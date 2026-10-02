İşini doğru yapmak da bir sanattır
İş dünyasına adım attığımız 1969 yılından beri ekonominin kendine özgü dalgalı dinamiklerine rağmen bugünlere işimizi doğru yapmaya çalışarak geldik. Ailece işimiz matbaacılık ve ambalaj olduğu için ürünlerini ambalajlayan her sektörü yakinen takip eder olduk. Girdi verdiğimiz her sektörün güncel sorunlarını onlarla birlikte yaşadık ki, ürünlerinin raflarda kendilerini fark ettirmelerine katkı sunalım.
Bu arada, ara ürün üreten bir müessesenin marka yaratabilme başarısının sırrını sanatta aradık. Gelişen teknolojiye ayak uydurarak dev yatırımlar yapmamıza rağmen (o günlerde renkli fotokopi, printer gibi aletler daha icat edilmemişti) 50x70 cm ebadında baskı yapabilen bir ofset makinemizi elden çıkarmadık; sanatın hizmetine ayırdık. Müzelere, orkestralara, galerilere, başta İKSV olmak üzere sanat kurumlarına bedelsiz afişler, davetiyeler, broşürler basarak halka doğrudan ürün satmayan Duran Ofset’ten bir marka yarattık.
Sektörle birlikte büyümek
Rekabeti sadece fiyatta aramadık. Deneyimlerimizi rakiplerimizle de paylaşarak tek başımıza büyümek yerine ülkemizde sektörümüzün boyunu büyütmeyi hedefledik. 1991 Mart’ında karton, kağıt, film, plastik, cam, ahşap kullanan ambalaj üreticilerinden seçtiğimiz 35 kadar dostumuzu Duran Ofset’imize davet ettik. Dernekleşme çalışmalarını başlattık. O günlerin meyvesi olan Ambalaj Sanayicileri Derneği, (ASD) profesyonel yönetimi ve güçlü finansal yapısı ile ülkemizde örnek bir sektörel dernek oldu.
ASD ile paralel kendi mesleğimizi temsilen Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği, KASAD’ı kurduk. Meslektaşlarımıza “Ayda bir kez yarım gününüzü sektör toplantısına ayırın, hep beraber ortak dertlerimizi tartışalım, çözüm yollarını arayalım” dedik. Eğitim, uluslararası sektör tanıtımı, ithalat, ihracat, gelişen teknolojilerin takibi, sürdürülebilirlik projeleri, dış ticaret fazlası veren bir sanayi kolu olabilmek, teşviklerin takibi, uluslararası haksız rekabete maruz kalmamak toplantılarımızın başlıca konu başlıklarını oluşturdu. Rekabetin konuşulduğu toplantıların tatlı bitmediğini deneyimlediğimiz için bu konuyu hiç gündemimize almadık. Üstelik bu toplantılara 1 lira harcamadık. Sektörümüze girdi sağlayan makineci, ham ve yardımcı maddeci, hizmet sağlayıcı firmaları davet ettik. Onlara “Bu toplantıda Türkiye Karton Ambalaj Sektörünün 3/4’ü sizi dinlemek üzere karşınızda; kendinizi anlatın ama masraflarımızı da ödeyin” dedik. “1991’de başlattığımız bu sistem yılda en az sekiz kez olmak üzere 2026’da hala devam ediyor” desem inanır mısınız?
Büyümenin bedeli: Hesap vermek
Yıl 1991; ilk kez bir matbaa şirketini halka açtık. Türk Matbaacılığının gelişmesinde büyük emek sahibi rahmetli babam Ali Duran “Halka açılmak ne demek oğlum?” diye sordu. Ben de “Her meslekte büyümenin bir bedeli olabilir. Bize yatırım yapacakların bizden hesap soracağını bilirsek daha dikkatli büyürüz” dedim.
Yıl 2005, Duran Ofset ve Doğan Matbaası olarak ülkemizin ambalaj sektöründeki şirket evliliğinin öncüsü olduk. Bu meslekte kökü 1950’lere dayanan Duran Ailesi ile 1930’lara dayanan Acemyan ailelerinin 3. ve 4. nesilleri sağlam bir birlikteliğin sürdürülebilir olabileceğinin örneğini bütün dünyaya gösterdiler. Daha sonra Fransa’da 6 nesildir, 150 yıldır matbaacılık yapan Reine Ailesi’nin LGR Ambalaj’ı da aramıza katıldı. Duran-Acemyan-Reine tek aile gibi olduk. LGR’ın Avrupa’da 9 tesisi ile ilaç ambalajı üreticilerinin en büyüklerinden olmasına rağmen ailenin 6. nesil üyesi Victor bir yıldır Duran Doğan’da, işçi kadrosunda her sabah 06.30’da işbaşı yapıyor, biz davet etsek de iş saatinde yönetim katına çıkmıyor ve bu ekim ayında iş gününden kaybetmemek için düğününü İstanbul’da yaptı.
Uluslararası kuruluşlara Türk başkanlar
Yıl 2026; ambalaj sektörünün uluslararası iki önemli kuruluşu olan ECMA (European Carton Makers Association) Yönetim Kurulu Başkanlığına yeğenim Alican Duran, aynı günlerde IPG (International Packaging Group) Başkanlığına ise ortağım rahmetli Mike’nin oğlu Dikran Acemyan seçildi. Dünyada ilk kez uluslararası ambalajı temsil edeniki üst çatı organizasyonunun başına birer Türk geldi. Yani, şimdi size desem ki dünyada Uluslararası Ambalaj Sektörününün iki büyük çatısının “chairman” lerinin ikisi de Duran Doğan Ambalaj’ın eş CEO’larıdır; vallahi de doğru, billahi de doğru. Bütün Türkiye’nin başarısıdır, gururudur bu.
İşin içinde sanat var
Başarılı, yenilikçi, yaratıcı işler yapma enerjimizin doğal ve sürdürülebilir bir kaynağı var: Çağdaş sanatın sorgulayıcı, araştırıcı, yaratıcı gücü. Profesyonel işlerimizi başarıyla devam ettirirken ben de bir yandan Türkiye’mizin marka değerini yüceltebilme hususunda çağdaş sanatın etkisini yazıyorum ve anlatmaya çalışıyorum.
Eğer sanat ile kuracağınız yakın ilişkinin iş hayatınızda daha sağlıklı ve rekabetçi gelişmelere yol açacağına, kurumsal marka değerinizin yükselmesine katkı sunacağına inanıyorsanız, sizler de araştırın, yazın, paylaşın.
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