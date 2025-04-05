İspanyol devi 13 yıl sonra Türkiye'ye geri döndü

Körfez sermayesinin kadın giyimde “Secret” savaşı, Türkiye’de başladı. Kuveytli Alshaya Group’un yönettiği Victoria’s Secret’ın rakibi BAE merkezli Multiply’ın portföyündeki Woman’Secret, 13 yıl sonra Türkiye’ye geri döndü.

Eski adıyla The Cortefiel Group olarak bilinen İspanya’nın en büyük 2’nci moda perakende devinden biri olan Tendam, Türkiye’ye yıllar sonra tekrar döndü. 2012 yılında sahip olduğu Woman’Secret markasıyla Türkiye’ye gelen, ilk şubesini de Aqua Park Florya’da açan Tendam, hedeflediği 50 mağazaya ulaşamadan geri dönmüştü. O dönem Türk ortağı Unifor Group ile hedeflediği büyümeyi sağlayamayan Tendam, Woman’Secret’ı 13 yıl sonra tekrar Türkiye’ye getirme kararı aldı. Avrupa’nın Victoria’s Secret’ı olarak bilinen iç giyim zinciri ilk mağazasını ise Anadolu İstanbul’daki Emaar Square Mall AVM’sinde açtı.

1880'de kuruldu, 2 bine yakın mağazası var

Avrupa’nın en büyük 5 giyim zincirinden biri olan Tendam, 80’den fazla ülkede toplamda 2 bine yakın mağazayla faaliyet gösteriyor. Bu zincirin bin 300’e yakını Avrupa ülkelerine dağılmış durumda. 1880 yılında Madrid'deki Calle Romanones'te aile tarafından işletilen bir tuhafiye dükkanı olarak başlayan Tendam, 1933 yılında La Palma gömlek fabrikasını kurarak üretime başladı. 1946 yılında Cortefiel markası altında ilk erkek takım elbiselerini üreterek ürün çeşitliliğini artıran Tendam’ın 20 bine yakın çalışanı, 2 milyar euroyu aşan cirosu bulunuyor. Tendam’ın Woman’Secret ve Cortifiel dışında Pedro del Hierro, Dash and Stars, Hi&Bye, High Spirits, Hoss Intropia, OOTO, SlowLove gibi markaları da bulunuyor.

İki devi de Körfez sermayesi yönetiyor

Tendam’ın yıllar sonra tekrar Türkiye’ye gelmesi aslında kadın iç giyimdeki Körfez rekabetinin bir göstergesi. Bu yılın Şubat ayında Tendam Group’un ana hisse yapısı, Avrupa’dan Ortadoğu’ya geçti. Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük yatırım şirketlerinden IHC’nin yönettiği Multiply Group, İspanyol devinin yüzde 68’lik payını aldı. Bu anlaşmanın hemen ardından ilk adım olarak Türkiye’ye gelmesi, özellikle kadın iç giyim markasıyla adım atması ilginç bir girişim oluyor. Zira Victoria’s Secret, Türkiye’de Kuveytli Alshaya Group ile faaliyet gösterirken, bir başka Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri varlığı haline gelen Tendam’ın Woman’Secret’ı adeta İstanbul’da rekabete girmiş oluyor. Woman’Secret’ın dünya genelinde 600’ün üzerinde mağazası bulunurken, Türkiye’ye Kuveytli Alshaya ile gelen kadın iç giyim devi Victoria’s Secret’ın ise son açıklanan verilere göre 700 civarında mağazası bulunuyor.