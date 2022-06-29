İşin geleceği artık “MetaWork”

Işınlanma, hologramlar ve gezici avatarlar işin geleceği aslında geldi. Gelecek artık bugünde yaşanıyor. O nedenle yeni çalışma ortamını da Metawork olarak tanımlamak mümkün. Bugün biraz yeni geleceğin şifrelerinden bahsedelim. Uzak ve hibrit çalışmaya geçiş artık büyük oranda kalıcı olacak o nedenle artık işi sanal ofisler devralıyor. Örneğin, Microsoft toplantılara özelleştirilmiş avatarlar olarak katılma ve paylaşılan holografik deneyimler aracılığıyla, projeler üzerinde iş birliği yapma seçeneği ile kullanıcılar için karma gerçeklik sağlayan Mesh for Microsoft Teams’i piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Meta veri deposu seçeneği

Microsoft Teams için Mesh ayrıca şirketlere sanal ortamlar oluşturma seçeneği sunuyor. Bir diğer özelliği ise “meta veri deposuna açılan bir ağ geçidi” oluşturması. Yani bunlar bigdata’nın ucuna ekleniyor ve her şey orada depolanabilir, ulaşılabilir hale geliyor. Hiçbir şey kaybolmuyor. Microsoft bunu anlatırken, “Verimliliğe, bilgi çalışanlarına odaklanan bir şirket olarak, müşterilerin bizden gerçekten istediği bir şey ve bu, 12 yıldır üzerinde çalıştığımız karma gerçeklik vizyonuyla birleşiyor” diye açıklıyor.

Hepsi bir araya geliyor

Kısacası her şey bir araya geliyor. Meta, Horizon Workrooms’u geçtiğimiz yıl tanıttı. Sanal gerçeklik (VR) aracılığıyla bağlantı kurarak, iş arkadaşları aynı sanal çalışma alanında birlikte çalışabilir her şeyi birlikte oluşturabilir. Horizon Workrooms, “Dünyanın dört bir yanında olsanız bile masanın diğer ucundaki ekip arkadaşlarınızla buluşun ve ev ofisinizi en sevdiğiniz uzak toplantı odasına dönüştürün” diye söz veriyor.

Markalar işi sahipleniyor

Markalı sanal çalışma alanları oluşturmak popülerlik kazanıyor. Wunderman Thompson, CES 2022’de sanal bir konferans merkezi başlattı. Breakroom by Sinespace, “uzak ekipler için yeni bir sosyal merkez”, Nisan 2022’de kullanıma sunuldu. Şirket ayrıca 24 saat içinde markalı bir ofis kurabiliyor. Gather ise bir sonraki ay piyasaya sürüldü ve “sanal etkileşimleri daha insancıl hale getirmeyi” hedefliyor. Kumospace ve gen-Z startup Branch gibi uygulamalar da kullanıcıların avatarlarının hareket edip etkileşimde bulunabileceği fiziksel ortamları taklit eden sanal odalar kullanarak organik etkileşimleri artırmaya odaklanarak Gather’a benzer şekillerde çalışıyor.

Değişim meta veri deposundan

Bağlanma, yaşama ve çalışma şeklimiz meta veri deposu sayesinde dönüşüyor. İşin geleceği, yeni yaratıcılık, birlikte çalışma ve iletişim biçimleri yaratan sanal çalışma alanlarıyla öncülük eden hibrit bir iş dünyasını öne çıkıyor.

Yeni ofislerin yeni üyeleri

Ofislerin yeniden bu şekilde yapılanması başka değişimleri de beraberinde getiriyor. Örneğin, yeni bir üst düzey yönetici pozisyonunun popülaritesi artıyor: Chief Impact Off icers-Baş Etki Görevlisi. ABD’li Zincir Taco Bell, ilk CIO’su olarak Lil Nas X’i seçti… Kurumsal üst düzey yöneticiler, bir markanın topluluğunu ve toplumsal etkisini sergilemek için tasarlanan rolle, yönetim kurulu odalarına baş etki sorumluları (CIO’lar) ekliyor.

Kendisi de eski bir Taco Bell çalışanı olan Lil Nas X, fast food zincirinin ilk CIO’su olarak atandı. Onursal pozisyon, sanatçının “Montero” albümünün piyasaya sürülmesiyle aynı zamana denk geldi ve Taco Bell’in genç yaratıcılara yönelik burs programını destekliyor. Lil Nas X, Taco Bell’in kahvaltı menüsü için reklam kampanyalarında yer aldı ve markanın “tüm Taco Bell ekip üyeleri için etkili bir deneyim yaratmak için köklü geçmişinden yararlandığını” belirtiyor.

Liderlik değişiyor: Bildiklerinizi unutun

Dünyada liderlik tanımı gerçekten çok hızlı değişiyor. Gerek özel sohbetlerde gerekse CEO ve üst düzey yöneticileri ile liderlik iletişim, koçluğu üzerine çalışmalarımda konu dönüp dolaşıp buna geliyor. Yeni dönemin dünyasına nasıl ayak uyduracağız. Çok geniş bir konu ama birkaç ipucu ve yukarıda anlattığımız dünya ile uyumlu liderlik için birkaç noktanın altını çizelim: