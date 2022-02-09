Isparta’daki elektrik kesintisi dağıtım özelleştirmelerini tartışmaya açtı

Yoğun kar yağışı sonrası Isparta’da dört gün süren elektrik kesintisi, elektrik dağıtım özelleştirmelerini tartışmaya açtı. Özelleştirme sonrası dağıtım şirketlerinin yapması gereken yatırımlar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bu konudaki denetimleri yapıp yapmadığı tartışmaları, siyasetin de gündemine oturdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “Özelleştirme sonrası, dağıtım şirketleri yapmaları gereken yatırımları yapmıyor. Şirketleri denetlemesi gereken kamu kurumları işlerini yapmıyor. 2020 yılında Elektrik Piyasası Kanunu’nda yapılan bir değişikle dağıtım şirketlerini denetleyemediklerini itiraf edercesine denetim faaliyetinin özel sektör şirketlerine devredilmesinin de önünü açtılar. Cengiz Holding ve Kolin İnşaat tarafından işletilen dağıtım şirketinin en son ne zaman denetlendiğini bilmiyoruz” dedi. Budak, “AEDAŞ kamuoyuna değişik dönemlerde dağıtım bölgesine farklı miktarlarda yatırım yapacağını beyan etmiştir. Söz konusu yatırımlardan ne kadarı gerçekleşmiştir? Özelleştirme sonrası, dağıtım bölgesinde yaşanan arızaların yıllara göre dağılımı nasıldır? Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği’ne göre, dağıtım şirketi sorumluluğunda olan Acil Durum Yönetim Planı dağıtım şirketi tarafından hazırlanmış mıdır? Hazırlandıysa neden uygulanamamıştır?” sorularına yanıt istedi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar; Isparta’da yaşananların özelleştirme sonrası sadece fatura kesip bedelini halktan tahsil etme anlayışının sonucu olduğunu belirterek, “Özelleştirme politikaları sonucu sadece tahsilat firması mantığı ile çalışan bu şirketler ne yazık ki Isparta örneğinde olduğu gibi yapması gereken alt yatırımlarını yapmamış ve sınıfta kalmıştır. Bu durumda olan daha kaç il vardır bilinmemektedir. Bunun için derhal gerekli denetimler yapılmalıdır” dedi.

TEDAŞ’ın 201 milyon TL alacağı var

CHP Adana Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, dağıtım şirketlerinin mülkiyeti TEDAŞ’a ait tesislerden elde ettikleri kira ve reklam gelirlerinin enerji firmaları tarafından ödenmediğini belirterek, Sayıştay raporlarına göre 201 milyon liralık TEDAŞ alacağı bulunduğunu söyledi. Sümer, “Elektrik dağıtım işi özelleştirmeye çıkarıldığında çok karlı iş yapıldığı dile getirilmişti. Devlet üzerindeki yükten kurtuluyor daha kaliteli hizmet sağlanacak denildi. Gelinen nokta ortada” dedi.