son veriler, bu iki alanın aynı anda sıkıştığını ve bunun toplumun tüm kesimlerine yayılan bir baskı yarattığını gösteriyor.
Rezervler eriyor, borç artıyor!
27 Şubat 2026 ile 17 Nisan 2026 arasındaki kısa sürede bile Merkez Bankası’nın rezervlerinde dikkat çekici bir gerileme var:
* Brüt rezervler: 210,2 milyar dolardan 174,4 milyar dolara
* Net rezervler: 91,8 milyar dolardan 58,4 milyar dolara
* Swap hariç net rezervler: 78,9 milyar dolardan 39,7 milyar dolara
Aynı dönemde Türkiye’nin kısa vadeli dış borcu ise 225,4 milyar dolardan 239,2 milyar dolara yükselmiş durumda.
Bu tablo basit bir gerçeğe işaret ediyor: Rezervler azalırken, ödenmesi gereken borç artıyor. Bu da ekonomi yönetiminin hareket alanını daraltıyor. Çünkü rezervler, kur istikrarını sağlamak, dış borç ödemelerini karşılamak ve olası krizlere karşı tampon oluşturmak için kritik öneme sahip.
Geçim tarafında tablo daha da çarpıcı:
Öte yandan hane halkı cephesinde de ciddi bir sıkışma söz konusu. TÜRK-İŞ’in Nisan 2026 verilerine göre:
* Açlık sınırı: 34.587 TL
* Yoksulluk sınırı: 112.661 TL
Bu rakamlar, mevcut gelir seviyeleriyle karşılaştırıldığında tablo daha net ortaya çıkıyor:
* Asgari ücret: 28.075 TL
* En düşük emekli aylığı: yaklaşık 20.000 TL (ortalama 25.000 TL)
* Ortalama ücretler: 35.000 – 40.000 TL
* Memur maaşları: 60.000 – 70.000 TL
Bugün Türkiye’de geniş bir kesim için gelirler, açlık sınırının etrafında ya da altında, yoksulluk sınırının ise oldukça gerisinde kalıyor.
Beklentiler yüksek ancak imkânlar sınırlı!
Bu koşullarda çalışanlar, memurlar ve emekliler doğal olarak gelir artışı beklentisi içinde.
* Emekliler alım gücünün korunmasını,
* Çalışanlar ücretlerin enflasyon karşısında erimemesini,
* Memurlar alım gücü değeri düşün maaşlarına refah payı artışlarını bekliyor.
Ancak burada temel sorun şu:
Devletin bu talepleri karşılayacak mali alanı giderek daralıyor. Rezervlerin zayıflaması ve borç yükünün artması, kamu maliyesi üzerinde doğrudan baskı yaratıyor. Bu da bütçe tarafında daha temkinli bir duruşu zorunlu kılıyor.
Vergi yükü neden artıyor?
Bu noktada devreye vergi politikası giriyor. Artan harcamalar ve sınırlı kaynaklar nedeniyle kamu, gelir yaratmak için daha fazla vergiye yöneliyor.
Ancak sahadaki gerçeklik farklı:
* Esnaf zaten düşük talep ve yüksek maliyetlerle mücadele ediyor
* İşverenler finansman ve kur baskısı altında
* Kayıtlı ekonomide kalan kesim daha fazla yük taşıyor
Sonuç olarak, artan vergi ihtiyacı ile ödeme kapasitesi arasındaki makas açılıyor.
Bu da şu çelişkiyi doğuruyor: Devlet daha fazla vergiye ihtiyaç duyuyor, ancak ekonominin mevcut durumu esnaf ve işverenin bu vergiyi taşıyacak gücü zayıflatıyor.
Ekonominin sıkıştığı nokta
Ortaya çıkan tabloyu üç başlıkta özetlemek mümkün:
1. Rezervler düşüyor- finansal güven zayıflıyor
2. Borç artıyor-yükümlülükler büyüyor
3. Gelirler yetersiz -iç talep ve refah baskı altında
Bu üçlü yapı, ekonomide hem kamu hem özel sektör hem de hane halkı için aynı anda bir sıkışma yaratıyor.
Sonuç: Daralan manevra alanı
Bugün Türkiye ekonomisinin en temel sorunu, kaynakların sınırlı, ihtiyaçların ise yüksek olmasıdır.
* Emekli daha fazla gelir istiyor
* Çalışan alım gücünü korumak istiyor
* İşveren ayakta kalmaya çalışıyor
* Devlet ise artan yükümlülükleri finanse etmeye çalışıyor
Ancak Merkez Bankası rezervlerindeki erime ve artan dış borç, bu taleplerin aynı anda karşılanmasını zorlaştırıyor.
Bu nedenle önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarının en kritik sınavı şu olacak:
Sınırlı kaynaklarla artan beklentiler arasında denge nasıl kurulacak?
2027 yılında yapılması muhtemel seçimler tüm kesimlerde beklentileri daha da arttıracak ancak henüz seçimlere bir buçuk yıl var. Seçimlere kadar olan süreçte, 2026 yılı ile 2027’nin ilk yarısının ekonomik açıdan oldukça zorlu geçeceği açık. Seçim öncesinde gündeme gelmesi muhtemel düzenlemelerin ise beklentileri karşılamakta yetersiz kalması şaşırtıcı olmayacak. Mevcut veriler, kısa vadede ekonomik koşullarda belirgin bir iyileşmenin kolay olmadığını ortaya koyuyor.” Tüm bu nedenlerle, ‘’İşçi, memur, emekli, esnaf ve işvereni daha zor günler bekliyor’’
