İsmini Atatürk’ten alan Nijeryalı ünlü bankacı

Eşim Ukraynalı. Büyükannesi de 2’nci Dünya Savaşı’nı görmüş zarif bir Sovyet kadını. Her ikisi de Mustafa Kemal Atatürk’e hayran. Özellikle Büyükanne Galya, her sohbetimizde Atatürk ile ilgili sorular sorarak bilgisini ve hayranlığını artırma telaşında. Her ikisinin de düşüncesi ortak: “Atatürk, çağımızın en büyük fikir ve siyaset adamı.” Peki, Atatürk neden bu kadar seviliyor? Bunun tek bir sebebi yok tabii. Başarılı bir kumandan, yürekli bir devrimci, korkusuz bir vatansever, toprağına ve üzerinde yaşayanlara aşık bir siyasetçi, kadınlara hak veren bir modernist… Anlayacağınız liste oldukça uzun. Kısaca yurtdışında da Atatürk, “Türklerin Babası” olarak anılıyor. Belçika’dan Dominik Cumhuriyeti’ne, Pakistan’dan Küba’ya dünyanın 35 ülkesinin büyük şehirlerinde sokaklar, caddeler Mustafa Kemal Atatürk ismiyle onurlandırılmıştır. Dünyanın birçok ana meydanında Atatürk heykeliyle karşılaşmanız da mümkün ayrıca.

Chike-Obi ismini çoğumuz duymamıştır. Afrika Matematik Birliği’ne göre Nijerya’nın doktora sahibi ilk bilim insanı... 1990’lı yıllarda ünlü matematikçiler Andre Wiles ve Richard Taylor ile birlikte 350 yıldır çözülemeyen Fermat’ın Son Teoremi’ni çözen 3 kişiden biri. Aynı zamanda Bağımsız Nijerya’nın en ünlü politikacılarından olan Prof. Dr. Chike-Obi, 4 çocuğundan birine Mustafa ismini vererek aslında bize sahip olduğumuz değerler konusunda önemli bir ders veriyor.

Geçtiğimiz hafta Nijerya basınında röportaj veren oğul Mustafa Chike-Obi, sohbetin arasında isminin hikayesini anlatıyor: “Savaştaki yetenekleri nedeniyle babam bana ‘Mustafa’ adını verdi. Türkiye’nin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk, Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Türkiye’nin lideriydi. Mustafa Kemal, Türkiye’yi ilkel çağdan modern çağa taşıdı ve sonuç olarak ülke modern, laik bir devlet oldu. Babam, Mustafa Kemal’in emperyalistlere karşı mücadelesine büyük saygı gösteriyordu. Bu yüzden bana modern Türkiye’nin kurucusunun adını verdi. Ve adımı çok seviyorum.”

Dünyaca ünlü finans kuruluşlarında çalıştı

Mustafa Chike-Obi, babası gibi Nijerya’da oldukça bilinen ve sevilen bir isim. Nijerya Varlık Yönetim Şirketi (AMCON) İcra Kurulu Başkanlığı yapan Mustafa Chike-Obi, dünyaca ünlü finans devleri Goldman Sachs, Bearn Stearns gibi şirketlerde üst düzey yöneticilik yaptı. Nijerya Devlet Başkanlığı ekonomi danışmanlığı görevini de yürüten Mustafa Chike-Obi, şu anda ülkenin en hızlı büyüyen bankası Fidelity Bank’ın Yönetim Kurulu Başkanı. Atatürk, birçok ülkenin bağımsızlık mücadelesinde ilham kaynağı oldu. Onu duyan, okuyan yabancılar, çocuklarına bu ismi vererek, heykellerini dikerek, en önemli sokak ve caddelerinde yaşatarak Mustafa Kemal’i onurlandırıyor. Umarım bu sevgi ve saygı ülkemizde de yaşanır.