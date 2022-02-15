İsrail Türk şirketini, Hayfa Limanı ihalesinden diskalifiye etti

Türkiye ile İsrail arasındaki siyasi gerilim yerini normalleşme sürecine bırakırken, Tel Aviv Yönetimi ilginç bir adım attı. Gözler, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un mart ayında Türkiye’ye yapacağı ziyaretteyken, İsrail Hükümeti, bir Türk şirketinin ihaleye katılımını engelledi.

Türkiye’nin yurtdışında faaliyet gösteren en büyük liman firmalarından Yıldırım Holding, 2020 yılında İsrail’in dünyaya açılan kapısı Hayfa Limanı’nın özelleştirilmesi için teklif vermişti. O tekliften bu yana yaşanan süreci DÜNYA Gazetesi’ndeki haberlerimizde sizlere duyurmuştuk. Ekim 2020’deki haberimizde Hayfa Limanı ile Çinlilerin ilgilendiğini, ABD’nin devreye girmesiyle yeni konsorsiyumlar kurulduğunu sizlere aktarmıştık. O konsorsiyumlardan biri İsrail’in siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya başladığı Birleşik Arap Emirlikleri’nin kamuya ait şirketi DP World, diğeri ise Yıldırım Holding’in başını çektiği grup.

İKİNCİ TEKLİF BAE’Lİ DP WORLD’DEN

BAE merkezli DP World, İsrailli işadamı Shlomi Fogel’e ait Israel Shipyards Industries adlı firma ile bir ortaklık yaptı ve bu ortaklıkla teklif verdi. Türk şirketi Yıldırım Holding’in konsorsiyumunda ise ABD’li GreaStone Logistics, İsrailli işadamı Eli Tilles gibi firmalar bulunuyordu.

BAE ile artan olumlu gelişmelerin de etkisiyle ihalenin DP World’e verileceğinin sinyali geçen yıl verilmişti. Şubat 2021’de “İsrail, Hayfa’da Türklere negatif ayrımcılık yapıyor” başlığıyla duyurduğumuz yazıda, İsrail yönetiminin bir onay süreci başlattığını, Dubaili şirkete onay verdiğini yazmıştık. Ancak Türk firmanın olduğu konsorsiyum bu süreçten maruz bırakılmıştı.

ULAŞTIRMA BAKANI, İSRAİL’E MEKTUP YAZMIŞTI

Haberimizin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun, İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev'e, "Hayfa Limanı'nın özelleştirme ihalesi" ile ilgili talepler içeren bir mektup gönderdiği iddiası da İsrail basınında yer almıştı.

İddia edilen mektupta Karaismailoğlu, İsrailli mevkidaşı Regev'i, iş insanı Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu, uluslararası liman işletmecisi Yılport'a, ihaleye girebilmesi için "adil bir fırsat" tanımaya çağırmıştı. İşte süreç, dün tamamlandı ve Türk şirketi ve bulunduğu konsorsiyum diskalifiye edildi. İhale komisyonu, Türk şirketlerinin bulunduğu konsorsiyuma yaptığı diskalifiye bildiriminde, ulusal güvenlik endişelerini dile getirdi. Açıklamayı Hükümete bağlı Devlet Şirketleri Kurumu'nun da başkanı olan Maliye Bakanlığı üst yöneticisi Ram Belinkov yaptı. İsrail Milli Güvenlik Kurulu, Devlet Şirketleri İhale Komitesi'nin, Yılport'un ihaleye katılımını kabul etmesine rağmen, "bir Türk firmasının stratejik varlık içeren bir ihaleye teklif vermesine izin verme konusundaki çekincelerini" dile getirmişti.