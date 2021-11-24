Işıklar’ın ‘coin’le indirim sistemi büyüyecek

Bu yılsonunda toplamda tüm şirketleri ile birlikte 1 milyar liralık ciroya ulaşacak Işıklar Holding, kripto paraları işine entegre ederek farklı bir uygulama başlattı. Ana iş kolları tuğla, ambalaj ve döküme odaklanan holding, bayileri için bir sadakat programı gibi çalışan Işıklar Coin’i (isikc) geçen yıl devreye aldı. Türkiye’de toplam 4 milyon kripto para yatırımcısı olduğunu söyleyen Işıklar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kutlu Işık, “Biz halka arzlarla borçlanmadan önemli bir kaynak yarattık. Bu çok doğruydu. Şimdi coin’lerle de bambaşka bir açılım yapmış olduk. Bayilerimizle aramızda ıskonto vererek bir müşteri sadakati programı olarak başlattığımız Işıklar Coin’i şimdi diğer şirketlere de açacağız” diyor.

Çemaş, Niğbaş, Işıklar Tuğla, Işıklar Ambalaj gibi sektöründe öncü firmaları bünyesinde bulunduran, 80 ülkeye ürettiklerinin yüzde 65’i ihraç eden Işıklar Holding, yeni hedeflerini DÜNYA’ya anlattı. Işıklar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kutlu Işık, Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürü Ela Işık ile sorularımızı yanıtladı. Işık, “Türkiye’de yeteri kadar şirket halka açık değil. Bu yıl ama hızlı bir rüzgar başladı. Önce yatırımcı sayısı arttı. Sonra halka arza ilgi... Işıklar Grup olarak büyük ölçüde halka açığız. Krizleri o şekilde atlattık. Yatırımlarla büyüyor olmamızı buna borçluyuz. Şimdi de Işıklar Coin’imizi devreye aldık” diyerek, yeni sistemlerini ve hedeflerini şöyle anlatıyor:

4. BORSAYA DA SUNACAK

Geçen yıl mart gibi Işıklar Coin’i devreye aldık. Bizimki bir müşteri sadakat programı olarak dizayn edildi. Hani futbol takımları da taraftarları için yapıyor ya… Biz de kendi grup şirketlerimizin bayilerine öncelikle başladık. Bayi bizim coin’den belirli bir miktarda alırsa o zaman ıskonto kazanıyor. Tabi coinleri tutmak kaydıyla. Eğer coin fiyatı yükselir satarsa iskonto alamıyor. Ama coin’den de para kazanıyor. Üç ayrı kripto para borsasında başladık. Türkiye’de Paritex, Uzakdoğu borsasında Cointiger’da bir de ABD’de Fatbit’te varız. Bir 4. de bu hafta içinde giriyoruz. Şimdi coinimizi grup dışına da açtık. Toplam kripto paramız 100 milyon adet. Şu anda 4 milyon kadarı satıldı. İlk arzı 20 cent’ten yaptık ikinci arz 40 cent’ten oldu, şu anda 1 doların üzerine çıktı. Bayilerimiz de kazandı ve üstüne ıskonto aldı.

ERBİL'E AMBALAJ TESİSİ

Üç ana sanayi alanımız var. Ambalaj, tuğla, döküm… Her birinde yatırımlarla büyüyoruz. Işıklar Ambalaj’da Kuzey Irak’ta Erbil’de bir fabrika kurduk. Çimento torbası, yapı kimyasalları torbası gibi kraft kağıdından endüstriyel torba yapıyoruz. Konya Çumra’da ana fabrikamız. Oradan gıda torbası ağırlıklı iş yapıyoruz. Bir miktar yapı kimyasalları var bir miktarda diğer sektörlere ürettiğimiz kağıt torbalar var. Kimya, kedi köpek mama torbaları, sofistike baskı isteyen işler de yapıyoruz. 8 renk, lak vernik gibi işler yapıyoruz. Işıklar Ambalaj, iç piyasada da önemli bir oyuncu ama ağırlıklı olarak ihracata çalışıyor. Başta Avrupa olmak üzere bu ürünlerimize talep çok. ABD’ye de ihraç ediyoruz Afrika’ya da. Ambalajda 50 ülkeye düzenli mal sevk ediyoruz. Yeni bir yatırım olarak da poşet ve zarf işine gireceğiz. İnternet ticaretinin artmasıyla birlikte aldığınız bir ürün cırtlı bir zarf içinde size geliyor. Bu tür zarfları üretecek bir yatırım yapacağız. Ayrıca Çemaş'a da yeni CNC yatırımları yaptık.

