İşçinin yıllık izin hakkı dışında başka tür izin hakkı bulunuyor mu?

AV. ARB. ÖZDEN YAĞMUROĞLU

4857 sayılı İş Kanunu’na göre, işe başladığı günden itibaren bir yıl süre ile çalışmış olan işçiye, kıdemine göre değişen süreler olan 14 gün, 20 gün ve 26 gün olmak üzere yıllık ücretli izin verileceği kabul edilmiştir. Yıllık izin dışında, işçinin belirli koşulları taşıması durumunda alabileceği ücretli izinler de bulunmaktadır.

Bunlardan ilki kadın işçinin analık halinde alabileceği izindir. Kadın işçi, doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplamda 16 hafta süre izinli sayılacaklardır. Çoğul gebelik bulunması durumunda, doğumdan önce çalıştırılamayacakları süreye, iki hafta daha eklenecektir. Sağlık durumunun elvermesi ve bu yönde sağlık raporu alınması durumunda kadın işçi dilerse, doğumdan önceki üç haftaya kadar çalışmayı sürdürebilir. Bu durumda çalıştığı süreler doğum sonrasındaki sürelere eklenecektir. Bu sürenin doldurulmasından sonra, kadın işçi dilerse altı aya kadar ücretsiz olmak koşulu ile izin alabilecektir. Doğumda annenin ölümü halinde analık izninin kullandırılması hususu, yönetmelikle düzenlenmiştir. Buna göre, doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü halinde, doğum sonrası kullanılmayan süreler babaya kullandırılacaktır.

Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinen işçiye, çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık izni kullandırılacaktır. İşçinin analık izni dışında bazı özel durumların gerçekleşmesi durumunda kullanabileceği mazeret izinleri ise şöyledir;