İsrail yanlısı X profili Türkiye ile ilgili yalanı abartınca iş büyüdü
Eski adıyla Twitter olan X platformundaki Mossad Commentary (@MOSSADil) adlı, 1 milyon takipçisi olan İsrail yanlısı sosyal medya profili, son dönemde sık sık Türkiye karşıtı tweet’lerle gündeme geliyor. X üzerinden İsrail’in saldırgan savaş politikalarının propagandasını yapan ve bu uğurda yalan- yanlış bilgiler de yayan profil, İsrail gizli servisi Mossad’ın yorum hesabıymış gibi bir isme sahip olsa da hesabın Mossad ile bilinen resmi bir bağlantısı bulunmuyor. İsrail merkezli bu hesap, büyük ihtimalle anonim bir kişi ya da grup tarafından yönetiliyor.
Ne tür paylaşımlar yapıyor?
Hesabın içerik tarzı oldukça net:
* İsrail odaklı haberler,
* Ortadoğu’daki gelişmelerin İsrail bakış açısıyla yorumlanışı,
* Provokatif siyasi söylemler,
* Tehdit iması içeren görseller,
* Spekülatif ya da doğrulanmamış bilgiler,
* Manipülatif içerikler paylaşılıyor.
Yüksek etkileşimli ancak güvenilir olmayan bu hesap son olarak Türkiye ile ilgili büyük bir dezenformasyona imza atınca iş büyüdü ve Türkiye’nin tepkisinin ardından geri adım atmak zorunda kaldı.
Mossad Commentary hesabı tarafından birkaç gün önce yapılan paylaşımda, ABD’ye ait F-15 savaş uçağının İran savunma sistemi tarafından değil, Türk yapımı omuzdan fırlatılan bir hava savunma füzesi tarafından düşürüldüğü iddia edildi! Paylaşım şu şekildeydi:
“Türkiye’nin İran’a hava savunma ve insansız hava aracı füzeleri sağladığına dair haberler dolaşıyor; bu füzelerin, istihbaratla bağlantılı şoförler tarafından taşınarak ABD ve İsrail uçaklarını hedef aldığı iddia ediliyor. En az iki rapora göre, ABD’ye ait F-15 savaş uçağı İran savunma sistemi tarafından değil, Türk yapımı omuzdan fırlatılan bir hava savunma füzesi tarafından düşürüldü.”
Belli ki bu asılsız iddia, son dönemde İsrail’de Türkiye’yi hedef alan ve marjinalize etmeye çalışan odaklar tarafından ortaya atılmıştı. Ancak her ne kadar arkasında kimin olduğu tartışmalı da olsa, 1 milyondan fazla takipçisi olan bir hesap tarafından böylesine yalan bir haberin ortaya atılması, mutlaka önüne geçilmesi gereken bir durum yarattı.
İletişim Başkanlığı’nın dezenformasyon uyarısı
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından dün bir açıklama yayınlanarak, “Bazı sosyal medya hesapları ve dezenformasyon odaklı mecralarda yer alan, ‘Türkiye’nin İran’a gelişmiş uçaksavar ve İHA füzeleri tedarik ettiği, düşürüldüğü iddia edilen ABD’ye ait F-15 savaş uçağının Türk yapımı omuzdan fırlatılan uçaksavar sistemiyle vurulduğu’ yönündeki paylaşımlar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.
Açıklamada kısaca şöyle denildi:
“Nereden kaynaklandığı tahmin edilebilecek bu tür gerçek dışı iddialar, Türkiye’nin bölgesel krizlerde üstlendiği yapıcı rolü ile barış ve diplomasi odaklı gayretlerini zedelemeye yönelik kasıtlı birer psikolojik harp saldırısı ve kara propaganda girişimidir.
Türkiye, bölgedeki tüm süreçlerde huzur ve istikrarın korunmasını esas alan bir duruş sergilemektedir. Ülkemizin küresel ölçekte takdir gören diplomatik başarısını hedef alan bu algı operasyonları, uluslararası kamuoyunu yanıltma amacı taşımaktadır.”
Kendi kendini yalanladı
Bunun üzerine söz konusu sosyal medya hesabı da aynı gün bir düzeltme yayınlayarak kendi kendini tekzip etti!
Mossad Commentary hesabının yayınladığı düzeltmede, kısaca şöyle denildi: “Sosyal medyada, Türkiye’nin İran’a gelişmiş uçaksavar ve İHA füzeleri sağladığı ve İran semalarında düşürülen ABD’ye ait F-15 uçağının düşürülmesinde Türk yapımı bir omuzdan fırlatılan hava savunma sisteminin rol oynamış olabileceği yönünde iddialar dolaştığını gördük.
“İddialar dolaşıyor” ve “en az iki haber şunu öne sürüyor...” ifadelerini vurgulayan bir yazı yayınladık ve bunun “gelişmekte olan bir durum” olduğunu açıkça belirttik. Ayrıca, her zamanki gibi standart uyarıları ekledik. Ancak olaylar geliştikçe, bu yazı bazı kişiler tarafından sadece haberlerin varlığını bildirmek yerine iddiaları doğrulayan bir kanıt olarak algılandı ve yanlış yorumlandı. (…) Hızlı gelişen çatışmaları ele alan bağımsız hesaplar için standart bir uygulama olan “raporlara göre...” ve “gelişmekte” ifadelerini kullanarak dikkatli davranmış olsak da, şimdi bu gönderiyi sildik. (…) Daha fazla doğrulanmış bilgi geldikçe ve haberin nasıl yorumlandığını gördükçe, onu derhal kaldırdık. Bundan sonra bu tür hızla gelişen haberlerde daha da dikkatli olacağız.” Belli ki İsrail’de birileri Türkiye hakkında ortaya attıkları yalanın dozunu kaçırınca geri adım atmak zorunda kalmıştı. Yaptıkları Türkiye karşıtı propagandanın hiç bir inandırıcılığı olmayınca kendi kendilerini yalanlamaktan başka çare kalmamıştı. Öte yandan tek başına bu olay bile, savaş gibi kriz zamanlarında sosyal medyadan yayınlan ve büyük dezenformasyona yol açan bu gibi bilgilere kesinlikle güvenilmemesi gerektiğinin en kritik örneklerinden birini oluşturuyor.
