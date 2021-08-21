İSO 500 verilerine bir de böyle bakmaya ne dersiniz?

Ahmet BALCI

Çaba Danışmanlık / Mali Danışman

Malumunuz, her yıl İstanbul Sanayi Odası (İSO) bir önceki yılın üretimden satışlarına göre detaylı bir çalışmayı kamuoyu ile paylaşıyor. Burada yer alan veriler pek çok değerli uzman tarafından detaylı olarak inceleniyor ve sonuçları bizlere ulaştırılıyor. Bu yazımda İSO 500 listelerinde yer alan verileri değişik açılardan değerlendirerek, sizlere farklı bilgiler vermeye çalışacağım.

Öncelikle listeler çok büyük bir plansızlık olduğunu bariz şekilde ortaya koymaktadır. Durumu özellikle beklenen büyük Marmara Depremi kapsamında değerlendirmenizi önemle istirham ederim. Bilgilendirme öncesi 2 konuda izahat getirmek isterim:

Listede yer alan kamu firmaları herhangi bir bölgede tasniflenmemiş, direkt olarak KAMU şeklinde dikkate alınmıştır. Zira bu kurumların pek çok yerde şubesi olduğu ve hepsinin genel müdürlüğü Ankara’da olduğu için kamu şirketleri herhangi bir bölgeye dahil edilmemiştir.

İSO listeleri şirketlerin merkezlerini göstermektedir. Örneğin Kayseri’de 500 kişilik bir firmanın genel müdürlüğü İstanbul’da ise bu halde firma da İstanbul’da gözükmektedir. Raporlamalar, İSO’nun verileri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Görüleceği üzere Türkiye’nin en fazla üretim yapan ilk 1000 firmasının yarısı Marmara Bölgesi’ndedir. Halbuki Marmara’nın ülkemiz yüzölçümündeki payı %9,3; nüfus payı ise yaklaşık %30’dur. Bu bölgede gerçekleşmesi muhtemel büyük bir depremde ülke sanayisinin çökeceğini söylersek sanırım abartmamış oluruz.

Listede en vahim durumda olan Doğu Anadolu’dur. Ülkemiz topraklarının 1/5’inin olduğu bu alanda, cironun %0,2’si gerçekleştiği görülmektedir. Anlaşılacağı üzere üretim firmaları ülkemiz topraklarında homojen dağılmamıştır (Liste-1)

İSO 1000 listelerinde kayıp illerimiz var

İSO 1000 listelerini incelediğimizde üretim firmalarımızın genelde aynı bölgelerde olduğu, bazı bölgelerde ise neredeyse hiç üretim yapılmadığı ortaya çıkmaktadır. Örneğin Marmara, Ege ve Akdeniz’in her bir ilinde büyük üretim firmaları bulunmaktayken; Karadeniz’in yarısı, Doğu ve G. Doğu Anadolu’daki pek çok İlimizin listeye giremediği görülmektedir. 81 İl içerisinde toplamda 26 İlimizin, İSO 500 listelerinde herhangi bir üretim işletmesi bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Marmara’ya ve özellikle İstanbul’a sıkışan nitelikli iş gücünün illere homojen bir biçimde dağıtılması elzemdir. Deyim yerindeyse bu durum ülkemizin bekası haline dönüşmüştür. Özellikle Suriye ve Afgan göçmenlerin milyonları bulduğu bir ortamda, ülkenin ortasının ve güney doğusunun bu kadar boş kalması, aynı zamanda milli güvenlik sorunu da yaratabilir. (Liste-2)

Ülke üretimi 10 ilimize sıkışmış durumdadır

İSO 1000 listelerini incelediğimizde ilk 10 İlimizdeki veriler bize çok vahim şeyler anlatmakta. Görüleceği üzere İstanbul yüzölçümü olarak %0,7’lik bir alan kaplarken, üretim cirosunun %37,4’ünü tek başına üstlenmektedir. 2. Sıradaki Kocaeli’yi de eklersek bu halde birbirine komşu bu 2 İlimizdeki üretim firmalarının cirosu %50’yi bulmaktadır. Diğer bir ifade ile Türkiye’nin %1,2’si kadar bir alanda, üretimin yarısı gerçekleşmektedir.

Cironun %81,7’sinin toplam 10 ilimizde gerçekleştiği görülmektedir. Buraların Ülkemiz yüzölçümündeki payı %13,2’dir. Nüfusun ise %43,7’si buralarda yoğunlaşmıştır.

Beklenen Marmara Depremi’nde bu firmalarda oluşabilecek hasarlar sebebiyle üretimin aksaması veya tamamen durması halinde ülkemizi çok zor günlerin bekleyeceğini söylemek, sanırım abartılı olmayacaktır. (Liste-3)

İSO listesinde yer almaktan çekinen firmalar var

İSO 1000 listelerini incelediğimizde bu firmalar içerisinde 51 firmanın ismini listede gizlediğini görüyoruz. Bilgiler hazırlanırken firmaların isimlerini gizleme hakları var ve kendilerine bu durum soruluyor. İsminin yer almasını istemeyen firmalar listede yer alıyor ancak unvanları gizleniyor.

Firma sahiplerinin bu yönde bir hassasiyetinin olması doğaldır ancak bunun %5 gibi bir orana ulaşması da bir o kadar düşündürücüdür.

Sizce neden firmalar böyle gurur verici bir tabloda unvanının yer almasından çekinir? (Liste-4)