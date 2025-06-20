İsrail – İran iletişim savaşları

İlk haftasını doldurmak üzere olan İs­rail’in İran’a saldırıları karşılıklı füze­lerin şehirleri vurduğu ve insanların ha­yatlarını kaybettiği klasik savaş forma­tının çok daha ilerisinde yeni nesil bir siyasal iletişim savaşını bize taşıyor.

İsrail’in 13 Haziran'da başlattığı "Yük­selen Aslan" ismini verdiği saldırısı ve İran'ın "Gerçek Vaat" ismini verdiği mi­silleme saldırıları devam ediyor. Saldı­rılara koydukları isimlerden anladığı­mız kadarı ile kendi toplumlarından da­ha çok dünya kamuoyuna mesaj verme kaygılarının yüksek olduğunu görebi­liyoruz. Saldırıya uğrayan halklara dö­nük sembollerden esinlendikleri ise çok açık. Burada bir anda eş zamanlı bir siya­sal iletişim ve küresel algı yönetimi mü­cadelesinin tam merkezinde kendimizi buluyoruz.

İsrail ve İran yönetimleri büyük ta­rihsel travmalarını kendi insan hakla­rı ihlallerini temize çekmek için kullan­maktan çekinmeyen yapılar. İki ülkenin toplumları son yıllarda savaş psikoloji­sinden uzaklaşmış ve ekonomik olarak ayakta kalma mücadelesi veren kitleler­den oluşuyor. Bu kadar çok benzerliği olan iki büyük düşman her zaman denk gelmez.

Karartmadan vazgeçiş

Özellikle İsrail, İran’ın “Demir Kub­be”yi aşan saldırılarına net bir karartma stratejisi uyguluyordu. İran her ne kadar şehirleri vurduk, uçakları düşürdük dese de dünya kamuoyunda daha güçlü olan İsrail dünya medyasını durdurmayı ba­şarıyordu.

Ancak İsrail içerisinde Demir Kub­be’yi aşan İran füzelerinin İsrail şehir­lerine ulaşması, bu karartma stratejisi­nin başka bir boyuta taşınmasını zorun­lu kılmış görünüyor.

Şu sıralarda Mossad’ın yıllardır hazır­landığı Tahran’da adrese teslim, nokta atışı saldırılarının algı üstünlüğü yerini başkent Tel Aviv’in göbeğinde sıradan halkın ilk kez savaşı direkt hissetmesi ile korkuya ve öfkeye bırakmaya başlamış.

İsrail de “Bakın bize İRAN ne yapı­yor?” aşamasına geçerek algıyı yönetme­ye çalışıyor. Çarşamba gününden itiba­ren İsrail, Türkiye’den de katılımcıların olduğu uluslararası basın mensuplarını İran füzeleri ile yerle bir olmuş yerlere götürmeye ve oradan canlı yayın yapma­larına izin vermeye başlaması da bu yeni stratejinin bir parçası.

Küresel kamuoyunu bu şekilde yönete­bileceğini düşünen Netanyahu yönetimi ise şaşkın. Trump her zamanki Trump ve şu ana kadar İsrail hükümeti ne yaparsa yapsın Amerika’yı istediği kadar savaşın bir parçası haline getirmeyi başaramadı.

Trump her zamanki Trump

Trump FIFA Dünya Kulüpler Kupa­sı için ABD'de bulunan Juventus Futbol Takımı'nı ofisinde kabul ettiği program­da yine herkesi ters köşe yapmayı başar­dı. Trump, İtalyan kulübünün oyuncula­rını arkasına alarak İsrail – İran savaşı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Juventus heyetinin şaşkın bakışları ve çaresizliği ise yüzlerinden okunuyordu. “Burada ne işimiz var, biz neyin içine düştük” der gibilerdi.

Bundan sonra ne olur derseniz, ileti­şim savaşının tek bir kazananı olmaya­cağı düşüncesindeyim. Herkesin kazan­dığı senaryo ise favorim. Bu senaryo­ya göre bu işin sonunda ne olursa olsun hem Gazze’de yaşananların sorumlusu olan Netanyahu ve hükümeti düşer hem de İran’da rejim yeni bir formata geçer, olabildiğince liberalleşir ve dünya pazar­larına entegre olacak algıda “kaybetme­miş” yeni İran ile dünya tanışır.

Bu senaryonun Türkiye’nin işine en yarayan senaryo olacağı kanaatindeyim. Bu sırada emniyet ve istihbarat birim­lerimize çok büyük iş düşüyor. Ülkemi­zi karıştırabilecek tüm provokasyonlara karşı ekstra dikkat etmemiz gereken bir döneme girdik.