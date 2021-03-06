İşletmelerde sürdürülebilirlik

Zafer ÖZCİVAN

Sürdürülebilirlik, sadece işletmelerde değil, hayatımızın her alanında önemli bir kavram durumuna gelmiştir. Evde ailenin sürdürülebilirliği, okulda başarılı olmanın sürdürülebilirliği, sosyal ilişkilerde sürdürülebilirlik, kariyerde sürdürülebilir yükselişi sağlama insanların ayrılmaz bir parçasıdır.

İşletmelerde ise her birimde satış, üretim, finans vd. geçerlidir. En önemlilerden biri ise tedarik zincirinde sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır.

Bir işletmede satış departmanını ele alacak olursak; Satış, her işletmenin üretici veya satıcı en önemli işlevidir. Çünkü diğer departmanların faaliyetleri satış ile doğru orantılıdır. Bir başka deyişle satış olmazsa işletmenin ömrü çok kısadır ve kaybolup gitmeye mahkûmdur.

Bir işletme kısa vadede çok büyük kazanç sağlayabilir. Bu işletme sahiplerine memnuniyet getirebilir ancak geçerli bir sistem değildir. Bir veya birkaç müşteriye yüksek fiyatla, kendinize uygunluğun ötesinde koşularla satış yapmak sürdürülebilirlik açısından iyi bir gelişme değildir. Önemli olan o müşteriyle yapılacak iş birliğinin sürekli olmasıdır.

Satış kurallarından birisi de kendiniz kadar müşteriyi de düşünmek zorunda olmanızdır. Yani müşteriye sattığınız mal ona fayda sağlamalıdır. Bu fayda müşteri için maksimum seviyede olmalıdır. Başka bir deyişle satışın gerçekleşmesi için ortak menfaatlerde birleşmek gerekir.

Müşterilere yüksek fiyatla mal satmak, ayıplı malları göndermek, siparişini zamanında sevk etmemek, onu zorlayacak şekilde tahsilat yapmak, onu promosyonlardan mahrum bırakmak gibi faktörler çok kısa zamanda işletmeye döneceğinden kesinlikle kaçınılması gereken faaliyetlerdir. Karda olduğunuzu sanırsınız ama yaptığınız işlem işletmenizi zarara götüreceği kesindir. Çünkü her sektörde fısıltı veya dedikodu gazetesi çok hızlı çalıştığından müşteri uğradığı haksızlıklardan haberdar olacak ve işletmeni ile iş birliğini sonlandıracaktır. Hele ayıplı mal göndermek marka değerinizi düşürecek ve iade toplamanız gerekecektir. Bu da işletme için büyük zarar anlamına gelir.

Dolayısıyla satışın sürdürülebilir olması için öncelikle fiyat istikrarı, ürün kalitesi, sevkiyatın zamanında yapılması vb. müşteri haklarının yerine getirilmesi gereklidir. Satışın kurallarından birisi de müşterinin size ve işletmenize olan güvenini her geçen gün arttırmaktır. Bu da yapılan hizmet kalitesi ile pekişir. Bir diğer konu satış örgütünün özellikle pazardaki satış elemanlarının sürdürülebilir olması, kısa süreçlerde değişim yapılmamasıdır. Yukarıda da anlamaya çalıştığım gibi güven kazanmak kolay bir iş değildir. Bir müşteriyi kazanmak için 5-6 defa en az ziyaret etmek gerektiğini unutmayalım. Bu ziyaretler sırasında müşteri sizi ölçecek, biçecek, sisteminizi değerlendirecek ondan sonra koşulların uyduğu şekilde çalışmaya başlayacaktır. İşte tam güveni sağladığınız sırada veya uzun süre çalıştığınız bir dönemde satış elemanının değişmesi problem olabilir. Çünkü müşteri biz Türk milletinin özelliği olarak da güven duymadığı kişi veya kişilerden alışveriş yapmak istemez. En azından güven duyana kadar belirli bir sürenin geçmesi gerekecektir. Piyasa deyimiyle ahbap çavuş ilişkisi özellikle bizim hırdavat nalbur iye sektöründe öne çıkmaktadır.

Çok iş değiştirmek her sektörde iyi karşılanmaz. Satış elemanı ne kadar haklı olursa olsun çok iş değiştiren personeli kimse işe almak istemez veya çok derin sorgulamaya tabi tutar, uzun süreli sözleşme önüne koyulur. Bir taraftan da çok uzun süre çalışan bir yönetici özellikle 5. Yılın sonunda gevşemeye ve sorumluluk almamaya çalışabilir. Bu bazı sektörlerde geçerli olmasına rağmen bizim nalbur iye hırdavat sektöründe geçerli değildir. Dürüst, kurallara uygun, işletmenin menfaatlerini ön planda tutan bir çalışanı hiçbir patron kaybetmek istemez. İşletmeye bağımlı olması için gayret gösterir.

Yukarıda da anlatmaya çalıştığım gibi, satışların sürdürülebilir olması, işletmelerin uzun ömürlü olmaları açısından çok önemlidir. Satışların sürdürülebilirliği ise istikrarlı bir satış politikası, sürdürülebilir müşteri iletişimi, sürdürülebilir müşteri hizmetleri gibi kavramların hepsinin entegre olması ile mümkündür.

Tedarik ve tedarik zinciri de sürdürülebilir olmak zorundadır. Öncelikle ihtiyaç olan ürünlerin belirli periyotlarda temin edilmesi, onlara düzenli olarak tediye yapılması, kalite bakımından istikrar sağlanması, tedarikçilerin sık sık değiştirilmemesi gibi etkenler sorun olmamalıdır.

Bir müşteriyi düşünürsek onlar için satış işletmelerinin her biri tedarikçi konumundadır. Öncelikle müşteri de müşterilerine kaliteli mal ve aynı markayı en ekonomik şekilde sunmaya çalışacaktır. Sık sık marka değiştirmek hiç iyi bir hareket değildir. Bazı işletmeler belirli markalarla özdeşleşmiştir. Bunun sebebi tedarikçisinin sürdürülebilir olmasıdır. Piyasa deyimiyle o marka onun evladı gibi olmuştur ve ondan ayrılması çok zordur ve büyük kayıplara yol açabilir. Uzun süreden beri sattığı markayı değiştirmesi, müşterilerine sebeplerini anlatması, personelini eğitmesi, yeni muhasebe ve finans sistemi öngörülmesi epey bir zaman alacak ve kendisi de sürdürülebilir olmaktan çıkacaktır.