İsrailli Hishtil, ortağı Tekfen’den yüzde 50 hisseyi de satın aldı

Küresel tarım alanında fidecilik ve fidan üretimi denilince akla ilk gelen ülke İsrail. Bu alanda dünyanın en büyük firmalarından biri de İsrailli Hishtil Group. Bölgeyi yakından tanıyan İsrailli şirket, Türkiye’de Tekfen Holding ortaklığıylafaaliyet gösteriyordu. 1999 yılından bu yana yüzde 50-50 hissedarlık ile gerçekleşen ortaklık, faaliyetini 23 yıldır Hishtil-Toros Fidecilik (HTF) olarak yürütüyordu. Geçtiğimiz ay ilk kez DÜNYA Gazetesi’nde duyurduğumuz haberde, neredeyse çeyrek yüzyıla varan bu ortaklığın sona ereceğini, Hishtil’in, Tekfen’e ait Toros Tarım’ın payını da alarak firmanın tek sahibi olacağını belirtmiştik. 13 Nisan’da yer verdiğimiz haberin üzerinden 1 ay geçmeden, anlaşma tamamlandı ve Hishtil, Tekfen’den yüzde 50 hisseyi alarak şirketin tek sahibi konumuna geldi. Satış sürecini, Hishtil Genel Müdürü Amit Dagan, Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ariel Seroussi , Hishtil Türkiye Genel Müdürü Lütfü Sav ve Hishtil Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Moti Dagan’dan gelen bir mailden öğrendim. Gelen açıklamada şirketin bundan sonra faaliyetine Hishtil Fidecilik Sanayi ve Ticaret adıyla devam edeceği belirtildi.

400 ÇALIŞANI VAR, 150 MİLYON FİDE ÜRETİYOR

Türkiye’de yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlayan Hishtil Türkiye, bugün itibariyle Antalya’da 120 dekar arazi üzerinde 50 dekar kapalı üretim alanı, Adana’da ise 80 dekar arazi üzerinde 30 dekar kapalı üretim alanıyla fidecilik sektörüne hizmet veriyor. Hishtil’in Türkiye’de yıllık toplam fide üretim kapasitesi 25 milyondan fazla aşılı fide olmak üzere toplamda 150 milyonun üzerinde. Yeni satın alma ile 2027 yılına kadar üretim kapasitesi de yüzde 30 artırılacak.

TÜRKİYE PAZARINI GELİŞTİRMEK İSTİYOR

1974 yılında kurulan dünyanın en önemli fide, süs bitkileri ve sebze tohum üreticisi. İsrailli devin dünyanın hemen hemen her kıtasında üretim tesisi bulunuyor. Güney Afrika, İspanya, İtalya, Bosna Hersek, ABD, Meksika ve Türkiye'de fidelikleri olan şirket, yeni süreçte Türkiye pazarını daha da geliştirmek istiyor. Gelen açıklamada fide üretim faaliyetleri açısından uzun yıllara dayanan planlama ve hedefler kapsamında bu satın almayı gerçekleştirdiklerini, Türkiye’nin sebze fideleri ve meyve fidanı ihracatını artırmayı da hedefledikleri kaydediliyor.