İşsizlikteki artışın nedeni: Zorda olan mevcut üretici mi? Üretici/geliştirici çıkartamayan eğitim sistemi mi?
Eğitimdeki (62 aydır kesintisiz devam eden) yüksek fiyat artışları…
TÜİK verisine göre temmuz ayında da hız kesmedi…
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Eğitim:
“Küresel veya lokal krizlere rağmen”, satış miktarını ve tutarını artırabilmenin, dünya pazarlarına yön verebilmenin ve sürdürebilir büyümeyi yakalayabilmenin temelini oluşturuyor… Kalkınmayı sağlıyor; refahı getiriyor…
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Niteliksiz eğitim ise:
Kalkınamamaya, refaha ulaşamamaya zemin hazırlıyor…
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Üretimden/geliştirmekten/düşünmekten uzaklaştırıyor…
Tüketimle büyümeyi (obeziteyi) artırıyor; güven azaltıyor; özgüven kaybettiriyor…
Sonuçta:
Kalkınmayı önlüyor, refahtan uzaklaştırıyor…
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Dahası:
Yıkıcı krizlerin, tekrar tekrar yaşanmasına vesile oluyor…
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Yani:
Mevcut üreticileri/geliştirenleri/çabalayanları da, çalışma kültürünü/barışını da yok ediyor…
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Soru şu:
Eğitim sistemimiz, her geçen gün daha da pahalılaşıyorken;
Üstüne niteliği düşüyorken…
Üstüne mezunlarının işsiz kaldığı bölümlerin sayısı (para kazandırdığı için) artmaya devam ediyorken… Nasıl rekabet edeceğiz gelişmişlerdeki yapıyla? Nasıl mücadele edeceğiz ekonominin her alanına zarar veren, çalışma isteğini kaybeden yapıyla…
VELHASIL
Eğitimin niteliksizliği ve yüksek fiyatı birçok alanı olumsuz etkiliyor…
Ama konumuz işsizlik…
Bu eğitim sistemiyle:
Nasıl mücadele edeceğiz işsizlikle…
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Çok daha önemlisi:
Nasıl mücadele edeceğiz, kronik hastalık haline gelen iş beğenmeme alışkanlığıyla…
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Ve daha da önemlisi:
Nasıl mücadele edeceğiz, dünyanın ihtiyacı olan/olabilecek yeni işler/teknolojiler geliştirememe niteliksizliğimiz ile?