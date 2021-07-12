İSO 2. 500’e 10’uncu sıradan giren MES Yağ’a teşekkürler

MES Yağ, önceki gün İSO’nun açıkladığı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 10 sırada yer alıyor. Sanırım yakın zamanda da ilk 500’de göreceğiz. 6 Ağustos 2014 yılında gazetemizde yayınlanan makalemde MES Yağ ile ilgili şu görüşlerimi paylaşmışım: “Geçtiğimiz yıl İSO 2’nci 500 listesi açıklandığında MES Yağ Gıda ve Sanayi AŞ’nin ismini görmek çok heyecanlandırmıştı beni. Direkt, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Odabaşı’nı arayıp tebrik etmiş ve sevincimi paylaşmıştım. Ayrıca bu başarının Diyarbakır’daki diğer yerli sermaye gruplarına örnek olmasını ve MES Yağ’ın bu başarısının devam etmesini konuşmuştuk. Bu yıl bu başarı yine devam etti. İSO’nun 2’nci 500 listesinde yine MES Yağ vardı. Listenin 262’nci sırasındaydı. Peki ne olmuştu da Diyarbakır’dan bir şirket bu listeye girebilecek başarıyı yakalamıştı. MES Yağ’ın başarısı ile birlikte aslında Odabaşı- Bal Grubu’nun başarısından ve uzun yıllardır süregelen ortaklık yapısından da bahsetmek gerek. MES Yağ, Odabaşı-Bal Grubu’nun bir iştiraki çünkü.

Grup tarım, otomotiv, akaryakıt, yağ ve son yıllarda enerji gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyor.

Grubun yani Odabaşı ve Bal ailelerinin ortaklığı 25’inci yılına girmek üzere. Son 11 yılına benim tanıklık ettiğim bir ortaklık. Grubun başında birinci kuşak yöneticiler var. Büyük abiler Süleyman Odabaşı ve Abdurrahman Bal, kardeşler Mahmut Odabaşı ve Ebubekir Bal. Grup bünyesinde ise yaklaşık bin 200 kişi istihdam edilmekte.”

2021 yılına geldiğimizde hala aynı heyecanı yaşamak ve MES Yağ’ın listedeki yerini 10’ncu sırada görmek son derece güzel duygular uyandırıyor, en azında benim açımdan. Belirmek istediğim bir diğer konuda şu. Diyarbakır’da aile şirketleri ağırlıkta. Malum benim de Diyarbakır’da 18’inci yılım bitiyor. İlk geldiğim yılların çocukları şimdi genç, gençleri ise olgun birer birey oldular. Tabi ki sahibi oldukları şirketlerin yönetimlerinin başına geçtiler. Odabaşı ve Bal ailelerinin ikinci kuşakları ile de aile atmosferi içindeyiz. Yani aileyiz. Kaldı ki bazı aile şirketlerinde yönetimi devir alan ikinci kuşaklar ile henüz aynı frekansı yakalayamadık. İşlerimizin genelini yine birinci kuşaklarla sürdürüyoruz.

Başarıları her geçen gün artan MES Yağ’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Odabaşı’na, (abime) Odabaşı-Bal ailelerinin her bir ferdine, Diyarbakır’a yaşattıkları bu başarıdan, bu onurdan dolayı sonsuz teşekkürler ediyorum. İnanıyorum ki gelecek yıl MES Yağ ilk 500 listesinde yer alacak.

İkinci 500’de olduğu gibi, ilk 500’de Diyarbakır’dan bir firmanın olmasının gururunu yine MES Yağ ile yaşayacağız. Kent dinamiklerinin de bu başarıyı göreceklerinden şüphem yok...