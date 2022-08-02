İSO’daki tartışma üzerine…

Merkez Bankası Başkanı’nın sanayiciyi “stokçulukla‘’ suçlamasıyla, İSO‘nun 70 yıllık tarihinde bir ‘’ilk’’ yaşandı.

Oda’nın iz bırakmış başkanlarından Fazıl Zobu’nun adını taşıyan salonda yapılan İSO Temmuz Meclis toplantısında önce Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, sonra Başkan Erdal Bahçıvan, sanayicilerin krediye erişimi konusundaki güçlükleri anlatıyor. Sonrasında Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, konuşmasında İSO üyelerini stokçulukla suçluyor. Bahçıvan, konuğu Kavcıoğlu’na itirazda bulunmak zorunda kalıyor. İşin yurt içi ile sınırlı kalmadığı, Amerika’nın Sesi, Deutsche Welle ve BBC‘nin konuya ana haber bültenlerinde yer vermesinden anlıyorum.

Merkez Bankası Başkanı, “Ucuz kredi veriyoruz. Şirketler gidip döviz alıyor, stokçuluk yapıyorlar. Listeleri elimizde. İSO üyeleri de var. Bunu yapmayın” deyince, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan itiraz ediyor. Bahçıvan ”Kendisini enflasyondan korumak için elinde döviz tutan sanayiciyi stokçu kapsamına sokarsanız, tehlikeli bir haksızlık olur” diyor.

Merkez Bankası tarihinde “sanayicileri azarlamanın” olup olmadığını, eski başkanlardan Durmuş Yılmaz’a sordum. Değerlendirmesi şu oldu:

-Gerçekten çok yazık. Bu üslup ve tavır Merkez Bankası Başkanına yakışmaz. Merkez Bankasında 23 yıl görev yaptım. Bu üslubu hiçbir Merkez Bankası Başkanında görmedim. Başkanların hepsi, ben dahil İSO gibi kurumların toplantılarına katıldılar. Bilgi alışverişinde bulundular. Ama hiçbiri böyle bir söylem ve tehdit taşıyan tavır içerisinde olmadı…

Ben bu yazıyı yazarken olayın üstünden 72 saat geçmişti. Siyasi partiler konuyu kayda değer bir ‘’suskunlukla‘’ geçiştirdiler. Bir tek DEVA Partisi Başkanı Ali Babacan, Taha Akyol’un sorusu üzerine ‘’Bu üslup Merkez Bankası yakışan bir tavır değil. Bu yönetimin topyekün başında olan Sayın Erdoğan’ın tavrından kaynaklanıyor. Merkez Bankası başkanı sanayiciyi tehdit ediyor‘’ diyen anlamlı bir eleştiri yaptı.

Ben, geçmişte dört Merkez Bankası başkanıyla, 1990‘dan başlayarak 20 yıl Anadolu’da toplantılara katıldım, oturum yönettim. Bu toplantılarda başkanların tek bir amacı vardı: Yürütülen politikanın çerçevesi anlatmak ve sonrasında toplantıya katılan iş insanlarının düşüncelerini ve önerilerini öğrenmek…

Bu işin en yakın tanığıyım. ‘’Liste tuttuğunu’’ açıklayarak, tehdit içeren bir üsluba ilk kez tanık oluyorum….

Ne demeli?

GÜNÜN SÖZÜ:

İç kredilerde faiz oranı yüzde 40, dövizli borçlanmalarda yüzde 14-15‘e yükseldi.