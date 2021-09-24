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“İşimi seviyorum…”

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

2 yıl önce, Düsseldorf’ta, park halindeki taksiye, işaretle derdimi anlatamayınca, yanına kadar yürümüştüm…

Şoför kaptırmış, Tolstoy’un Savaş ve Barış’ını okuyordu…

Kitabın Türkçe olduğunu görüp, “Keyfinizi bölüyorum, ama…” diye selamlayınca, “Gideceğiniz yere mutlu bir şekilde ulaştırmak, en az bu kitap kadar keyif verir!” dedi gülümseyerek…

Konyalıymış…

15 yıldır Almanya’da yaşıyormuş…

*          *          *

Sohbet ederken bir ara, “Çok huzurlusunuz, kıskandım…” deyince, ilk cümlesi, “İşimi çok seviyorum…” oldu…

*          *          *

“Genel olarak işlerini seven insanlar yaşar burada; bu nedenle herkes huzurlu…” deyip ekledi:

“Ekonomisi güçlü bir bölgedeyiz…

Geçen, belediye başkanlığı seçimleri vardı…

Aday çıkmadı.

İlanlarla 'belediye başkan adayı' arandı.

İnsanlar, çalıştığı zaman, her anlamda karşılığını alabildiği için ve sistem gereği, bir taksi şoförü dahi bir belediye başkanından çok daha fazla kazanabildiği için, siyaset/kamu tercih edilmiyor…”

*          *          *

O gün, bazı ürünlerde dünya pazarının yüzde 70’ine hakim, Alman kimya devinin fabrikasında röportaj da yapmıştım…

O fabrikada, 17 ayrı ürün için, her ay 17 tanıtım/hedefler toplantısı yapılıyormuş…

Ve o toplantılara ortaokul/lise/üniversite öğrencileri de davet ediliyormuş…

Bir bölümde, 30’a yakın ortaokul öğrencisi ile 1 yıl sonra piyasaya sürülecek ve 3 yıl sonra üretilebilecek iki ürünün Ar-Ge hikayesini ve “insanlığa sağlayacağı konforu”  dinledikten sonra, bir çocuğa fikrini sordular…

“Sevdim bu işi!” dedi…

VELHASIL…

 Düsseldorf gezisinden anladığım:

Merdivenleri adım adım/işini severek/çabalayarak/bilime dayanıp/uygulayarak çıkan/çıkabileceğine inanan/inandırılan hiçbir çalışan/yönetici/bürokrat…

Kısa vadeli/günü kurtarma mantığıyla düşünmez…

Kalkınmanın/refahın çoğunluğun edindiği bu kültür sayesinde geldiğini/artabileceğini görüp; kısa vadeli/günü kurtarma mantığıyla düşünenlerin kültürünün yeşermesine de izin vermez…

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