İşletmelere zorunlu elektronik envanter uyarısı: Hazırlanın
Hadi biraz mali astrologluk yapıp 2026 ve sonrasına ilişkin tahminlerde bulunayım. Geçen senelerde ısrarla gelmekte olanı anlatmış, sürekli uyarılarda bulunmuş ve eski alışkanlıklarınızı unutun başka bir dönem geliyor demiştim.
2025’i kapatırken bu sefer stoklar ve üretim maliyetleri için aynı uyarıyı yapayım. Bu sene sonu itibariyle hesaplarınızı toparlayın ve yeni seneye düzgün başlayın. Bu köprüden önce son çıkış olabilir. Elektronik envanter defteri tutma zorunluluğu geldiğinde hazır değilseniz ilk yıldan itibaren izah üstüne izah yapmak zorunda kalır, vergi dairesinden işe gidecek zaman bulamayabilirsiniz.
Elektronik envanter defteri
Elektronik envanter defteri imkânı 2025 yılında bekleniyordu. 2025 yılında ihtiyari olarak elektronik envanter defteri tutarız düşüncesi ile ara tasdik yaptırmamış olan şirketlerin 2025 envanter defterleri tasdiksiz hale geldi. Tavsiyem yıl bitmeden ara tasdik yaptırın ve 2025 için mevcut defterlerinizi kullanın. Sorun mali idareden kaynaklandığı için bu konuda ceza uygulanmaması gerekir.
Elektronik envanter defterleri 2026 için ihtiyari olacak. Bu arada envanter defterini küçümsemeyin, bir keresinde envanter defteri (önceki ve sonraki yıllar var arada bir yılın defteri bulunamamıştı) yok diye re’sen tarhiyat yoluna gidilmişti.
Envanter defteri nedir?
Envanter defterine her hesap dönemi sonunda çıkarılan envanterler ve bilanço kaydolunur (VUK 185.madde). Envanter çıkarmak, bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ne müfredatlı olarak tespit etmektir (VUK 186.madde).
Uzunca bir süredir envanter defteri bilanço ve gelir tablolarının basılıp yapıştırıldığı defter muamelesi görüyor. Yevmiye ve kebir kayıtlarında tüm hesaplar ayrıntılı tutulduğundan aslında envanter kayıtlarında yer alması gereken kayıtlar orada yer alıyor. Amortisman kayıtları da ha keza öyle.
Vergi incelemelerinde maliyet muhasebesi kayıtları, stoklar yeterince ve detaylı incelenemezdi. Mali idare öteden beri sahte belge incelemeleri nedeniyle meşgul ediliyor olmaktan şikayetçidir. Sahte belge incelemeleri mali idarenin işletmelerde maliyet muhasebesi ve stok hesaplarına yeterince zaman verememesi sonucu ve boşluğu yaratmıştı. Vergi incelemelerinde daha ziyade indirimler, istisnalar ve giderlerle meşgul olunulur ve esas konuya girilemezdi.
Randıman incelemeleri bu konunun etrafında dolaşma denemeleridir. Alt yapının giderek gelişmesi, tüm yönleriyle elektronik kayıt sistemine geçilmesi mali idareyi envanter ve stokları da denetime alma arayışı noktasına getirdi.
Mükelleflerin bir kısmı stoklardan maliyetlere aktarması gereken tutarı olması gerekenden daha fazla aktarabiliyor. Doğal olarak da bunu yapan şirketlerde stoklar gerçeği yansıtmıyor. Her vergi affında stoklar için de af talebinde bulunulmasının, kayıtlarda görülmeyen stokların kayda alınması veya kayıtlarda görülüp stoklarda fiilen olmayan stoklarla ilgili beyanda bulunulmasının nedeni tam da budur.
Sağlıklı bir maliyet muhasebesi sistemi yoksa maliyetlerin doğru hesaplanabilmesi çok zordur. Bu durum da brüt satış kârını manipülasyonlara hazır hale getirir.
Stok affından yararlanırken stoklarını fazla beyan edip, bu stokları yıllarca maliyetlere aktarıp, böylece vergiyi istedikleri gibi ayarlayanlar varmış. Mali idare af sonrası fiili envanter çalışmaları ile hayali stok artırımlarının da peşine düşmeye çalışıyordu.
Önce ticaret erbabı sonra üreticiler hissedecek
Stokların envantere ayrıntılı kaydının yapılması, yıl içi ve yılsonu stokunuzu mali idarenin de kontrol edebileceği sapmaları fark edebileceği bir imkân yaratacak.
Zorluk üretim şirketlerinde olacak. Büyük üretim şirketlerinde bir maliyet muhasebesi sistemi zorunlu olarak vardır. Oralarda olsa olsa sistem sorunları vardır. O konularda daha farklı testler yapılarak kontroller yapılır. Orta ve küçük boy üretim şirketleri hele de düzgün bir program, alt yapı, sistem kurulmamış, muhasebe de dışarıda tutuluyorsa maliyet muhasebesi uygulamak çok zor bir iştir.
