“İŞKUR’a kayıtlı işsizlik TÜİK verisinde yer almadı”

TÜİK’in verilerine göre; işsizlik oranı ağustos ayında yüzde 12,1'e yükseldi. İşsiz sayısı ise bir önceki aya göre 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişi oldu. TÜİK’in açıkladığı işsizlik verilerini değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba "İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı TÜİK verilerine yansımıyor. TÜİK işsizliğin 11 bin kişi arttığını açıklıyor, devletin bir diğer kurumu İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı sadece bir ayda 199 bin kişi artıyor’’ dedi.

“TÜİK’in verilerini devletin bir başka kurumu İŞKUR yalanlıyor” açıklaması yapan Ağbaba, “İŞKUR verilerine göre; İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı Temmuz ayında 2 milyon 995 bin kişi iken, bu sayı Ağustos ayında 3 milyon 194 bine çıkmış durumda. Yani Temmuz– Ağustos ayında İŞKUR’a işsiz olup, iş aramak için başvuran işsiz sayısındaki artış tam olarak 199 bin kişi. Bu durumda en az 188 bin işsiz Ağustos ayında TÜİK verilerinde kendine yer bulmamış oluyor. TÜİK’in makyajlı verilerini, devletin bir diğer kurumu olan İŞKUR yalanlamış oluyor” değerlendirmesinde bulundu.

“DOĞALGAZDA MALİYETLER DÜŞÜKKEN NEDEN TEDBİR ALMADINIZ?”

DEVA Partisi Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in “Doğal gaz ve elektrikte faturanın yarısını karşılıyoruz” sözlerine tepki gösterdi. Aydemir, “Vatandaşa yansıtmadığınızı, devletin ödediğini söylediğiniz tutar neticede vergiler dolayısıyla vatandaştan çıkıyor. Faturaya yansıtsanız da yansıtmasanız da oluşan bu maliyeti neticede vatandaşlarımıza yüklüyorsunuz. Kendi hatalarınız sonucu oluşan bu maliyeti vatandaşlarımızın parasıyla ödemeyi lütuf gibi sunmanız her şeyden önce vatandaşlarımıza saygısızlıktır” açıklaması yaptı.

“Doğalgazda geçen sene maliyetler düşükken neden tedbir almadınız?" diye soran Aydemir, “Dünyada enerji hammadde fi yatlarının arttığı bir gerçek ama hükümet olarak sorumsuzluğunuz, tedbirsizliğiniz ve anlamsız inatlarınızla yangına benzin döküyorsunuz. Özellikle doğalgazda geçen sene maliyetler düşükken, hatta dipteyken ne yaptınız Sayın Bakan? Neden bu günleri öngörerek gerekli tedbirleri almadınız?” diye konuştu.