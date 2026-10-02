İşini doğru yapmak da bir sanattır

İş dünyasına adım attığımız 1969 yılından beri ekonomi­nin kendine özgü dalgalı dinamiklerine rağmen bugün­lere işimizi doğru yapmaya çalışarak geldik. Ailece işimiz matbaacılık ve ambalaj olduğu için ürünlerini ambalajla­yan her sektörü yakinen takip eder olduk. Girdi verdiğimiz her sektörün güncel sorunlarını onlarla birlikte yaşadık ki, ürünlerinin raflarda kendilerini fark ettirmelerine kat­kı sunalım.

Bu arada, ara ürün üreten bir müessesenin marka yara­tabilme başarısının sırrını sanatta aradık. Gelişen tekno­lojiye ayak uydurarak dev yatırımlar yapmamıza rağmen (o günlerde renkli fotokopi, printer gibi aletler daha icat edilmemişti) 50x70 cm ebadında baskı yapabilen bir of­set makinemizi elden çıkarmadık; sanatın hizmetine ayır­dık. Müzelere, orkestralara, galerilere, başta İKSV olmak üzere sanat kurumlarına bedelsiz afişler, davetiyeler, bro­şürler basarak halka doğrudan ürün satmayan Duran Of­set’ten bir marka yarattık.

Sektörle birlikte büyümek

Rekabeti sadece fiyatta aramadık. Deneyimlerimizi rakiplerimizle de paylaşarak tek başımıza büyümek ye­rine ülkemizde sektörümüzün boyunu büyütmeyi hedef­ledik. 1991 Mart’ında karton, kağıt, film, plastik, cam, ah­şap kullanan ambalaj üreticilerinden seçtiğimiz 35 kadar dostumuzu Duran Ofset’imize davet ettik. Dernekleşme çalışmalarını başlattık. O günlerin meyvesi olan Amba­laj Sanayicileri Derneği, (ASD) profesyonel yönetimi ve güçlü finansal yapısı ile ülkemizde örnek bir sektörel dernek oldu.

ASD ile paralel kendi mesleğimizi temsilen Karton Am­balaj Sanayicileri Derneği, KASAD’ı kurduk. Meslektaşla­rımıza “Ayda bir kez yarım gününüzü sektör toplantısına ayırın, hep beraber ortak dertlerimizi tartışalım, çözüm yollarını arayalım” dedik. Eğitim, uluslararası sektör ta­nıtımı, ithalat, ihracat, gelişen teknolojilerin takibi, sür­dürülebilirlik projeleri, dış ticaret fazlası veren bir sanayi kolu olabilmek, teşviklerin takibi, uluslararası haksız re­kabete maruz kalmamak toplantılarımızın başlıca konu başlıklarını oluşturdu. Rekabetin konuşulduğu toplantı­ların tatlı bitmediğini deneyimlediğimiz için bu konuyu hiç gündemimize almadık. Üstelik bu toplantılara 1 lira harcamadık. Sektörümüze girdi sağlayan makineci, ham ve yardımcı maddeci, hizmet sağlayıcı firmaları davet et­tik. Onlara “Bu toplantıda Türkiye Karton Ambalaj Sek­törünün 3/4’ü sizi dinlemek üzere karşınızda; kendini­zi anlatın ama masraflarımızı da ödeyin” dedik. “1991’de başlattığımız bu sistem yılda en az sekiz kez olmak üzere 2026’da hala devam ediyor” desem inanır mısınız?

Büyümenin bedeli: Hesap vermek

Yıl 1991; ilk kez bir matbaa şirketini halka açtık. Türk Matbaacılığının gelişmesinde büyük emek sahibi rahmet­li babam Ali Duran “Halka açılmak ne demek oğlum?” diye sordu. Ben de “Her meslekte büyümenin bir bedeli olabilir. Bize yatırım yapacakların bizden hesap soracağını bilir­sek daha dikkatli büyürüz” dedim.

Yıl 2005, Duran Ofset ve Doğan Matbaası olarak ülke­mizin ambalaj sektöründeki şirket evliliğinin öncüsü ol­duk. Bu meslekte kökü 1950’lere dayanan Duran Ailesi ile 1930’lara dayanan Acemyan ailelerinin 3. ve 4. nesilleri sağlam bir birlikteliğin sürdürülebilir olabileceğinin ör­neğini bütün dünyaya gösterdiler. Daha sonra Fransa’da 6 nesildir, 150 yıldır matbaacılık yapan Reine Ailesi’nin LGR Ambalaj’ı da aramıza katıldı. Duran-Acemyan-Reine tek aile gibi olduk. LGR’ın Avrupa’da 9 tesisi ile ilaç ambalajı üreticilerinin en büyüklerinden olmasına rağmen ailenin 6. nesil üyesi Victor bir yıldır Duran Doğan’da, işçi kadro­sunda her sabah 06.30’da işbaşı yapıyor, biz davet etsek de iş saatinde yönetim katına çıkmıyor ve bu ekim ayında iş gününden kaybetmemek için düğününü İstanbul’da yaptı.

Uluslararası kuruluşlara Türk başkanlar

Yıl 2026; ambalaj sektörünün uluslararası iki önemli kuruluşu olan ECMA (European Carton Makers Associ­ation) Yönetim Kurulu Başkanlığına yeğenim Alican Du­ran, aynı günlerde IPG (International Packaging Group) Başkanlığına ise ortağım rahmetli Mike’nin oğlu Dikran Acemyan seçildi. Dünyada ilk kez uluslararası ambala­jı temsil edeniki üst çatı organizasyonunun başına birer Türk geldi. Yani, şimdi size desem ki dünyada Uluslararası Ambalaj Sektörününün iki büyük çatısının “chairman” le­rinin ikisi de Duran Doğan Ambalaj’ın eş CEO’larıdır; val­lahi de doğru, billahi de doğru. Bütün Türkiye’nin başarısı­dır, gururudur bu.

İşin içinde sanat var

Başarılı, yenilikçi, yaratıcı işler yapma enerjimizin do­ğal ve sürdürülebilir bir kaynağı var: Çağdaş sanatın sor­gulayıcı, araştırıcı, yaratıcı gücü. Profesyonel işlerimizi başarıyla devam ettirirken ben de bir yandan Türkiye’mi­zin marka değerini yüceltebilme hususunda çağdaş sana­tın etkisini yazıyorum ve anlatmaya çalışıyorum.

Eğer sanat ile kuracağınız yakın ilişkinin iş hayatınızda daha sağlıklı ve rekabetçi gelişmelere yol açacağına, ku­rumsal marka değerinizin yükselmesine katkı sunacağına inanıyorsanız, sizler de araştırın, yazın, paylaşın.