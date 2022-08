İşçisizlik krizi büyüyor, mesleki eğitimde Almanya modeline neden geçmiyoruz?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Nisan-Haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrek verilerine göre işsizlik oranımız yüzde 10,6 oldu. İşsiz sayımız 43 bin kişi azalarak 3 milyon 654 bin kişi oldu. İşsizlik, erkeklerde yüzde 8,9 ve kadınlarda yüzde 13,9 tahmin edildi. Ülkemizde istihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre 765 bin kişi artarak 30 milyon 775 bin kişiye ulaşırken, oran erkeklerde yüzde 65,3 olurken, kadınlarda yüzde 30,4’te kaldı. Sanayide, tarımda, turizmde, madencilikte ve çok sayıda alt sektörde ‘vasıflı ya da vasıfsız işçi bulamama’ sorunu ise giderek büyüyor. Eğitme ve yaşa bakılmaksızın meslek edindirme kurslarının sayısı ve kapasitesi artırılıyor. Meslek liselerini cazip hale getirmek için önemli adımlar da atıldı. Ancak, her şeye rağmen hızlı büyümesini sürdüren Türkiye ekonomisinin muhtaç olduğu işgücü açığı da giderek büyüyor. Genç işsizlerimizin mevcut işlerde çalışma isteksizliğine çare bulmanın kolay bir yolu da bulunamıyor. Bazı sektörler ‘ev kadınlarının’ istihdama kazandırılması için formüller üretmeye çalışıyor. Bütün bu konuları bir sektör üzerinden konuşmak için Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gürkan Gözmen ile sohbet ediyoruz. Türkiye 2021’de 1,7 milyar dolarlık deri ve deri ürünleri ihracatı yapmıştı. Ayrıca, turizmde bu yıl rekorlar yılı olması turizm alışverişinde de ciddi yükseliş getirdi. Başkan Gözmen, bu yıl ihracatın 2 milyar doları aşacağını, kilogram ihracat değerinin de 9,5 dolara geldiğini belirtiyor. Bu ihracatta deri konfeksiyon payının 250 milyon doları bulduğunu, turizmdeki satışlarla 450 milyon dolara ulaşabileceğini söylüyor. Bu güzel sözlerden sonra çok olumsuz bir cümleyle devam ediyor sohbete ve “Deri konfeksiyonda yüzde 30-35 kapasitelerle çalışabiliyoruz. Çünkü sektörümüz işçisizlik krizi yaşıyoruz. COVID-19 salgınında sektörümüz ciddi istihdam kaybetti, işçilerimiz bir daha geri dönmedi. Çalıştıracak eleman bulamıyoruz. Zeytinburnu’ndaki deri konfeksiyon fabrikalarımıza acilen 1000 civarı, 5 yıl içinde de 10 bine yakın işçi gerekli. İşçi bulamazsak biteriz. Birkaç seneye bu nedenle çok sayıda firmamız kapanabilir” diyor. Söylediklerinin iyi tarafı, büyük bir sektörde ciddi istihdam açığı olması, “Bir şekilde çözülemez mi? Deride bunca yıllık üretim ve ihracat gücümüz var, devlerle rekabet edebiliyoruz. Bunu işçi bulamadığımız için kaybetmeyiz” diyorum. Başkan Gürkan Gözmen konuşmaya devam ediyor: “Bir an önce eğitim sistemimiz değişmeli. Bizce kısa vadede yapılacaklar var ama Türkiye bir sanayi ülkesi kalacaksa, daha da büyük bir sanayici olacaksa mesleki eğitimde Alman modeline geçmeliyiz. Aksi takdirde işsiz üniversite mezunları ülkesi olmaya devam ederiz.” Söyledikleri haklı olabilir ama Türkiye’de Alman eğitim sisteminin uygulanması halinde kopacak başka fırtınaları düşünüyorum. Türkiye’de, çocukların daha ilköğretimde sert bir sınavla ‘meslek öğrenecekler ile üniversiteye gideceklerin’ ayrıştırılacağı düzende kim bilir ne kavgalar çıkar? “En iyisi mevcut meslek liselerini daha da cazip hale getirmek” diyorum. Başkan Gözmen, “Meslek liseleri dolsa da bize gelen olmuyor, yine üniversite okumak için devam ediyorlar. Bizim işçiye ihtiyacımız var” diyor. Son söz tabii ki onun hakkı.

Her mahalleye kreş açılırsa kadın işçi bulmak kolaylaşır

Türkiye’de çok büyük bir kadın işçi potansiyeli bulunduğuna inanan Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gürkan Gözmen, sektörünün işçisizlik krizini aşmak için ‘kadın işçi adaylarına’ odaklandıklarını belirtiyor. Gürkan bu konuda, “Kadınları hedefe koyduk ve kısa sürede kadın çalışan oranımız yüzde 50’ye yükseldi. Şimdi ‘çocuklu olduğu için çalışamayan kadınlarımıza’ çözüm arıyoruz. Bunun en önemli adımı her mahalleye bir kreş açılması olacaktır. Eğer kamu kurumları (belediyeler ve ilgili bakanlıklar) sosyal devlet ilkesine göre hareket edip bu konuda harekete geçse çok sayıda kadınımız istihdama katılır” diyor.

---------

Ege Cansen mi Mahfi Eğilmez mi?

Merhum Güngör Uras hocamızı anma programında çok değerli iki iktisatçımız Ege Cansen ile Mahfi Eğilmez’in sohbetini dinleyenler hem öğrendi hem de bir stand up gösterisi izler gibi eğlendi. Her biri çok kıymetli fikirlere sahip ve tabii ki ikisi arasında bir tercih yapmak gerekmiyor. İkisini de dinlemek, farklı bakış açılarının aynı konu üzerinde daha iyi anlamayı nasıl kolaylaştırdığına tanık oluyor. Ege Cansen’in “Ne pahasına olursa olsun Türkiye cari açık vermekten kurtulmalıdır, ‘sürdürülebilir cari açık iyidir anlayışı’ büyük risk taşır, faiz yükselterek de kur ve enflasyonu çözemezsiniz” diye özetleyebileceğim sözleri çok önemliydi. Ardından da “Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri” atasözünü hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, köprüler, limanlar, hastaneler, yollar yaparak eser bırakmayı tercih ettiğini vurgulaması ilginçti. Mahfi Eğilmez’in söylediklerinden bence en önemli olanları da “Bizde faiz, kur artışını önlemek içindir, enflasyona karşı bir enstrüman değildir. Faizi indirmek son derece yanlış oldu, faize hiç dokunulmasaydı enflasyon yüzde 25’te kalırdı” cümleleriydi. Benim bu ‘farklı düşünen’ iki değerli hocamızdan aldığım ders ise şöyle: “Ege Cansen’in dediği doğru ama bu yapılamıyorsa Mahfi Eğilmez’in dediği ile zaman kazanılabilirdi. Ancak, ülkemizdeki siyasi irade, cari açığın kapanma ihtimalini yüksek görüp faiz indirmeye başladıktan bir süre sonra Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi, bunun tarihi bir küresel enerji krizine yol açması, kapanması beklenen cari açığın birkaç misli katlanan enerji faturası ile tekrar hızla açılması’ kaderde varmış."