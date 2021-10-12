İsrail ve Fransa, Mavi Marmara’yı birlikte ekrana taşıyor

Gazze’ye yardım malzemesi taşıyan Mavi Marmara isimli gemiye 31 Mayıs 2010’da İsrail komandolarının düzenlediği baskında 10 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye-İsrail ilişkilerini uzun bir dönem kopma noktasına getiren Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybedenler için İsrail, Türkiye’ye 20 milyon dolar tazminat ödedi ve ancak iki ülke arasındaki ilişkiler, bir türlü 2010 öncesine dönmedi. Uzun bir müzakere süreci ardından 2016 yılında yapılan müzakerelerde iki ülke arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varılmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mavi Marmara’yı koordine eden İHH adlı vakfı eleştirerek, “Uluslararası bazda bir adım atıyoruz. Siz kalkıp da Türkiye'den böyle bir insani yardımı götürmek için günün başbakanına mı sordunuz? Biz zaten oraya gerekli yardımı Gazze'ye bugüne kadar hep yaptık yapıyoruz. Filistin'e yaptık yapıyoruz” demişti. Türkiye ile İsrail arasında yaşanan sorunlar hala tam anlamıyla çözülmemişken, İsrail tarafından ilginç bir adım atıldı. Tel Aviv yönetimi, Mavi Marmara’da yaşanılanları beyaz perdeye uyarlama kararı aldı. Hem de Fransız bir şirketle birlikte. Fransız Babe Films adlı şirketle anlaşan İsrailli yapımcılar Micky Rabinovitz, Gal Uchovsky ve Moshe Edery ortak olarak Ocean Wind yani Okyanus Rüzgarı adlı bir dizi film çekecek. Dizi, 8 bölümden oluşacak. Filmin yönetmeni ise İsrailli Elad Chen ve Dean Miroshnikov olacak. 2022’de yayınlanacak olan dizinin yönetmenlerinden Rus asıllı Miroshnikov’u diğerlerinden ayıran ise Mavi Marmara baskınına katılması.

KENDİ SALDIRISINI ANLATACAK

İsrail Özel Kuvvetleri (IDF) askeri olan Dean Miroshnikov, baskında gözünden yaralanmıştı. Dizinin konusu da Dean Miroshnikov’un anlatımları üzerine kurgulanacak. Fransız ve ABD’lilerin yanı sıra dizide Türk oyuncular da yer alacak. ABD’li Ron Howard’ın rol alacağı dizideki Türk oyuncuların ismi ise açıklanmadı. İsrail ile Türkiye arasında yaşanan bu gerilime Fransızların da ortak olması, son dönemde Paris-Ankara arasında yaşanan olumsuz havanın da bir yansıması aslında. 1978 yılında yayınlanan ve Türkiye’nin imajını derinden yaralayan İngiliz-ABD ortak yapımı Geceyarısı Ekspresi filmi hala dünyada gücünü koruyor ne yazık ki. Mavi Marmara’ya özgü bu dizinin etkisini göz ardı etmemek gerek.

TÜRKİYE DE KISA FİLM YAPMIŞTI

Türkiye’de de Mavi Marmara’yı konu eden kısa bir sinema filmini beyaz perdeye aktarmıştı. 2020 yılına özel hazırlanan yapım, Kazakistan, İtalya, Kanada, Romanya, Hindistan ve Mısır'da festival seçkilerinde gösterilmişti. Yönetmenliğini Recep Köse’nin yaptığı Sinyal adındaki 19 dakikalık filmin yapımcılığını Rumman Grup üstlenmişti. Hindistan'daki Tagora Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülünü kazanan film, İtalya'da düzenlenen Nazra Palestine Film Festival'inde finalist. Moldova'daki Laurus Film Festivali'nde yarı finalist olan olmuştu. Kanada'daki Montreal Uluslararası Film Festivali, Romanya'daki Short Stop Uluslararası Film Festivali ve Mısır'daki Faten Hamama Film Festivallerinde "Festival Seçkisi"nde yer alan Sinyal, bu yılın temmuz ayında Almanya’da düzenlenen Kiez Berlin film Festivali’nde “En İyi İnsan Hakları Filmi” ödülünü kazanmıştı.