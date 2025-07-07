İskandinav güvenlik devi Türk şirketi Ares’i satın aldı
Taşımacılık sektöründe dünyanın en köklü gaz, alev ve yangın söndürme sistemleri üreticisi İsveçli Consilium, Türkiye’deki ilk önemli adımını attı. 1912'de kurulan, 29 ülkede 55 ofisi bulunan İskandinav devi, denizcilik alanında faaliyet gösteren Ares’i bünyesine kattı.
Dünyanın en önemli lojistik güvenlik şirketlerinden biri İsveçli Consilium Safety Group. Asırlık geçmişi olan, gaz, yangın ve alev güvenliğinde dünyanın en büyük şirketi olarak bilinen İskandinav devi, Türkiye’ye hızlı girdi. İsveçli Consilium, Türkiye’de bu alanda en önemli firmalardan biri olan Ares’i satın aldı. Türkiye’de denizcilik faaliyetlerinin hızla büyüdüğünü söyleyen İsveçli Consilium Safety Group CEO’su Philip Isell Lind af Hageby, Türk şirketi Ares Marine’i alarak, yalnızca gemi yapımcılarına gelişmiş destek sağlayarak değil, aynı zamanda gemi sahiplerine yerel satış sonrası ve yükseltme hizmetleri sunarak operasyonlarında destek olacaklarını belirtti. Ares Marine, 2016 yılında kurulsa da geçmişi 1980’li yıllara dayanıyor. 1988’de temeli atılan Ormar Ltd ile birleşerek Ares Marine adıyla hizmet vermeye başlayan şirketin merkezi Marmara bölgesinin tersanecilik alanındaki üssü Tuzla. İsveçli şirket gibi yangın ve gaz algılama, kargo kontrolü ve izleme, enstrümantasyon, navigasyon ve çeşitli deniz elektroniği pazarında oldukça önemli bir oyuncu olan Ares Marine’in Kurucu Ortağı Mustafa Özler ise yeni yapılanma ile ilgili olarak, “Arkamızda Consilium’un tüm ürün yelpazesi ve kapsamlı deneyimiyle, artık büyüme planımızdaki bir sonraki büyük adımı atabilir ve küresel genişleme yolculuğuna katılabiliriz” dedi.
1912’de kuruldu, binden fazla çalışanı var
Ares’i alarak Türkiye’de ilk büyük adımını atan dünya genelinde binden fazla çalışanı, 29 ülkede 55 ofisi bulunan İsveçli Consilium Safety Group’un temelleri ise 1912 yılında Götoborg kentinde atıldı. Denizcilik alanında kayıt yatırımcılarının bir araya gelerek kurduğu Consilium Safety Group’un geçmişi icatlarla dolu. 1967 yılında deniz uygulamaları için dünyanın ilk nesil yangın algılama sistemini icat eden şirket, 1997 yılında da ilk entegre yangın ve gaz sistemini tanıttı. 2015 yılında Buyeco’yu, 2016 yılında da Micropack’ı bünyesine katan şirket, 2024 yılında Fransa merkezli altyapı odaklı büyüyen yatırım fonu Antin Infrastructure Partners’a satıldı. Varlıkları 30 milyar euronun üzerinde olan Antin Infrastructure Partners, enerji ve çevre, dijital teknoloji, ulaşım ve sosyal altyapı sektörlerine odaklanmış durumda. 2007 yılında Türkiye’de de TEB ile yaptığı ortaklıkla tanınan BNP Paribas tarafından desteklenerek kurulan Paris merkezli Antin, 2012 yılında var olan yüzde 40’lık hissenin satılmasıyla bağımsız hale geldi. Ünlü Fransız bankacı Alain Rauscher tarafından yönetilen Antin, Avrupa ve Kuzey Amerika’da altyapı yatırımı için 4 fona sahip. Bir dönem İngiltere’deki tüm demiryolu araçlarının 3’te 1’ine sahip olan Antin’n hisseleri 2021 yılında Euronext Paris’te işlem görmeye başladı.