Isısan’ın kurucusu, sektöre dönük 500 bin kitaba imza attı

Ayterm Tesisat Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özaktaç, bir link gönderdi: www.gunesisi.com

Ardından aradı:

- Rüknettin Küçükçalı abimiz sektörümüzün duayenidir. Sektörümüzle ilgili çok sayıda kitap hazırladı, yazdı. Çok eğitici, öğretici hizmetleri oldu. Şimdi kitaplarını internette de ücretsiz paylaştı.

Linkdeki adrese girdim, çok sayıda kitap kapağının alt bölümünde Makine Yüksek Mühendisi Rüknettin Küçükçalı imzalı yazıyı okudum:

- Mekanik tesisat konusundaki deneyimlerimizi, seminerler (onbinlerce) ve sempozyum bildirileri, teknik dergilerde yayımlanan makaleler ile 32 kitabı sizlerle paylaştık.

Küçükçalı, edindikleri bilgileri, “Bilgi paylaştıkça çoğalır” anlayışıyla yayınlamaya özen gösterdiklerini belirtti:

- Kitapların hazırlanması takım çalışmasıyla gerçekleşti. Kitapları belirli aralıklarla güncelledik. Toplamda 500 bin adetten fazla kitap basıldı.

Isısan Kitaplarının proje ve uygulamada kullanılabilecek teorik ve pratik bilgileri içerdiğini kaydetti:

- Kitapları tesisat proje bürolarına, tesisat müteahhitlerine, tesisat mühendislerine, mimari bürolara, uygulama ekiplerine, işletmecilere, üniversitelerin mühendislik, teknik yüksek okul kütüphanelerine ve öğretim üyelerine ulaştırdık.

Her kitabın önsözünde o kitabın hikayesini yazdığını vurgulayıp, enerjiyle ilgili öngörüsünü paylaştı:

- 1970 yılında varili 1.80 dolar olan ham petrol, 2008 yılında 165 dolara yükseldiğinde, “Yakıt olarak kullanılması yerine kimya sanayinin hammaddesi olur” öngörüsünde bulunduk. Oysa petrol 2020 yılında 20 dolara kadar düştü.

Yeni petrol, doğalgaz ve kaya gazı yataklarının bulunduğunu anımsattı:

-Güneş, rüzgar, hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının daha yaygın kullanılması, arzı çeşitlendirdi. Isı yalıtımı ve her alanda daha verimli kullanım, enerjiye talebi azalttı.

Sonra ekledi:

-Isısan Kitaplarının son baskılarını (12 kitap) bu defa internet ortamında sizlere ulaştırmak istiyorum. Amacım, bilginin kaybolmadan saklanabilmesi, daha geniş kitlelere kolaylıkla ulaşabilmesi.

Yeri gelmişken Rüknettin Küçükçalı’nın sektördeki konumunu anımsamakta yarar var. 1972’de İTÜ Makine Fakültesi’ni bitiren Küçükçalı, Türbosan ve Sungurlar’da çalıştı. 1975’te Isısan’ı kurdu. 2002 yılı Aralık ayında Isısan’ın yüzde 80’ini Buderus’a sattı. Şirkette yönetim kurulu başkanı olarak görevini sürdürdü.

Kasım 2008’de Isısan’daki 33 yıllık çalışma hayatını noktaladı. Isısan’a veda ederken şu mesajları verdi:

►Yatay yönetim anlayışını uyguladık, “Herkes daha iyisini yapmakta serbest” dedik. İnsanlara sorumluluk verince daha başarılı oluyorlar. İşini rüyasında gören başarılı oluyor.

► Her insanın beyninde olumlu duygu ve düşüncelere sahip bir kurt ile olumsuz düşüncelere sahip bir kurt bulunur. Bu kurtlar çatışma halindedir. Hangisini beslerseniz mücadeleyi o kazanır.

► Kullanılmadan atılan enerji miktarını en aza indirmek gerekiyor. “Artı enerjili” yani tükettiğinden fazlasını üreten binalar konusunu dünya ile eş zamanlı hedeflemek gerekiyor. Termik santrallerin atık ısısından yararlanmalıyız.

►Isısan’dan neden ayrılıyorum: Ters giden bir şeyler olduğu için değil, tersine her şey yolunda olduğu için, çok donanımlı, genç bir kadromuz olduğu için.

►Nelere üzülürüm: Gelir dağılımındaki büyük farka, ekolojik dengenin bozulmasına, siyasetin kirlenmesine.

►Nelere sevinirim: Türkiye’nin gelişmesine, gençlerin geleceğin ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanıma sahip olmasına ve başarılarına.

Rüknettin Küçükçalı, şimdi hazırlanmasında imzası bulunan 12 kitabı internette sektör oyuncularına, çalışanlarına, ilgilenenlere açtı.

“Bilgi, paylaştıkça çoğalsın” diye.

Haberi at, imza kalsın

Vefat haberi Türkiye Gazeteciler Cemiyetinden (TGC) geldi:

- TGC önceki yönetim kurulu üyelerinden sürekli basın kartı sahibi Kenan Akın vefat etti...

Haberi okurken 1982-1984 dönemi Tercüman Gazetesi İstihbarat Servisindeki muhabirlik günlerimi anımsadım, Kenan Abi’nin sesini duyar gibi oldum:

- Haberi at, imza kalsın.

Kenan Abi, Tercüman Gazetesinin marka isimlerinden biriydi. Haber ve yazıları iri puntodan imzasıyla birinci sayfaya yansırdı. Onunla aynı kuşaktan meslek büyüklerimiz takılmayı severdi:

- Yahu Kenan, imzan yazının başlığından daha büyük girmiş.

O da meslektaşlarını kıskandırırcasına yazı işlerine şaka yollu seslenirdi:

- Haberi at, imza kalsın.

Kenan Abi, geçen eylül ayında meslekte 60 yılını bir kitapta topladı:

- Sıttın Sene, 60.

Kitabına, sosyal medya hesabından yayınladığı mesleğiyle ilgili fotoğraflara baktım. Fidel Castro'dan Haydar Aliyev’e, Yaser Arafat'a, François Mitterand'ndan Enver Sedat’a, Turgut Özal'dan Süleyman Demirel’e birçok liderle fotoğrafları vardı.

Mısır-İsrail Savaşı’nı Sina Cephesinden, Irak-İran Savaşı’nın her iki cepheden izlemişti. Libya, Kaddafi ve Filistin, Kenan Abi’nin uzmanlık alanı olmuştu.

Kitabındaki bölüm başlıklarından biri şöyleydi:

- Türkiye Gazetesinde tam 4 kere Genel Yayın Yönetmeni oldum. Kenan Abi, 60 yıllık meslek hayatında yöneticilik görevlerinin yanısıra 12 kitap yazdı. Son kitabı “Sittin Sene"yi anlatırken şöyle demişti:

- Tarihi şahsiyetlerle yakından görüşme, onları izleme, fotoğraflarını çekme, haberlerini yazma biz gazeteciler için büyük bir övünç ve coşku kaynağı sayılıyor. Belki de gazetecinin en büyük "hazinesi” veya "mirası" böyle şekilleniyor.

Kenan Abi’ye Allah’tan rahmet diliyorum.