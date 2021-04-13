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İsrafın en büyüğünün adresi; evlerimiz %61

Şeref OĞUZ
Şeref OĞUZ ÖNERİ - YORUM seref.oguz@dunya.com

Birleşmiş Milletler Çevre Programı, oturmuş hesap etmiş ve 2021 BM Gıda İsrafı Endeksi Raporu yayınlamış. Buna göre Türkiye, dünyada gıda israfının en fazla olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Ülkemizde her yıl israf edilen gıda miktarı; 11,3 milyon ton.

Gıda israfının en yoğun olduğu yer; ne yazık ki evlerimiz. Her yıl kişi başına evlerde 93 kilo, restoranlarda 28 kilo ve satış noktalarında 16 kilo gıda; çöpe atılıyor. Ekmek israfında zaten namımız yürümüş durumda; her 3 ekmekten 1’i atılıyor.

Dünyada durum nedir? Gezegende her yıl toplam 931 milyon ton gıda israf ediliyor. Bu; küresel çapta perakende noktaları, evler ve restoranlarda tüketime hazır gıdanın %17’sinin çöpü boylaması demek… İsrafın en büyüğünün adresi; evlerimiz: %61…

Peki, çöpe giden gıda ne kadar fazla? 931 milyon tonluk gıda; her biri 40 tonluk 23 milyon dev kamyon dolusu… Yani, kamyonları art arda dizersek, dünya çevresini 7 kez dolaşabiliyoruz. Dünya gıda israfı şampiyonlarından Türkiye; israfla mücadele için ne yapıyor dersiniz?

Öncelikle %81’imiz israfı kabul ediyor ama sorumlusunun; kendisi değil, başkaları olduğu iddiasında… Üstelik tek israf kalemi; gıda değil… Su israfı, enerji israfı, lüks israfı ve benzeri pek çok israf kalemi söz konusu… Kötü haber bu fakat iyi haber; salgın sürecinde israfın giderek azaldığı... Ne tuhaf değil mi?

TABAĞINA YİYECEĞİN KADAR KOY

Ramazan boyunca israf, had safhaya varıyor. Özellikle ilk günlerde, gerekenden daha fazla gıda talebi oluşuyor. Bu yüzden alışverişte “ihtiyaçtan fazla” gıda alınmaması öneriliyor.

Sebze ve meyvelerin çürük kısımlarını ayıklamak, tabağına yiyeceğin kadar yemek koymak gibi basit tedbirler dahi israftan birkaç adım beri durmamızı sağlayabiliyor.

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