İşlenmiş mermeri 6 ton blok fiyatına satabilsek hesap tutar

EGE İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) DÜNYA Gazetesi ile birlikte düzenlediği “Ege İhracat Buluşmaları”nın 5’incisi için gittiğimiz Afyonkarahisar’da, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser’in odasındayız.

Odada Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Sıtkı Merdivenci, EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu var.

Konu Afyonkarahisar’ın ihracattaki en büyük kozu mermerden açıldı, sohbeti başlatan soru ortaya atıldı:

- Afyonkarahisar, mermerini, doğal taşını blok halinde değil de işlenmiş şekilde ihraç etmek, sağlanan döviz gelirini artırmaz mı?

Afyonkarahisar’ın önde gelen mermer şirketleri arasında bulunan Alimoğlu’nun sahibi İbrahim Alimoğlu, sıkça karşılaştığı soruya yanıt için şu bilgiyi verdi:

- 3 ton blok kesildiğinde 1.5 ton çamur çıkar. 500 kilo da başka fireler olur. Yani, 1 ton blok mermer için 3 tonluk harcama yapılır.

Çamurun bertarafı konusunda yer sıkıntısı çekildiğini belirtti:

- Devletin bize çamurun bertarafı konusunda yeterli boyutlarda yer göstermesi gerekiyor.

Araya girip sorduk:

- Blok mermerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan çamurun değerlendirilmesi söz konusu olmuyor mu? Çimento fabrikaları değerlendiremez mi?

Alimoğlu, şöyle yanıtladı:

- Çamur biraz karışık oluyor. Yani tek cins madde çıkmıyor. Örneğin kalsiyum ağırlıklı olsa, tavuk fabrikaları alır. Çünkü, yumurta tavuklarının yemine kilo başına 50 gram kalsiyum karıştırılır. Bu da mermer çamurundan sağlanabilir.

Çamura karışan bir başka maddeye işaret etti:

- Blok kesimi, işlenmesi sırasında elmas uçlar kullanılır. Ortaya çıkan çamura, toza az da olsa elmas kırıntısı olur.

Sonra şu hesabı ortaya koydu:

- Mermeri işlemek ciddi enerji maliyetine yol açıyor. İşleme maliyetini ve bir miktar da kârımızı sağlayabilmemiz için işlenmiş mermeri 6 ton blok fiyatına ihraç edebiliyor olmamız lazım.

Bu noktada savunmaya geçti:

- Mermeri blok satanlara, “Ülkemizin mermer, granit varlıklarını hovardaca harcıyor” gözüyle bakılması haksızlık olur. Şu anda blok satmak mantıklı.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, kentin ihracatını 2021’de 380.8 milyon dolar ihracat yaptığını aktarıp, ekledi:

- Bu rakam, ilimiz ihracatı açısından Cumhuriyet rekoru olarak kayıtlara geçti. Ancak, ilimizin ihracatında kilo başına ihracat geliri 0.33 dolar düzeyinde seyrediyor.

İbrahim Alimoğlu, toplantıdaki konuşması sırasında şu noktanın altını çizdi:

- Afyonkarahisar’ın toplam doğal taş ihracatında işlenmiş ürünlerin payı yüzde 84’e çıktı.

Afyonkarahisar’ın kilo başına ihracat gelirinin 0.33 dolar düzeyinde seyretmesiyle ilgili şu yorumu yaptım:

- Afyonkarahisar yükte ağır, pahada hafif ürünler ihraç ediyor. Bu nedenle kilo başına ihracat geliri düşük seyrediyor. Afyonkarahisar’ın yükte hafif, pahada ağır ürünlere de yönelmesi gerekiyor.

Toplantı bitiminde Afyonkarahisar’dan en yüksek ihracat yapan şirket ödülü alan Demmar’ın patronu Şuayp Demirel, yorumuma itiraz etti:

- Blok mermer ihraç etmemize karşı çıkmayın. Blok mermer ihraç etmemiz gerekiyor.

Bunun üzerine Şuayp Demirel’e kendi şirketinin başarısını anımsattım:

- Siz blok mermer ihraç ediyorsunuz ama teknoloji yoğun işler de yapıyorsunuz. Kaya kamyonu “DE-VE”yi üretmeniz, bu çabanızı, başarınızı ortaya koyuyor.

Gülümsedi:

- O başka… O benim özel merakım…

Afyonkarahisar’daki iş dünyası, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Meclis Başkanı Mehmet Sıtkı Merdivenci, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu gibi sivil toplum örgütü başkanlarının, Şuayp Demirel gibi önde gelen sanayicilerini önderliğinde başarı çıtasını gün geçtikçe yükseltiyor.

Ancak, kilo başına 0.33 dolarlık ihracat geliri, Afyonkarahisar’ın asıl potansiyelini yansıtmıyor...

9 Eylül ruhu ilham kaynağı olmaya devam ediyor

İZMİR’in kurtuluşunun 100’üncü yılı nedeniyle kentin iş dünyasını temsil eden odaların web sayfalarında tura çıktım.

Önce Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) sitesine girdim. Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ın mesajını okudum:

9 Eylül 1922 sadece İzmir’in değil, ülkemizin de kurtuluşunun, misak-ı millinin tesisinin ve modern bir Cumhuriyete giden yolun sembolüdür.

Dünya zor günlerden geçerken, ülkemizin de politik ve ekonomik bağımsızlığını riske eden nice tehditle yüzleşiyoruz.

Bu tehditleri bertaraf ederek, geleceğe emin adımlarla yürümemiz de yine sadece bir asır önceki mücadele ruhuyla mümkün olabilir.

9 Eylül ve 9 Eylül’e kadar sürdürülen mücadele ve kurtuluş ruhu, günümüze hâlâ ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Bu zaferden aldığımız ilhamla, bize emanet edilen bu kutsal topraklarda mirasımıza sahip çıkmaya, “Üretim yoksa kalkınmak hayaldir” diyerek üretmeye, ihracata ve istihdam sağlamaya devam ederek, bölgemize ve ülkemize katkı koymaya devam edeceğiz.

Ardından İzmir Ticaret Odası’nın (İZTO) sitesinde Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’in mesajına baktım:

Bundan tan 100 yıl önce bu topraklarda asla hafızalardan silinmeyecek anlar yaşandı. Türk ordusunun İzmir’de kazandığı zafer, bağımsızlığa giden yolu aydınlatan en önemli meşaleydi.

Kurtuluş mücadelesinin, bağımsızlık ve vatanseverliğin sembol şehri olan İzmir, tarihi boyunca tıpkı bir Anka Kuşu gibi defalarca küllerinden doğdu.

Ticari geleneğin güçlü olması nedeniyle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ekonomik Kurtuluş Savaşı” nı da “İktisat Kongresi” ni İzmir’de toplayarak başlattı.

Ekonomik Kurtuluş Savaşı” “İktisat Kongresi” İzmir, dün olduğu gibi bugün de ülkemizin gelişimi için kilit rol oynuyor, ülkemizin itici gücü olmayı sürdürüyor.

Bizlere düşen, tarihten aldığımız güçle daha çok çalışmak, üretmek, hem kentimize hem de ülkemize katma değer sağlamaktır.

İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yılı kutlu olsun…