İspanya ve İtalya ile yarışıyor, kendi makinesini üretiyor

TuraşGaz Armatürleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, Selimpaşa’daki fabrikayı gezerken üretim bantlarını işaret etti:

- Bu makineleri kendimiz üretiyoruz.

Makine üretimi için ayrı şirket kurduklarını belirtti:

-Turmach, Turaş Gaz Armatürleri’nin kardeş firması. Bize özel makine ve üretim bantlarını geliştiriyor. Üretimde kendi makinelerimiz artık önemli rol oynuyor.

1984’te babası Ahmet Turhan’ın temellerini İstanbul Şişhane’de küçük bir atölyede attığı Turaş Gaz Armatürleri’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını 2017’de üstlenen Gökhan Turhan, şirketin teknoloji geliştirdiğinin altını çizdi:

-15 kişinin çalıştığı bir Ar-Ge Merkezi’miz var. Merkezimiz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı belgesi taşıyor ve destek de alıyoruz. 250’yi aşkın patent başvurumuz var.

Selimpaşa’daki fabrikanın bazı verilerini paylaştı:

- 18 bin metrekarelik üretim alanımız var. Türkiye’nin gaz armatürü üretiminde büyüklük açısından ilk sıradayız. 25 milyon adet gaz musluğu üretim kapasitemiz var.

Dünyadaki iddialarını ortaya koydu:

- Bir rakibimiz İspanya’da, diğer rakibimiz İtalya’da.

Şirkette 400 kişinin çalıştığını vurguladı:

-Üretimimizin yüzde 40’ını ihraç ediyoruz. İhracat yaptığımız ülke sayısı 40’ı aştı.

2015 yılı ihracatlarının 23 milyon dolar olduğunu kaydetti:

-2019 yılında ihracatımızı 29 milyon dolara çıkardık. 2020’yi 32 milyon dolarlık ihracatla geride bıraktık. 2025’te 50 milyon dolarlık ihracatı yakalamayı hedefliyoruz.

Ardından ekledi:

- İhracatla büyümeyi planlıyoruz.

Sektörle ilgili şu noktaya vurgu yaptı:

- Armatür işi Ermeni ustaların ülkemize kazandırdığı “zanaat” olmuş. Sektörümüzde 4’üncü kuşağın işin başında bulunduğu şirketler var. Bizde de ben ikinci kuşak olarak işimizi yönetiyorum.

Sektördeki firma sayısına dikkat çekti:

- Sektörümüzde 1000’i aşkın küçük ölçekli firma var. 60’ı aşkın orta ve büyük ölçekli üretici faaliyet gösteriyor.

Başkanlığını yürüttüğü Armatür Derneği’nin üyelerinin sektördeki konumuna değindi:

- Derneğimizin 35 üyesi var. 35 şirket, ciro toplamıyla sektördeki payını yüzde 50’nin üzerine çıkardı.

Sektörün dünya ve ülkemizdeki büyüklüklerini anlattı:

- Dünyada 110 milyar dolarlık bir armatür pazarı var. Ülkemizdeki pazar büyüklüğü 3.5-4 milyar dolar düzeyinde.

Temel ürünleri sıraladı:

- Armatür, valf, vana, tesisat ekipmanları...

Sektörün ihracat potansiyeli üzerinde durdu:

-İhracatımız 1.5 milyar dolar. Buna karşılık 1 milyar doların biraz üstünde ithalat gerçekleşiyor. Lüks ürünlerde ithalatın yüksekliği dikkatimizi çekiyor. Aslında ihracatımızı artırabileceğimizi öngörüyorum.

2021’e dönük umudunu aktardı:

- 2020’de 2019’un üzerine çıktık. 2021’de sektörümüzün en başarılı yıllarından birini yaşayacağını düşünüyorum.

50 yıl önce küçük bir atölyeden yola çıkan Turaş, bugün dünyada ilk 3’te yer alıyor. Bu başarıda 250’yi aşan patent başvurusunun payı bulunuyor.

Turmach’ta kendi makinelerini üretmeleri, Turaş’ın sektördeki iddiasını daha da güçlendiriyor.

Elon Musk, Khan Academy’ye 5 milyon dolar bağışladı

STFA Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Alp Taşkent, Türkiye’de öncülük edip, destekledikleri dünyanın en büyük ücretsiz eğitim platformu Khan Academy ile ilgili bir bilgiyi paylaştı:

Elon Musk da Khan Academy'yi destekliyor.

Bu başlığın altındaki bilgileri aktardı:

- Eğitimde fırsat eşitliğine katkı için dünyanın en zengin insanından, dünyanın en büyük ücretsiz eğitim platformuna 5 milyon dolarlık bağış.

Salman Khan'ın Khan Academy’yi ABD’de Silikon Vadisi’nde kurduğunu anımsattı:

- Khan Academy, bugün 45 dilde 120 milyon öğrenciye çevrimiçi ücretsiz eğitim hizmeti sunuyor.

Khan Academy’nin misyonuna işaret etti:

- Herkese, her yerde, dünya standartlarında ve ücretsiz eğitim...

Elon Musk’ın şirketlerini sıraladı:

- SpaceX, Tesla, OpenAl, Nerolink ve The Boring Company gibi şirketlerin kurucusu Elon Musk, kendi adını taşıyan vakfı üzerinden Khan Academy'ye 5 milyon dolar bağışlayarak dünyaya “ücretsiz eğitime destek” mesajı vermiş oldu. Khan Academy’nin Türkiye verilerini de aktardı:

- Khan Academy, 2020 yılında Türkiye'de 98 milyon ders verdi. Türkçe olarak sunulan 9 bini aşkın ders videosu ve 100 bini aşkın alıştırma ile Khan Academy ülkemizde bugüne kadar 20 milyonun hayatına dokundu, eğitimine katkı sağladı.

Yeri gelmişken adresi de anımsattı:

- Khan Academy’nin Türkçe eğitim içeriğine https://tr.khanacademy.org adresinden ulaşılabiliyor.

Eski ‘Sicil Afları’ banka kayıtlarına yansıtılmıyor mu?

EKONOMİ Gazetecileri Derneğinin (EGD) Başkan Celal Toprak ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uluğtürkan’ın yönettiği "Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor” başlıklı programını izliyoruz.

Görüntülü platformda gerçekleşen buluşmanın konuk konuşmacıları 3 kentin oda başkanları:

►Zeki Kıvanç: Adana Sanayi Odası Başkanı

► Mehmet Tuncay Yıldırım: Gaziantep Ticaret Odası Başkanı

►Salim Akbaş: Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Üç başkan da konuşmalarında yeni bir "Sicil Affı"na ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Zeki Kıvanç, geçmişteki "Sicil Afları”yla ilgili bir noktanın altını çizdi:

- Bankalar, geçmişteki “Sicil Afları'nı arşivlerine yansıtmıyor. Affedilenlerin sicili bankaların arşivlerinde bozuk haliyle kalıyor.

Ardından ekledi:

- Esas krediye ihtiyacı olanlar, siciline kazaen leke düşenler. Kazaen siciline leke düşenlere çözüm bulunması lazım. Onlar için kredi musluğu tamamen kapanmasın. Faizleri biraz yüksek tutulup kredi musluğu açık bırakılsın.

Eski "Sicil Afları”, bankaların arşivlerine gerçekten yansımıyor mu?