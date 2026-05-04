İşçi, memur, emekli, esnaf ve işvereni daha zor günler bekliyor!

Türkiye ekonomisinin bugün karşı karşıya olduğu tabloyu anlamak için iki temel alana bir­likte bakmak gerekiyor: Merkez Bankası rezervleri ve hane halkı­nın geçim koşulları. Son veriler, bu iki alanın aynı anda sıkıştığını ve bunun toplumun tüm kesimlerine yayılan bir baskı yarattığını göste­riyor.

Rezervler eriyor, borç artıyor!

27 Şubat 2026 ile 17 Nisan 2026 arasındaki kısa sürede bile Merkez Bankası’nın rezervlerinde dikkat çeki­ci bir gerileme var:

* Brüt rezervler: 210,2 milyar dolar­dan 174,4 milyar dolara

* Net rezervler: 91,8 milyar dolar­dan 58,4 milyar dolara

* Swap hariç net rezervler: 78,9 mil­yar dolardan 39,7 milyar dolara

Aynı dönemde Türkiye’nin kısa va­deli dış borcu ise 225,4 milyar dolar­dan 239,2 milyar dolara yükselmiş du­rumda.

Bu tablo basit bir gerçeğe işaret edi­yor: Rezervler azalırken, ödenmesi ge­reken borç artıyor. Bu da ekonomi yö­netiminin hareket alanını daraltıyor. Çünkü rezervler, kur istikrarını sağla­mak, dış borç ödemelerini karşılamak ve olası krizlere karşı tampon oluştur­mak için kritik öneme sahip.

Geçim tarafında tablo daha da çarpıcı:

Öte yandan hane halkı cephesinde de ciddi bir sıkışma söz konusu. TÜRK-İŞ’in Nisan 2026 verilerine gö­re:

* Açlık sınırı: 34.587 TL

* Yoksulluk sınırı: 112.661 TL

Bu rakamlar, mevcut gelir seviye­leriyle karşılaştırıldığında tablo daha net ortaya çıkıyor:

* Asgari ücret: 28.075 TL

* En düşük emekli aylığı: yaklaşık 20.000 TL (ortalama 25.000 TL)

* Ortalama ücretler: 35.000 – 40.000 TL

* Memur maaşları: 60.000 – 70.000 TL

Bugün Türkiye’de geniş bir kesim için gelirler, açlık sınırının etrafında ya da altında, yoksulluk sınırının ise oldukça gerisinde kalıyor.

Beklentiler yüksek ancak imkânlar sınırlı!

Bu koşullarda çalışanlar, memurlar ve emekliler doğal olarak gelir artışı beklentisi içinde.

* Emekliler alım gücünün korun­masını,

* Çalışanlar ücretlerin enflasyon karşısında erimemesini,

* Memurlar alım gücü değeri düşün maaşlarına refah payı artışlarını bek­liyor.

Ancak burada temel sorun şu:

Devletin bu talepleri karşılaya­cak mali alanı giderek daralıyor. Re­zervlerin zayıflaması ve borç yükü­nün artması, kamu maliyesi üzerinde doğrudan baskı yaratıyor. Bu da bütçe tarafında daha temkinli bir duruşu zo­runlu kılıyor.

Vergi yükü neden artıyor?

Bu noktada devreye vergi politika­sı giriyor. Artan harcamalar ve sınırlı kaynaklar nedeniyle kamu, gelir yarat­mak için daha fazla vergiye yöneliyor.

Ancak sahadaki gerçeklik farklı:

* Esnaf zaten düşük talep ve yüksek maliyetlerle mücadele ediyor

* İşverenler finansman ve kur bas­kısı altında

* Kayıtlı ekonomide kalan kesim daha fazla yük taşıyor

Sonuç olarak, artan vergi ihtiyacı ile ödeme kapasitesi arasındaki makas açılıyor.

Bu da şu çelişkiyi doğuruyor: Devlet daha fazla vergiye ihtiyaç duyuyor, an­cak ekonominin mevcut durumu es­naf ve işverenin bu vergiyi taşıyacak gücü zayıflatıyor.

Ekonominin sıkıştığı nokta

Ortaya çıkan tabloyu üç başlıkta özetlemek mümkün:

1. Rezervler düşüyor- finansal gü­ven zayıflıyor

2. Borç artıyor-yükümlülükler bü­yüyor

3. Gelirler yetersiz -iç talep ve re­fah baskı altında

Bu üçlü yapı, ekonomide hem kamu hem özel sektör hem de hane halkı için aynı anda bir sıkışma yaratıyor.

Sonuç: Daralan manevra alanı

Bugün Türkiye ekonomisinin en te­mel sorunu, kaynakların sınırlı, ihti­yaçların ise yüksek olmasıdır.

* Emekli daha fazla gelir istiyor

* Çalışan alım gücünü korumak is­tiyor

* İşveren ayakta kalmaya çalışıyor

* Devlet ise artan yükümlülükleri finanse etmeye çalışıyor

Ancak Merkez Bankası rezervlerin­deki erime ve artan dış borç, bu talep­lerin aynı anda karşılanmasını zorlaş­tırıyor.

Bu nedenle önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarının en kritik sı­navı şu olacak:

Sınırlı kaynaklarla artan beklentiler arasında denge nasıl kurulacak?

2027 yılında yapılması muhtemel se­çimler tüm kesimlerde beklentileri da­ha da arttıracak ancak henüz seçimlere bir buçuk yıl var. Seçimlere kadar olan süreçte, 2026 yılı ile 2027’nin ilk yarı­sının ekonomik açıdan oldukça zorlu geçeceği açık. Seçim öncesinde günde­me gelmesi muhtemel düzenlemelerin ise beklentileri karşılamakta yetersiz kalması şaşırtıcı olmayacak. Mevcut veriler, kısa vadede ekonomik koşul­larda belirgin bir iyileşmenin kolay ol­madığını ortaya koyuyor.” Tüm bu ne­denlerle, ‘’İşçi, memur, emekli, esnaf ve işvereni daha zor günler bekliyor’’