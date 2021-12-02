İstanbul, dünyaya açılma öncesi ‘er meydanı’ gibidir

GLOBAL Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, bir süre önce sohbet için buluşma adresi olarak Yeniköy’den mekan seçti:

Eskiyer…

Buluştuğumuzda mekanla ilgili şu bilgiyi paylaştı:

- Ben buradaki arkadaşları Bodrum’daki yerlerinde tanıdım. Yaz boyu Bodrum’da mekanlarına sıklıkla gittim. İstanbul’da da buluşmuş olduk.

Derken ardından Lucis Initiative Kurucusu, Assembley Buildings Kurucusu İsmet Öztanık’la da Eskiyer’de buluştuk:

- Bodrum’da Eskiyer’in müşterisi idik. Bodrum’da markaya ortak olmaya karar verdik. İstanbul’a da Yeniköy’den açıldık.

New York’taki Yunan restoranı Milos’u örnek gösterdi:

- Eskiyer’i Milos gibi New York’a, Londra’ya açmak istiyoruz. Eskiyer’in menü derinliği Milos’a göre çok daha üstün.

İstanbul’da mekan açmanın önemine işaret etti:

- İstanbul, dünyaya açılma öncesi bir er meydanı gibi.

Ardından İngiltere’ye değindi:

- İngiltere, çok iyi tanıdığımız bir pazar. Geçen yıl temmuz ayında “Market Halls”ün çoğunluk hisselerini almıştık.

Market Halls’ün yiyecek-içecek market zinciri olduğunu kaydetti:

- Market Halls, pandemide zorlanınca İngiltere merkezli girişim sermayesi fonu Gees Court Partners’la (GCP) birlikte Lucis Girişim olarak çoğunluk hisselerini satın aldık.

Market Halls’u dünyanın farklı ülkelerine götürmeyi planladıklarını vurgulayıp ekledi:

- Ayrıca, Türkiye’de lezzetiyle, koseptiyle farklılık yaratan restoran markalarını da Market Halls ile İngiltere’ye taşımayı planlıyoruz. Söz konusu markaların büyümesine girişim sermayesi olarak destek vereceğiz. Köklü bir kebap markasını Londra’ya götürebiliriz.

Market Halls’un Londra’da 4 şubede toplam 5 bin 900 metrekare alana sahip olduğunu aktardı:

- 33 mutfak, 9 bar ve 1600 kişilik oturma kapasitesi var. Victoria’da günde 3 bin kişi, Oxford Street’te 2 bin 500-3 bin kişi ve Fulham’da 1000 kişi yemek yiyor.

Market Halls’la ilgili şu mesajı verdi:

- Türk turizmi ve gastronomisiyle İngiltere arasında köprü olmayı hedefliyoruz.

Pandemide en büyük darbeyi hizmet, yeme-içme sektörünün yemesine rağmen İsmet Öztanık ve arkadaşları bu ortamı fırsat olarak değerlendiriyor.

Öztanık, başarı konusunda da kararlı bir tutum sergiliyor…

Hibrit çalışma yerleşiyor ‘ihtiyaç kadar ofis’ formülü öne çıkıyor

ASSEMBLY Buildings Kurucu Ortağı İsmet Öztanık, “Assembly Buildings” ile “ortak ofis” pazarında yerlerini aldıklarını belirtti:

- Hibrit çalışma modeli artık hayatımıza yerleşiyor. Bu durumda “ihtiyaç kadar ofis” formülü de öne çıkıyor.

Assembly Buildings’te izledikleri stratejiyi paylaştı:

- Biz bu işi otel yönetim şirketi mantığı ile yapıyoruz. Büyük kurumlar çalışma ofislerini küçültüp paylaşım modelinin içinde bulunmak istiyor.

Zincire yeni Otel ekledi

AVANTGARDE Collection Kurucusu İsmet Öztanık, otelleriyle ilgili son durumu şöyle özetledi:

- Pandemiye rağmen yeni açılımlar yaptık. İstanbul Taksim, Levent ve Bodrum Yalıkavak’tan sonra İstanbul Şişli’deki 103 odalı otelimizi hizmete sunduk.

Gezi Parkı ve Şişli’deki otelleriyle ilgili şu bilgiyi verdi:

- İşletmeci kimliğimize güvenerek anahtarın bize bırakıldığı, uzun vadeli yol arkadaşlıklarımız oluştu.

Türk gastronomisinde yeni bir sayfa açacağız

ÖZYEĞİN Üniversitesi’yle işbirliği çerçevesinde 10 yıldır Türkiye’de mutfak sanatları eğitimi veren Le Cordon Bleu, Türk mutfağı konusunda önemli bir adım attı.

Le Cordon Bleu Türkiye Direktörü Defne Ertan Tüysüzoğlu, bu açılımı anlatırken dünyadan örnekler verdi:

- Fransa, İtalya, Kore ve son yıllarda önemli bir atak yapan İspanya, ülke mutfaklarının ve yerel ürünlerin önemini anlayan, bu alanlarda devlet politikalarıyla gastronomik gelişime kaynak yaratan ülkeler oldu.

Türk mutfağının çok kıymetli bir kültürel değer yaratmasının yanısıra ekonomik açıdan da önemli değere sahip olduğunu vurguladı:

- Köklü Türk mutfağının teknik ve reçetelerinin metodolojik bir yaklaşımla standartlaştırılamadığı için nesilden nesile kaybolmaya başladığını veya yanlış aktarılabildiğini gözlemliyoruz.

Dünyada sağlıklı beslenmenin öne çıktığına işaret etti:

- Böylelikle Akdeniz mutfağının öne çıkması, Orta Doğu mutfaklarının yayılması, bu üzerinde yaşadığımız coğrafya mutfağının ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu gösteriyor.

Şu noktanın altını çizdi:

- Biz Türkler çok kıymetli bir hazineye sahip olduğumuzu unutuyor, bunun başkaları tarafından biraz da değiştirilerek dünyaya sunulmasına seyirci kalıyoruz.

Türk mutfağının yurt dışında daha doğru tanıtılabileceğine inandıklarını bildirdi:

- Türk mutfağı eğitimini uluslararası eğitim disiplinine sahip bir modelde, standartlara bağlı kalarak öğretmek üzere yola çıktık. Türk mutfağının tanınabilmesi için önemli koşullardan biri de iyi bir eğitim altyapısı.

Le Cordon Bleu’nun 126 yıllık eğitim tecrübesine vurgu yaptı:

- Bu köklü tecrübeyi, eğitim modellerini kullanarak Türk mutfağını öğretmeyi, Türk yemek kültürünü dünya mutfaklarına taşıyacak genç şefler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Hep birlikte Türk gastronomisinde yeni bir sayfa açacağımıza inanıyoruz.

Eğitimle ilgili takvimi de duyurdu:

- Le Cordon Bleu İstanbul, Türk Mutfağı eğitimleri için öğrencilerini 2022 Ocak ayından itibaren kabul edecek.

Le Cordon Bleu, bu eğitim programıyla Türk Mutfağı için dünyada yeni bir sayfa açabilir mi?