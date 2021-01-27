İşsiz lise mezunlarına kariyer kapıları açıyor

Türkiye’de her dört gençten biri işsiz. Üstelik bu gençlerin büyük bölümü, lise ve üstü okullardan mezun. Öte yandan kalifiye eleman problemi, iş dünyasının gündeminden düşmüyor. Bursa’da özellikle otomotiv sanayiinde öne çıkan şirketlerden Coşkunöz Holding, 32 yıl önce bir vakıf kurarak gençlerin desteklenmesi için çalışmalara odaklanmış bir şirket. İş insanı Kemal Coşkunöz (nam-ı diğer Kemal Hoca), 1988 yılında vakfı kurduğunda farklı bir finansman modeliyle sürdürülebilirliği garanti altına almayı amaçlamış. Diyor ki, “Bu vakıf holdingin bütün şirketlerinin ortağı olursa, sürekli olarak topluma kaynak aktarmayı başarırız.”

Bu hedefle kurulan Coşkunöz Eğitim Vakfı, Türkiye’deki “Kamu Yararına Vakıf” statüsünde çalışan bir sivil toplum kuruluşu. Vakfın Genel Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu ise ODTÜ Psikoloji’den mezun, hayatını bu alana odaklamış bir profesyonel. 11 yıl Coşkunöz Holding’de insan kaynakları yöneticisi olarak çalıştıktan sonra farklı alanlara yöneldiğini anlatan Susuzlu, geri dönüş hikayesini şöyle özetliyor: “Bir buçuk yıl önce CEO’muz beni aradı. Dünya değişiyor, dijital dünyada gençler üzerindeki baskılar daha da arttı. Vakıf olarak bize katıl, daha fazla genci bu yeni dünyaya hazırlayalım.” Bu teklifle bir buçuk yıldır hayatının işini yaptığını söylüyor Susuzlu.

‘Eğitim ve istihdamı sahiplendik’

Susuzlu’nun verdiği bilgilere göre Coşkunöz Eğitim Vakfı; gençliği, eğitimi ve istihdamı sahiplenmiş durumda. Avrupa Eğitim Vakfı’nın tüm çalışmalarını izlediğini vurgulayan Susuzlu, istihdam projelerini şöyle anlatıyor: “İşsiz lise mezunlarını seçiyoruz. Sanayide çalışabilmeleri için teknik lise diploması veriyoruz. Bunun eğitimini görüyorlar. Dezavantajlı, ekonomik durumu olmayan ama iş motivasyonu yüksek, 18- 24 yaş arasındaki gençleri istiyoruz. Her yıl binlerce özgeçmiş geliyor ama seçmek durumundayız.”

Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın eğitim programına seçilen gençler, 12 ay teorik, altı ay da uygulama olmak üzere 18 aylık bir özel bir hazırlık döneminde geçiyorlar. Sadece sanayideki meslekler hakkında değil; yalın yönetimden problem çözme yeteneğine kadar birçok alanda dersler görüldüğünü söyleyen Susuzlu, 18 aylık süre boyunca burs, yemek, giysi, servis gibi hizmetlerin de karşılandığını ifade ediyor. Susuzlu, “Bu sürecin sonunda ciddi bir sınav programımız var. bu yıl pandemi nedeniyle bursiyerlerimize koçlar da atadık. İzlemeleri gereken yolu onlardan yararlanarak bulmalarını amaçladık” diyor.

750 genç iş hayatına katıldı

Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın eğitimleri kapsamında 750 genç, çeşitli sanayi şirketlerinde işe yerleştirilmiş. Şu anda 24 kişilik bir sınıfın eğitiminin devam ettiğini belirten Susuzlu, pandemi nedeniyle staj döneminde daha fazla sanayi şirketini programa dahil ettiklerini söylüyor. Online dersler başlayınca gençlerin teknolojik ihtiyaçları kapsamında her birine dizüstü bilgisayar alındığını anlatan Vakfın Genel Müdürü, eğitimlerde simülasyon programları da kullanıldığının altını çiziyor. Susuzlu ve ekibini en çok heyecanlandıran ise teknik lise eğitiminin ardından hayatına yeni bir yol çizip üniversite okumaya karar veren gençler olmuş. “Eğitimler bitince gençlerle mülakat yapıp, hangi şirketlerde hangi pozisyonlara başvurmamız gerektiğini belirliyoruz. Gençlerimizin yüzde 38’i kadın. Son derece başarılı sonuçlar alan gençler var. Bu mülakatlarda ‘Ben üniversiteye gitme kararı aldım’ diyenler oluyor. Bu yıl bir kız öğrencimizi Rusya’daki bir fabrikaya takım lideri olarak göndereceğiz. Müthiş yetenekli bir genç” diyen Susuzlu, proje kapsamında Bursa’daki teknik liselerin müdürlerine yönelik bir liderlik programı uyguladıklarının ve bu kapsamda kentteki 100 müdüre eğitim verildiğinin altını çiziyor.

Türkiye’nin ilk 3D Eğitim ve Deneyim Merkezi’ni kuruyor

Çoşkunöz Eğitim Vakfı Genel Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu, bugüne kadar çeşitli faaliyetlerle 26 binin üzerinde kişiye dokunan vakfın, pandemi döneminde yeni projeler için kolları sıvadığını söylüyor. Vakfın yıllık bütçesinin 6 milyon olduğunu anlatan Susuzlu, yeni projelerinden birinin pandemide öne çıkan 3D teknolojisiyle ilgili olduğunun altını çiziyor. Susuzlu, “Türkiye’nin ilk 3D Eğitim ve Deneyim Merkezi’ni kuruyoruz. Buna eklemeli üretim deniliyor. Dünyadaki kullanım alanları çok hızlı artıyor. Önce lise ve üniversite öğretmenlerini eğiteceğiz. İlk etapta 60 eğitici eğitimi planlanıyor. Üniversitelerle işbirlikleri yaptık” diye anlatıyor projeyi. Eğitici eğitimleri tamamlandıktan sonra mühendislik fakültelerinden öğrencilerin seçileceğini anlatan Susuzlu, merkez için 10 milyon liralık yatırım yapılacağını ifade ediyor.