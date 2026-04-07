İsrail yanlısı X profili Türkiye ile ilgili yalanı abartınca iş büyüdü

Eski adıyla Twitter olan X platformundaki Mos­sad Commentary (@MOS­SADil) adlı, 1 milyon takipçisi olan İsrail yanlısı sosyal med­ya profili, son dönemde sık sık Türkiye karşıtı tweet’ler­le gündeme geliyor. X üzerin­den İsrail’in saldırgan savaş politikalarının propaganda­sını yapan ve bu uğurda ya­lan- yanlış bilgiler de yayan profil, İsrail gizli servisi Mos­sad’ın yorum hesabıymış gibi bir isme sahip olsa da hesabın Mossad ile bilinen resmi bir bağlantısı bulunmuyor. İsrail merkezli bu hesap, büyük ih­timalle anonim bir kişi ya da grup tarafından yönetiliyor.

Ne tür paylaşımlar yapıyor?

Hesabın içerik tarzı olduk­ça net:

* İsrail odaklı haberler,

* Ortadoğu’daki gelişme­lerin İsrail bakış açısıyla yo­rumlanışı,

* Provokatif siyasi söylem­ler,

* Tehdit iması içeren gör­seller,

* Spekülatif ya da doğru­lanmamış bilgiler,

* Manipülatif içerikler pay­laşılıyor.

Yüksek etkileşimli ancak güvenilir olmayan bu hesap son olarak Türkiye ile ilgili büyük bir dezen­formasyona im­za atınca iş büyü­dü ve Türkiye’nin tepkisinin ardın­dan geri adım at­mak zorunda kal­dı.

Mossad Com­mentary hesabı tarafından birkaç gün önce yapılan paylaşımda, ABD’ye ait F-15 savaş uçağının İran savunma sistemi tarafından değil, Türk yapımı omuzdan fırlatılan bir hava savunma füzesi tarafın­dan düşürüldüğü iddia edildi! Paylaşım şu şekildeydi:

“Türkiye’nin İran’a hava sa­vunma ve insansız hava aracı füzeleri sağladığına dair ha­berler dolaşıyor; bu füzelerin, istihbaratla bağlantılı şoför­ler tarafından taşınarak ABD ve İsrail uçaklarını hedef aldı­ğı iddia ediliyor. En az iki ra­pora göre, ABD’ye ait F-15 sa­vaş uçağı İran savunma sis­temi tarafından değil, Türk yapımı omuzdan fırlatılan bir hava savunma füzesi tarafın­dan düşürüldü.”

Belli ki bu asılsız iddia, son dönemde İsrail’de Türkiye’yi hedef alan ve marjinalize et­meye çalışan odaklar tarafın­dan ortaya atılmıştı. Ancak her ne kadar arkasında kimin olduğu tartışmalı da olsa, 1 milyondan fazla takipçisi olan bir hesap tarafından böyle­sine yalan bir haberin ortaya atılması, mutlaka önüne ge­çilmesi gereken bir durum ya­rattı.

İletişim Başkanlığı’nın dezenformasyon uyarısı

Konuya ilişkin Cumhur­başkanlığı İletişim Başkanlı­ğı tarafından dün bir açıkla­ma yayınlanarak, “Bazı sosyal medya hesapları ve dezenfor­masyon odaklı mecralarda yer alan, ‘Türkiye’nin İran’a geliş­miş uçaksavar ve İHA füzele­ri tedarik ettiği, düşürüldüğü iddia edilen ABD’ye ait F-15 savaş uçağının Türk yapımı omuzdan fırlatılan uçaksavar sistemiyle vurulduğu’ yönün­deki paylaşımlar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıt­mamaktadır” denildi.

Açıklamada kısaca şöyle de­nildi:

“Nereden kaynaklandı­ğı tahmin edilebilecek bu tür gerçek dışı iddialar, Türki­ye’nin bölgesel krizlerde üst­lendiği yapıcı rolü ile barış ve diplomasi odaklı gayretlerini zedelemeye yönelik kasıtlı bi­rer psikolojik harp saldırısı ve kara propaganda girişimidir.

Türkiye, bölgedeki tüm sü­reçlerde huzur ve istikrarın korunmasını esas alan bir du­ruş sergilemektedir. Ülkemi­zin küresel ölçekte takdir gö­ren diplomatik başarısını he­def alan bu algı operasyonları, uluslararası kamuoyunu ya­nıltma amacı taşımaktadır.”

Kendi kendini yalanladı

Bunun üzerine söz konusu sosyal medya hesabı da aynı gün bir düzeltme yayınlaya­rak kendi kendini tekzip etti!

Mossad Commentary hesa­bının yayınladığı düzeltmede, kısaca şöyle denildi: “Sosyal medyada, Türkiye’nin İran’a gelişmiş uçaksavar ve İHA fü­zeleri sağladığı ve İran sema­larında düşürülen ABD’ye ait F-15 uçağının düşürülmesin­de Türk yapımı bir omuzdan fırlatılan hava savunma siste­minin rol oynamış olabileceği yönünde iddialar dolaştığını gördük.

“İddialar dolaşıyor” ve “en az iki haber şunu öne sürü­yor...” ifadelerini vurgulayan bir yazı yayınladık ve bunun “gelişmekte olan bir durum” olduğunu açıkça belirttik. Ay­rıca, her zamanki gibi stan­dart uyarıları ekledik. Ancak olaylar geliştikçe, bu yazı ba­zı kişiler tarafından sadece haberlerin varlığını bildir­mek yerine iddiaları doğrula­yan bir kanıt olarak algılandı ve yanlış yorumlandı. (…) Hız­lı gelişen çatışmaları ele alan bağımsız hesaplar için stan­dart bir uygulama olan “rapor­lara göre...” ve “gelişmekte” ifadelerini kullanarak dikkat­li davranmış olsak da, şimdi bu gönderiyi sildik. (…) Daha fazla doğrulanmış bilgi gel­dikçe ve haberin nasıl yorum­landığını gördükçe, onu der­hal kaldırdık. Bundan sonra bu tür hızla gelişen haberler­de daha da dikkatli olacağız.” Belli ki İsrail’de birileri Tür­kiye hakkında ortaya attıkları yalanın dozunu kaçırınca geri adım atmak zorunda kalmış­tı. Yaptıkları Türkiye karşıtı propagandanın hiç bir inandı­rıcılığı olmayınca kendi ken­dilerini yalanlamaktan başka çare kalmamıştı. Öte yandan tek başına bu olay bile, savaş gibi kriz zamanlarında sosyal medyadan yayınlan ve büyük dezenformasyona yol açan bu gibi bilgilere kesinlikle gü­venilmemesi gerektiğinin en kritik örneklerinden birini oluşturuyor.