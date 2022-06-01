İSO’dan sanayi için son iyi rapor

Karar süreçlerinde verinin önemi aşikâr ve İSO’nun 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması, ülkenin önemli kaynakları arasında yer alıyor. Dün, 2021 yılına ait araştırma sonuçlarını İSO Meclis Salonu’nda bizzat Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan açıkladı, soruları cevaplandırdı.

Veriler; onlarca farklı boyutuyla sanayimizi masaya yatırıyor. Kâr noktasından bakınca görünen o ki faaliyet kârı %139 artışla 342 milyar liraya ulaşmış. Erdal Bahçıvan; geçen yılki %11’lik büyümeyle son 10 yılın en güçlü performansına dikkat çekiyor ve bunun özellikle dış talepteki artıştan kaynaklandığı belirtiyor.

AH ŞU ENFLASONUN GÖZÜ KÖR OLSUN

Tabii ki enflasyonu da hesaba katmak gerekecek. Neticede aynı yıl TÜİK verileri %36’lık enflasyona işaret ediyor. Buna rağmen sanayide reel büyümeden söz edebiliyoruz. Fakat sorun şu ki büyüme tahminleri bu yıl için yavaşlarken enflasyon hız kesmek bir yana hızlanıyor; Nisan verisi %70.

Orta yüksek teknolojide gözle görülür bir tırmanma söz konusu; İSO-500’ün içinde 2019’da %23,5 olan bu oran, 2020’de %24,8’e ve geçen yıl da %28,3’e çıkmış. Peki, bu bize yeter mi? Elbette hayır. Hele ki ihracata dayalı sanayimizde kilogram değerinden zıplama bekliyorsak bu, sanayiden gelmeli.

İKİ SORU İKİ CEVAP

İSO 500 Şirketlerinin başarılı bir yıl geçirdiğini söyleyebilir miyiz?

Evet, şirketlerin kârlılığı arttı. Ancak bizim aradığımız sürdürülebilir kârlılıktır. Niceliği çözme yolunda bir noktaya geldiğimiz aşikâr fakat İSO 500’ün veri tabanı; “iyi fakat yetmez” diyor. Zira şimdi 2021’den çok daha zor bir yıl yaşıyor sanayimiz ve başarı daha da zor koşullarda gerçekleşebilecek.

Peki, bu devam edebilir mi?

Şirketlerin kârlılığını etkileyen birçok faktör var. Bu durumun devam etmesi sanayicinin finansa erişimi yanı sıra kullandığı finansın kalitesine bağlı… Faaliyet dışı kârlılığa sevk edecek ekonomik amiller arttıkça sanayici daha yaratıcı, verimli ve gayretli olmak zorundadır.

NOT

BU SON FASILDIR EY ÖMRÜM NASIL GEÇERSEN GEÇ

Yahya Kemal Rindlerin Akşamı şiirinde “Dönülmez akşamın ufkundayız” diye söze girer ve devam eder; “bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç…” Dün İSO 500 neticelerine dair yansıları izlerken ister istemez geçen yıldan bu yana yaşadığımız gelişmeler de geçti zihnimden…

Hani şairin dediği gibi; “mey o mey canan o canan sohbet o sohbet değil” misali… İSO’nun bu dev araştırmasından zihnime süzülen, gelecek olan raporun, giden (şimdi açıklanan 2021 verileri) raporunu aratacağıdır.

Küresel gelişmeler, savaş, global enerji krizi, enflasyon gerçeği, emtia milliyetçiliği, petrolü, doları derken… Sanayicinin bugünkü vasatına bakıyorum; canla başla çalışmalarına rağmen, makroekonomik verilerdeki çürüme ve Heterodoks takıntılı yönetim yüzünden galiba İSO’nun son iyimser raporunu dinlediğimi düşündüm.