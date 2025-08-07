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  4. İşsizlikteki artışın nedeni: Zorda olan mevcut üretici mi? Üretici/geliştirici çıkartamayan eğitim sistemi mi?

İşsizlikteki artışın nedeni: Zorda olan mevcut üretici mi? Üretici/geliştirici çıkartamayan eğitim sistemi mi?

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Eğitimdeki (62 aydır kesintisiz devam eden) yüksek fiyat artışları…

TÜİK verisine göre temmuz ayında da hız kes­medi…

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Eğitim:

“Küresel veya lokal krizlere rağmen”, satış miktarını ve tutarını artırabilmenin, dünya pa­zarlarına yön verebilmenin ve sürdürebilir bü­yümeyi yakalayabilmenin temelini oluşturu­yor… Kalkınmayı sağlıyor; refahı getiriyor…

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Niteliksiz eğitim ise:

Kalkınamamaya, refaha ulaşamamaya zemin hazırlıyor…

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Üretimden/geliştirmekten/düşünmekten uzaklaştırıyor…

Tüketimle büyümeyi (obeziteyi) artırıyor; gü­ven azaltıyor; özgüven kaybettiriyor…

Sonuçta:

Kalkınmayı önlüyor, refahtan uzaklaştırıyor…

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Dahası:

Yıkıcı krizlerin, tekrar tekrar yaşanması­na vesile oluyor…

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Yani:

Mevcut üreticileri/geliştirenleri/çabalayan­ları da, çalışma kültürünü/barışını da yok edi­yor…

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Soru şu:

Eğitim sistemimiz, her geçen gün daha da pahalılaşıyorken;

Üstüne niteliği düşüyorken…

Üstüne mezunlarının işsiz kaldığı bölümlerin sayısı (para kazandırdığı için) artmaya devam ediyorken… Nasıl rekabet edeceğiz gelişmişler­deki yapıyla? Nasıl mücadele edeceğiz ekonomi­nin her alanına zarar veren, çalışma isteğini kay­beden yapıyla…

VELHASIL

Eğitimin niteliksizliği ve yüksek fiyatı bir­çok alanı olumsuz etkiliyor…

Ama konumuz işsizlik…

Bu eğitim sistemiyle:

Nasıl mücadele edeceğiz işsizlikle…

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Çok daha önemlisi:

Nasıl mücadele edeceğiz, kronik hastalık haline gelen iş beğenmeme alışkanlığıyla…

***

Ve daha da önemlisi:

Nasıl mücadele edeceğiz, dünyanın ihtiyacı olan/olabilecek yeni işler/teknolojiler geliştire­meme niteliksizliğimiz ile?

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