ÖZIŞIK, GYO’YA DÖNÜŞECEK

3. çeyrek rakamlarımızı açıkladık, ilk 9 ayda 600 milyon lira ciro yaptık. Geçen yılın toplamında 380 milyon lira kadardı. Bu yılı 1 milyar lira gibi bir ciroyla kapatırız. Ama bu konsolide değil, kombine. Bu büyümeyi pandemi sonrası hızla sıçrayan talebe ve tedarikte Türkiye’nin sunduğu avantajlara borçluyuz. 1500 çalışanımız var. Ayrıca Metemteks sentetik iplik yapıyor, 30 kişi çalışıyor. Mühendislik taahhüt işlerimiz var. Niğbaş var Niğde’de prefabrik yapı üreten, orada da 140 kişi istihdam ediyoruz. Özışık İnşaat ve Enerji AŞ ile DSİ’ye projeler geliştiriyoruz. Baraj, yol gibi çalışmalar yapıyoruz. Hedefimiz onu 2023’te gayrimenkul yatırım ortaklığına (GYO) dönüştürmek.

Mikrocerrahi Vakfı ile 100 bin insanımızın sakat kalmasının önüne geçtik

Sivil toplum örgütlerinde önemli görevlerim var. Türkiye Selüloz, Kağıt ve Ağaç Mamulleri Sanayi İşverenleri Sendikası’nın (KASİSEN) başkanıyım. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) yönetim kurulundayım. Benim için özel bir yeri olan TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı’dır. Vakfın şu anda Mütevelli Heyet Başkanıyım. Yönetim Kurulu Başkanımız da Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar. Vakfın kuruluşunda rahmetli babam Turgut Işık’ın emekleri var. Komşumuz Dr. Ayan Gülgönen, 1978’de Türkiye’nin rekonstrüktif mikrocerrahi uygulamalarını başlatan isim. Babamla sohbetlerinde hem trafik hem de iş kazalarında organ kayıplarını konuşuyorlar. Yılda 5 bin vaka var. Ama sadece 300’ü ameliyat olup sağlığına kavuşabiliyor. Çünkü hem bunun için gerekli tıbbi cihaz yok hem de az doktor var. Babam konuyu, zamanın TİSK Başkanı Halit Narin ile paylaşıyor. Böylece TİSK’in ve işveren sendikalarının üyesi olduğu bir vakfın hayata getirilmesi fikri ortaya çıkıyor. Vakfımız 1985’de kuruluyor. Mütevelli Heyet Başkanı Nejat Eczacıbaşı, Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ayan Gülgönen ve Yürütme Kurulu Başkanı da babam Turgut Işık. O günden buyana hem cerrahlarımızın çabaları hem de vakfımızın katkılarıyla 100 bin insanımızın sakat kalmasının önüne geçtik. Hem trafik hem iş kazalarında insanlar ellerini, parmaklarını kollarını kaybedebiliyor. Ayrıca hastane kurma fikrimiz de vardı. Hastanenin yeri 2001’de Maslak Acıbadem’e kiralandı. Böylece 20’den fazla mikroskobik tıbbi cihazı, ki bazılarının fiyatı 100 bin doların üzerinde, devlet hastanelerine bağışlayabildik. Pandemide de vakfımız önemli bağışlarda bulundu.

40 megavatlık ‘temiz’ yatırım

Hem Işıklar Ambalaj’ın Çumra fabrikasında hem de Bartın’da tuğla fabrikalarımızda güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarına başlıyoruz. Çumra’da yarım megavat GES kuruyoruz. Tuğla’da 2 megavat kuruyoruz. BND Elektrik diye 2 hidroelektrik santrali (HES) olan bir şirketimiz var. BND’nin 10,5 megavatlık Ordu’da, 3,5 megavatlık Kahramanmaraş’ta iki GES’i var. Kahramanmaraş’ı HES’lerimizin yanına yarım megavat GES tarlası kurarak hibrite dönüştürüyoruz. Çemaş Döküm'de 6 megavata da 14 megavatlık ek yatırım yapıyoruz. Toplamda tüm planladığımız yatırımları bitirince 40 megavatlık temiz enerji üretmiş olacağız. Bu da grubumuzun enerji tüketimini ofset ediyor. Karbon ayak izimizi sıfırlıyoruz. UN Global Compact’a da imzacı olduk.

Işıklar Holding’in kurucusu rahmetli Turgut Işık için geçen sene, vefatının 30. yıl dönümünde meşhur Bartın kilinden heykel yapılarak, fabrikanın önünde sergilenmeye başlandı. Heykeltıraş İsmail Aksakal ve Ayşe Sultan Babayiğit’in eseri Işıklar’ın Anadolu serisi taban ve pres tuğlaları ile yapılan kaide üzerine yerleştirildi. Turgut Işık, çok sevdiği sazıyla fabrikaya gelenler karşılıyor.