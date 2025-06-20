İsrail – İran iletişim savaşları
İlk haftasını doldurmak üzere olan İsrail’in İran’a saldırıları karşılıklı füzelerin şehirleri vurduğu ve insanların hayatlarını kaybettiği klasik savaş formatının çok daha ilerisinde yeni nesil bir siyasal iletişim savaşını bize taşıyor.
İsrail’in 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" ismini verdiği saldırısı ve İran'ın "Gerçek Vaat" ismini verdiği misilleme saldırıları devam ediyor. Saldırılara koydukları isimlerden anladığımız kadarı ile kendi toplumlarından daha çok dünya kamuoyuna mesaj verme kaygılarının yüksek olduğunu görebiliyoruz. Saldırıya uğrayan halklara dönük sembollerden esinlendikleri ise çok açık. Burada bir anda eş zamanlı bir siyasal iletişim ve küresel algı yönetimi mücadelesinin tam merkezinde kendimizi buluyoruz.
İsrail ve İran yönetimleri büyük tarihsel travmalarını kendi insan hakları ihlallerini temize çekmek için kullanmaktan çekinmeyen yapılar. İki ülkenin toplumları son yıllarda savaş psikolojisinden uzaklaşmış ve ekonomik olarak ayakta kalma mücadelesi veren kitlelerden oluşuyor. Bu kadar çok benzerliği olan iki büyük düşman her zaman denk gelmez.
Karartmadan vazgeçiş
Özellikle İsrail, İran’ın “Demir Kubbe”yi aşan saldırılarına net bir karartma stratejisi uyguluyordu. İran her ne kadar şehirleri vurduk, uçakları düşürdük dese de dünya kamuoyunda daha güçlü olan İsrail dünya medyasını durdurmayı başarıyordu.
Ancak İsrail içerisinde Demir Kubbe’yi aşan İran füzelerinin İsrail şehirlerine ulaşması, bu karartma stratejisinin başka bir boyuta taşınmasını zorunlu kılmış görünüyor.
Şu sıralarda Mossad’ın yıllardır hazırlandığı Tahran’da adrese teslim, nokta atışı saldırılarının algı üstünlüğü yerini başkent Tel Aviv’in göbeğinde sıradan halkın ilk kez savaşı direkt hissetmesi ile korkuya ve öfkeye bırakmaya başlamış.
İsrail de “Bakın bize İRAN ne yapıyor?” aşamasına geçerek algıyı yönetmeye çalışıyor. Çarşamba gününden itibaren İsrail, Türkiye’den de katılımcıların olduğu uluslararası basın mensuplarını İran füzeleri ile yerle bir olmuş yerlere götürmeye ve oradan canlı yayın yapmalarına izin vermeye başlaması da bu yeni stratejinin bir parçası.
Küresel kamuoyunu bu şekilde yönetebileceğini düşünen Netanyahu yönetimi ise şaşkın. Trump her zamanki Trump ve şu ana kadar İsrail hükümeti ne yaparsa yapsın Amerika’yı istediği kadar savaşın bir parçası haline getirmeyi başaramadı.
Trump her zamanki Trump
Trump FIFA Dünya Kulüpler Kupası için ABD'de bulunan Juventus Futbol Takımı'nı ofisinde kabul ettiği programda yine herkesi ters köşe yapmayı başardı. Trump, İtalyan kulübünün oyuncularını arkasına alarak İsrail – İran savaşı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Juventus heyetinin şaşkın bakışları ve çaresizliği ise yüzlerinden okunuyordu. “Burada ne işimiz var, biz neyin içine düştük” der gibilerdi.
Bundan sonra ne olur derseniz, iletişim savaşının tek bir kazananı olmayacağı düşüncesindeyim. Herkesin kazandığı senaryo ise favorim. Bu senaryoya göre bu işin sonunda ne olursa olsun hem Gazze’de yaşananların sorumlusu olan Netanyahu ve hükümeti düşer hem de İran’da rejim yeni bir formata geçer, olabildiğince liberalleşir ve dünya pazarlarına entegre olacak algıda “kaybetmemiş” yeni İran ile dünya tanışır.
Bu senaryonun Türkiye’nin işine en yarayan senaryo olacağı kanaatindeyim. Bu sırada emniyet ve istihbarat birimlerimize çok büyük iş düşüyor. Ülkemizi karıştırabilecek tüm provokasyonlara karşı ekstra dikkat etmemiz gereken bir döneme girdik.