Üretim yapıp maliyet hesaplarını hiç kullanmayan, envanter kayıtlarını miktar bazında tutmayan, maliyet hesaplamayla uğraşmayıp, sadece satılan mamuller ve satılan ticari mallar maliyetini belirleyerek mali tablo çıkaran şirketler olduğu söyleniyor.
Zorunlu hale getirilmesi beklenen elektronik envanter defteriyle bu problemin kısmen de olsa çözülmesi umuluyor. Ancak, denetimde maliyet muhasebesinin önemi anlaşıldıkça bu konuların çok baş ağrıtacağını düşünüyorum.
Sonuç
Bu sene sonunda stok hesaplarınızı fiili durumla uygun hale getirin. Fazlanız varsa kayda alın, noksanınız varsa yine gerekli kayıtları yapın. 2025 düzeltme yılınız olsun, 2026’ya düzgün başlayın. Kendinizi zorunlu elektronik envanter dönemine şimdiden hazır hale getirin. Demedi demeyin, bana da söylemiştim dedirtmeyin.
Sahte stoklar dönemi kapanacak
Geçtiğimiz aflarda bazı mükelleflerin aslında kayıtsız stokları o miktarda olmadığı halde, ileriki yıllarda gelirlerini azaltabilmek için şişkin stok beyanında bulundukları olmuştu. Mali idare sonrasında yaptığı kontrollerle geleceğe dönük matrah azaltma operasyonlarını tespite çalışmıştı. E-belge ve defterlerin yaygınlaşması, e-envanterle de birleştiğinde yakın bir dönemde stoklarla ve veya maliyet muhasebesi ile oynayarak ödenecek vergiyi ayarlayabilme imkanı kalmayacak.
Geniş kapsamlı bir af beklememek lazım…
Mükellefler kendi tecrübelerinden hareketle, mali idarenin üzerlerine çok geldiği dönemleri genelde bir af izlediği için, yine stok affını da içeren geniş kapsamlı bir mali af beklentisi içindeler.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bu tür aflara karşı olduğu bir sır değil. Bu nedenle mali af ihtimali, olsa olsa bir seçim döneminde olabilir gibi duruyor. Seçimle ilgili tahminler de 2027 sonbaharı ağırlıklı olduğu göz önüne alındığında, en erken af ihtimali Haziran 2027 gibi duruyor. Ben bir seçim döneminde dahi geniş kapsamlı bir mali af beklemediğimi, bu tür afların mali sistemi tahrip ettiğini de belirtmek isterim.
Sahte belgeye karşı operasyon
Yeni yılda elektronik fatura tüm mükellefleri kapsar hale gelecek. Bu durum sahte belge tespiti ve müdahale hızını artıracak. Dolayısıyla yeni yılda Kurgan yazıları artacak. Muhtemelen sahte belge operasyonları da artacak.
Kayıtlar e-denetim altına alınıyor
Tüm aflarda büyük bir mükellef kitlesi stoklarını da düzeltiyor. Bunun anlamı birçok işletmenin ödeyeceği vergiyi stok kayıtlarıyla oynayarak satılan malın maliyetini gerçeğe aykırı bir şekilde artırmak veya maliyet muhasebesinde yine maliyetleri şişirmek suretiyle yaptığı tahmin ediliyor.
Yeni döneme hazırlanın
1- Artık eski alışkanlıkları terk etmekte fayda var.
Maliyet muhasebesi sisteminizi gözden geçirin ve fiili durumla kayıtlarınızı uygun hale getirin.
2- Stok takip sistemlerinizi gözden geçirin. Fiili ve kaydi stok uyumunu sağlayın.
3- 2026 ya sorun taşımamaya, sorunları bu hesap döneminde temizlemeye çalışın.
Mali idarenin stok takip kabiliyeti artacak
E-fatura sistemi ile e-envanter sistemi birlikte çalışmaya başladığında ve tüm bu kayıtlara mali idarenin erişim ve kontrol imkanı eklendiğinde, stoklarınızdaki her hareketin gözlem altında olacağını düşünün.
E-envanter ne anlama geliyor?
E-envanter dönem sonu stoklarınız ve varlıklarınızın ayrıntılı bir şekilde dijital ortama aktarılması anlamına gelecek. Dolayısıyla stok uyumsuzlukları, stok giriş çıkış fatura uyumsuzlukları, değer uyumsuzlukları çok hızlı bir şekilde azalacak. Stoklarınızla kayıtlarınız arasındaki uyum artacak. Giriş ve çıkışlar ve bunların faturalarla ve kayıtlarla uyumu bir düzene girecek. Stokların maliyeti veya satılan malın maliyeti belirlenirken keyfi uygulamaların önüne geçilmiş olacak.
E-envanter zorunlu mu?
2026 için ihtiyari. Ancak çok çabuk herkesin zorunlu olduğu aşamaya gelinecek. Gelecek sene olmazsa bir sonraki sene herkesi kapsar hale gelinecektir. Ancak şunu bilmekte fayda var, e-fatura, e-irsaliye, e-gider makbuzu, e-defter tüm mükellefleri dijital ortamda çok görünür ve şeffaf hale getirdi. Bu nedenle aslında belki farkında değiller ama herkes e-envantere geçti.
