Islık çalsanız oradayız-2

Oruç Kaya

“Türkiye, tekrar ‘ıslık çalma’ stratejisine ve politikasına dönmelidir.” diye bitirdiğim “Islık Çalsanız Oradayız” yazımın, üzerinden tam bir yıl geçmiş. Dünya genelinde tedarik zinciri, geçen bir yılda deniz konteyneri bulunmasındaki zorluklar, limanlardaki tıkanıklıklar, şoför bulunmasındaki zorluklar gibi lojistik ile ilgili sorunlar nedeniyle olumsuz etkilendi ve maalesef önümüzdeki birkaç yılda da olumsuz etkilenebilir.

Deniz konteyneri bulunmasındaki zorluklar, limanlardaki tıkanıklıklar, şoför bulunmasındaki zorluklar gibi lojistik ile ilgili sorunlar, tedarik süresinin uzamasına ve hatta bazı ülkelerde bazı tüketim maddelerinin ve üretim için yarı mamul ve hatta ham maddelerinin bulunamamasına yol açtı.

Tedarik süresinin uzaması nedeniyle şirketlerin daha fazla stok tutmaya başlaması ve ayrıca nakliye maliyetlerindeki artış, üretim maliyetinin daha fazla artmasına ve dolayısıyla maliyet kaynaklı yüksek enfl asyona yol açabilir.

İşte tam burada Türkiye, özellikle Avrupa’nın ihtiyacını karşılamak amacıyla hem üretim hem de lojistik için çok önemli avantajlara sahiptir. Üretim tecrübesi, altyapısı ve kalitesi olan Türkiye, coğrafik konumu ile birlikte tedarik zinciri ve lojistik avantajını çok iyi kullanmalıdır. Hatta (bence) “lojistik destekli tedarik zinciri”, Türkiye’nin elindeki “tek” avantajı olup bugünler, bunun için tam zamanıdır.

Türkiye, bu “tek” avantajını iyi kullanmazsa sadece Çin değil Fas3 gibi bazı Kuzey Afrika ülkeleri de Avrupa için Türkiye’nin rakibi olabilir.

Ülkeler ve şirketler, Pandemideki kayıplarını geri kazanmaya ve mümkünse tekrar büyümeye çalışıyor. Kayıpları geri kazanmak ve büyümek için üretim ve üretileni satmak gerekiyor. Peki nakliye olmazsa üretim için gereken ürünler ve üretilen ürünler, bir yerden bir yere nasıl taşınacak veya depolama olmazsa üretim için gereken ürünler ve üretilen ürünler, bir yerde nasıl depolanabilecek?

Kısacası lojistik olmazsa kayıplar nasıl geri kazanılacak ve hatta büyüme nasıl sağlanacak? Bundan dolayı lojistik, büyümek için artık “gerek şarttır” olup Türkiye’nin ve şirketlerimizin büyümesini sağlayacak kesintisiz, sürdürülebilir ve uygun maliyetli lojistik akış için gerekli her şey yapılmalıdır.

Bu yazımı da “Türkiye, Tedarik Zinciri ve lojistik ülkesidir.” diye bitirmek isterim.