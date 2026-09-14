İşsizlik için: “Mevcudu korumaya” mı, “verimliliğe/niteliğe” odaklanmak mı?

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Emek yoğun sektörler olarak ka­bullendiğimiz:

Tekstil, hazır giyim, deri ve mo­bilya alanlarında, “2026 destekle­ri” sayesinde 1.2 milyon kişilik is­tihdamın korunduğuna dikkat çe­kiyoruz…

Yine, niceliğe odaklanıyoruz…

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(Tekstil, hazır giyim, deri ve mo­bilya sektörleri, kabullendiğimiz gi­bi “emek yoğun sektörler mi olmalı?” ayrı bir yazı konusu…)

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Ayrıca:

İşgücü verimliliğinde büyük sorunlarla baş başayken, 2029 yılsonu­na kadar 2.1 milyon “yeni istihdam” he­defi koyuyoruz…

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Mevcut durumdan tekstilde de, ha­zır giyimde de, mobilyada da istihda­mı korumaya odaklanınca “kalkınma­nın gelmediğini”, bugüne kadar verilen teşviklerin/desteklerin yanlışlığını an­lıyoruz…

Bu yolla, sadece ve sadece, kısa dö­nemli “yapay koruma/büyümeyi” zor­ladığımızı görüyoruz…

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Sonuç:

Zaten kıt olan kaynaklarımızı, etkin kullanamamış oluyoruz…

Dahası:

“Daha borçlu”, “daha verimsiz”, “re­kabet edemeyen” bir yapı inşa etmiş oluyoruz…

Bu nedenle:

Yüksek potansiyeli olan “geliştirile­bilecek alanlarımızı” da, atıl bırakmış, ekonomiye kazandıramamış oluyoruz…

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Deneyimler ve gelişmişlerdeki “ba­şarı getirmiş modeller”:

Desteklerde/teşviklerde, “İstihda­mını korursan…” yerine, “Teknoloji­ni geliştirirsen…”, “Verimliliğini artı­rırsan…”, “İhracatını artırırsan…” gibi şartlara öncelik veriyor…

Ve bu şartların yerine getirilip geti­rilmediğini takip edip, izlemenin, uzun vadede istihdamı artırabilmenin yolu olduğunu gösteriyor…

VELHASIL

“Geliştirme” denince, sadece “ürün geliştirme” anlaşılmamalı…

Sadece ve sadece beşeri sermayenin gelişimiyle, ürün ve finansal sermayenin gelişebileceği unutulmamalı…

Ve unutulmamalı, bu sayede istihda­mın, niteliğin, verimliliğin, rekabet ede­bilirliğin artacağı, ve bunların sonucun­da gelecek nicelik artışlarının sürdürüle­bilir olacağı…

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Niceliğe odaklanıp, niceliklerle övünüp ve o sayede oluşan gürültü­de “gerçek sorunu göremeyip” niteliği düşünmediğimizde, başımıza gelen­ler ortada…

Bu nedenle:

Mevcut istihdamı korumak, geliş­tirmek ve yeni istihdama kapı açacak yatırımlar için, “istihdamını koruya­na destek” değil, “Verimliliğini, nite­liğini, rekabet edebilirliğini artırmak için planlama yapana ve o planı uygu­layana” destek olunmalı…