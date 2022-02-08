İsrail ile ilk resmi temasa ABD’de geçildi

Hem Ortadoğu’da hem de Kuzey Afrika’da Türkiye’nin dış politikası yeniden şekilleniyor. Davos’taki One Minute ve Mavi Marmara olaylarıyla İsrail, Katar Ablukası ve 15 Temmuz süreciyle Birleşik Arap Emirlikleri, Müslüman Kardeşler ve Mursi’ye yapılan darbe ile de Mısır ile atılan köprüler tekrar kurulmaya başlandı. Abu Dabi ve Ankara arasındaki karşılıklı ziyaretler ve yatırım görüşmeleriyle birlikte BAE Yönetimi ile buzlar eridi. Geçen yıl Ekim ayında da Mısır-Türkiye arasında dışişleri bakanlık yetkilileri görüşmelere başladı. Suudi Arabistan ile de ilk temas önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek. Şimdi sıra İsrail’de.

Arap dünyasının lider ülkeleriyle ilişkilerini birkaç yıldır yoluna koyan İsrail, şimdi de Türkiye ile yeni bir sürece girmeye hazırlanıyor. Bu yılın ocak ayında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü. Benzer şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile çeşitli vesilelerle bu yıl 4’üncü kez telefonla görüşme gerçekleştirdi. Ancak asıl adım ise New York’ta atıldı. Son birkaç aydır normalleşme sürecine giren Tel Aviv-Ankara hattındaki ikili görüşmeler, ABD’ye de yansıdı. İsrail’in ABD’deki Büyükelçisi olan Michael Herzog için düzenlenen hoş geldin yemeğine Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan da katıldı. Azerbaycan'ın ABD Büyükelçisi Khazar Ibrahim'in ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe Türkiye’nin yanı sıra Özbekistan ve Kazakistan'ın Amerika Büyükelçileri ve ABD'deki Yahudi örgütlerinin önemli isimlerinden Malcolm Hoenlein de katıldı. Yemeği özel kılan nedenlerden biri de İsrail’in ABD Büyükelçisi Michael Herzog’un İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un kardeşi olmasıydı.

Rus ve İran gazına İsrail alternatifi

Körfez ülkelerine geçtiğimiz hafta ziyaretler gerçekleştiren İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un mart ayında Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Bu iki ülke siyaseti kadar ticareti açısından da önemli. Her ne kadar siyasette gerilimli ilişkiler yaşansa da iki ülke arasındaki ekonomik bağlar bundan pek etkilenmedi. Rusya’nın Avrupa’yı, İran’ın ise Türkiye’yi gaz konusunda sıkıştırması Tel Aviv ve Ankara arasında yeni gelişmeleri de beraberinde getirecek. Zira Ukrayna ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail doğalgazını ülkemizde kullanırız, kullanmanın ötesinde Avrupa’ya geçişi için de müşterek bir çalışmanın içerisine gireriz. Şimdi Sayın Isaac Herzog’la da inşallah Türkiye ziyaretinde bu konular bizim gündemimizde olacak" demişti. Avrupa’nın ve İsrail’in bu konuda Türkiye birlikte hareket etmesi oldukça önemli. Zira gelecek yıllar kış aylarının sert ve gazsız geçmemesi adına…