"İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işverene 18 milyar lira teşvik ödemesi yapıldı”

CHP Genel Başkan Yardımcı Veli Ağbaba, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan, ücretsiz izne çıkarılan 2 milyon 291 bin kişiye toplamda 7,2 milyar TL para verilirken, işverenlere 18 milyar TL teşvik ödendiğini belirtti.

“Fon işverene” çalıştı diyen Ağbaba “2020 yılında işverenlere nakdi ücret desteğinin 2,5 katı kadar ödeme yapıldı. Nisan-Aralık ayları arasında ücretsiz izne çıkartılan 2 milyon 291 bin kişiye toplamda 7,2 milyar TL para verilirken, işverenlere 18 milyar TL fondan teşvik verildi. 8,3 milyar TL işsizlik ödeneği ve 7 milyar TL nakdi ücret desteği düşünüldüğünde, işverenler 18 milyar TL yani işsize verilenden toplam 3 milyar TL daha fazla fondan para almış oldu” dedi. İstihdamı korumak ve artırmak için İşsizlik Sigortası Fonundan işverenlere verilen teşviklerin hedeflendiği gibi istihdamı artırmadığını ifade eden Ağbaba, “2020 Ocak-Aralık döneminde fondan işverenlere 18 milyar TL teşvik ve destek ödemesi aktarılmasına rağmen istihdam artmadığı gibi aksine geçen yıla göre 896 bin kişi azaldı. Ayrıca resmi olarak işsizlerin sadece yüzde 5’i Fonun işsizlik ödeneğinden yararlanabildi” değerlendirmesi yaptı. Fonun gelir-gider yapısının da bozulduğunu giderlerin gelirlerin 1,7 katı olduğunu belirten Ağbaba, “2018’de 34,6 milyar TL gelire karşılık 23,7 milyar TL gider, işsizliğin zirve yaptığı 2019’da ise 40,3 milyar TL gelire karşı 36,4 milyar gideri olan Fonun gelir gider dengesi 2020’de bozuldu. İşçi ve işveren primleri, devlet katkısı ile faiz geliri olarak 2020 Aralık ayında fonun toplam geliri 38,7 milyar olurken fonun gideri ise 66,6 milyar liraya ulaştı” dedi.

İYİ PARTİ, ‘PARLAMENTER SİSTEM’ ÇALIŞMASINI ELE ALACAK

İYİ Parti “İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” konusunda yaptığı çalışmayı tamamladı. Bu hafta toplanacak Genel İdare Kurulu’nda (GİK) çalışmaya ilişkin bir sunum gerçekleştirilecek. Milletvekillerine yapılacak sunumdan sonra gelen eleştiriler ve öneriler çerçevesinde son şekli verilecek olan çalışma kamuoyuna açıklanacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptıkları çalışmayı bir ‘sistem tasarımı’ olarak tanımladı. İYİ Parti’de güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem ile Genel Sekreter Uğur Poyraz'ın koordinatörlüğünde bir yıl önce çalışma başlatılmıştı.