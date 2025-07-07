İskandinav güvenlik devi Türk şirketi Ares’i satın aldı

Taşımacılık sektöründe dünyanın en köklü gaz, alev ve yangın söndürme sistemleri üreticisi İsveçli Consilium, Türkiye’deki ilk önemli adımını attı. 1912'de kurulan, 29 ülkede 55 ofisi bulunan İskandinav devi, denizcilik alanında faaliyet gösteren Ares’i bünyesine kattı.

Dünyanın en önemli lo­jistik güvenlik şirket­lerinden biri İsveç­li Consilium Safety Group. Asırlık geçmişi olan, gaz, yan­gın ve alev güvenliğinde dün­yanın en büyük şirketi olarak bilinen İskandinav devi, Tür­kiye’ye hızlı girdi. İsveçli Con­silium, Türkiye’de bu alanda en önemli firmalardan biri olan Ares’i satın aldı. Türki­ye’de denizcilik faaliyetleri­nin hızla büyüdüğünü söyle­yen İsveçli Consilium Safety Group CEO’su Philip Isell Lind af Hageby, Türk şirketi Ares Marine’i alarak, yalnız­ca gemi yapımcılarına geliş­miş destek sağlayarak değil, aynı zamanda gemi sahipleri­ne yerel satış sonrası ve yük­seltme hizmetleri sunarak operasyonlarında destek ola­caklarını belirtti. Ares Ma­rine, 2016 yılında kurulsa da geçmişi 1980’li yıllara daya­nıyor. 1988’de temeli atılan Ormar Ltd ile birleşerek Ares Marine adıyla hizmet verme­ye başlayan şirketin merke­zi Marmara bölgesinin tersa­necilik alanındaki üssü Tuz­la. İsveçli şirket gibi yangın ve gaz algılama, kargo kontro­lü ve izleme, enstrümantas­yon, navigasyon ve çeşitli de­niz elektroniği pazarında ol­dukça önemli bir oyuncu olan Ares Marine’in Kurucu Orta­ğı Mustafa Özler ise yeni ya­pılanma ile ilgili olarak, “Ar­kamızda Consilium’un tüm ürün yelpazesi ve kapsam­lı deneyimiyle, artık büyüme planımızdaki bir sonraki bü­yük adımı atabilir ve küresel genişleme yolculuğuna katı­labiliriz” dedi.

1912’de kuruldu, binden fazla çalışanı var

Ares’i alarak Türkiye’de ilk büyük adımını atan dün­ya genelinde binden fazla ça­lışanı, 29 ülkede 55 ofisi bulu­nan İsveçli Consilium Safety Group’un temelleri ise 1912 yı­lında Götoborg kentinde atıl­dı. Denizcilik alanında kayıt yatırımcılarının bir araya gele­rek kurduğu Consilium Safety Group’un geçmişi icatlarla do­lu. 1967 yılında deniz uygula­maları için dünyanın ilk nesil yangın algılama sistemini icat eden şirket, 1997 yılında da ilk entegre yangın ve gaz sistemini tanıttı. 2015 yılında Buyeco’yu, 2016 yılında da Micropack’ı bünyesine katan şirket, 2024 yılında Fransa merkezli altyapı odaklı büyüyen yatırım fonu Antin Infrastructure Part­ners’a satıldı. Varlıkları 30 mil­yar euronun üzerinde olan An­tin Infrastructure Partners, enerji ve çevre, dijital teknolo­ji, ulaşım ve sosyal altyapı sek­törlerine odaklanmış durum­da. 2007 yılında Türkiye’de de TEB ile yaptığı ortaklıkla ta­nınan BNP Paribas tarafından desteklenerek kurulan Paris merkezli Antin, 2012 yılında var olan yüzde 40’lık hissenin satılmasıyla bağımsız hale gel­di. Ünlü Fransız bankacı Alain Rauscher tarafından yönetilen Antin, Avrupa ve Kuzey Ame­rika’da altyapı yatırımı için 4 fona sahip. Bir dönem İngilte­re’deki tüm demiryolu araçla­rının 3’te 1’ine sahip olan An­tin’n hisseleri 2021 yılında Euronext Paris’te işlem gör­meye başladı.