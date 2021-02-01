İsrail, Hayfa’da Türklere negatif ayrımcılık yapıyor

Siyasetin, ticareti nasıl etkilediğini gösteren bir örnek İsrail’de yaşananlar... İsrail Hükümeti, dünyaya açılan kapısı Hayfa Limanı’nda Türk şirketlere tabir-i caiz ise negatif ayrımcılık yaptı. Önümüzdeki aylarda yapılacak ihale sürecine İsrail’in yeni dostu Birleşik Arap Emirlikleri’nin kamu şirketi DP World ile Yıldırım Holding’in oluşturduğu konsorsiyumlar teklif verdi. Geçen yıl ekim ayında ilk kez DÜNYA’nın duyurduğu bu ihale sürecinde Dubai Emiri Al Maktum’a ait DP World, yüzde 50’şerlik hisseyle ortaklık yaptığı Israel Shipyards Industries adlı firmanın sahibi işadamı Shlomi Fogel ile anlaşarak bir konsorsiyum kurdu. İkinci teklif veren ise Yıldırım Holding’in oluşturduğu grup oldu. Bu konsorsiyumda ise Yıldırım Holding dışında Türk şirketi Global Ports Holding, ABD’li GreaStone Logistics ve İsrailli işadamı Eli Tilles var. Her iki ilgili grup için İsrail yönetimi geçtiğimiz haftalarda bir onay süreci başlattı. Bir anlamda yeterlilik alma anlamına gelen bu süreçte Dubaili şirkete onay verildi ancak Türk şirketlerinin de olduğu konsorsiyum ise ayrımcılığa maruz kaldı, onay bir türlü verilmedi.

Oysa teklif veren grupta dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olarak kabul edilen Global ve Avrupa ve Amerika kıtasında onlarca liman işleten Yıldırım Holding bulunuyordu. Yani bir anlamda yaptıkları işler ve çalıştıkları coğrafyalara bakılırsa Türk firmalara bir anlamda haksızlık edilmişti.

Yıldırım 7, Global 13 ülkede çalışıyor

2-3 ay içinde sürecin tamamlanıp imzaların atılması bekleniyor. Tel Aviv Yönetimi, Hayfa Limanı’ndan 2 milyar İsrail Şekeli yani 600 milyon doların üzerinde bir değer hedefliyor. Dubai Emiri Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum tarafından yönetilen DP World, 50 binden fazla çalışana sahip. Türkiye’de de bir liman işleten DP World, 40 ülkede operasyon yapıyor. Şirketin cirosu ise 8.5 milyar dolar.

İhalede adı geçen Yıldırım Holding ise liman işletmeciliğini Yılport Holding aracılığıyla yürütüyor. Şirketin portföyünde Türkiye’de 4, Portekiz’de 7, İspanya’da 2, Peru’da 1, Malta’da 1, Norveç’te 1 ve İsveç’te 2 terminal var ve bunların değeri 2 milyar doların üzerinde. Konsorsiyumda yer alan Global Ports 13 ülkede ve 4 kıtada ikisi ticari olmak üzere toplam 21 liman işletiyor.

Hayfa Limanı’nın ihale süreci nasıl sonuçlanır, merak konusu. Bir yanda ticaret yani Yıldırım ve Global’in olduğu konsorsiyum, diğer yanda siyaset yani “İsrail’in yeni dostu, Dubai” yarışacak.

Bakalım kim kazanacak?