İstanbul Finans Merkezi dijital varlıklarda bölgesel üs olabilir mi?
Küresel finans rekabetinde yeni başlıklardan biri artık dijital varlıklar. Bir ülkenin blok zinciri ve kripto ekonomisinde güçlü bir konum elde edebilmesi yalnızca teknoloji üretmesiyle değil; sermayeyi, girişimleri ve nitelikli insan kaynağını çekebilecek bir finansal ekosistem oluşturabilmesiyle mümkün hale geliyor. Son yıllarda Dubai, Abu Dabi, Singapur ve Hong Kong’un attığı adımlar da bunu açıkça gösteriyor.
Türkiye’de ise son dönemde İstanbul Finans Merkezi etrafında şekillenen düzenlemeler ve yeni vergi teşvikleri, benzer bir fırsatın oluşup oluşmadığı sorusunu daha görünür kılıyor. Özellikle kripto varlıklara yönelik regülasyon çerçevesinin netleşmesi, saklama altyapısının kurumsal zemine taşınması ve İFM bünyesinde sağlanan yeni avantajlar birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye’nin blok zinciri ve dijital varlık ekonomisinde daha güçlü bir konum edinme ihtimali öne çıkıyor. Bugün tartışılması gereken konu Türkiye’nin dijital varlık ekonomisinde bölgesel bir merkez olma fırsatını ne ölçüde değerlendirebileceği.
Regülasyon ve vergi politikası aynı zeminde
Ülkemizde kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik düzenlemelerin netleşmesi, sektör açısından önemli bir eşik oluşturdu. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen çerçeve, saklama hizmetlerinden operasyonel süreçlere kadar birçok alanda daha kurumsal ve denetlenebilir bir yapı ortaya koydu. Bu durum, uzun süredir yıllardır sektörün ihtiyaç duyduğu güven ortamı açısından kayda değer bir dönüşüm anlamına geliyor. Ancak dijital varlık ekosisteminde yalnızca regülasyon yeterli değil.
Küresel ölçekte bakıldığında, ilgili şirketlerin hangi ülkede konumlanacağını belirleyen en önemli unsurlardan biri vergi politikaları ve yatırım ortamı oluyor. Tam da bu noktada İstanbul Finans Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren şirketlere yönelik yeni teşvikler dikkat çekiyor. TBMM’de kabul edilen son düzenlemeyle birlikte, İstanbul Finans Merkezi kapsamındaki şirketler için kurumlar vergisi indiriminin yüzde 100’e kadar uygulanabilmesinin önü açıldı.
Bunun yanında yurt dışından gelir elde eden şirketlere çeşitli teşvikler sağlandı. Bu yaklaşım, blok zinciri, fintech ve dijital varlık alanında faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin Türkiye’ye ilgisini artırabilecek önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Çalışanlara yönelik gelir vergisi ve damga vergisi istisnaları da dikkate alındığında, nitelikli insan kaynağı bakımından da daha rekabetçi bir zemin sağlanmış oluyor.
Dijital finansın yeni adresleri
Dijital varlık ekosisteminde şirketler artık yalnızca pazar büyüklüğüne göre hareket etmiyor. Regülasyonların öngörülebilirliği, vergi politikaları, finansal sisteme entegrasyon ve uluslararası operasyon kolaylığı küresel şirketlerin karar alma süreçlerinde belirleyici hale geliyor. Bugün Dubai ve Abu Dabi’nin dijital varlık şirketleri için cazibe merkezi haline gelmesinde vergi oranları kadar düzenleyici netlik ve finansal merkez vizyonu yaklaşımı da etkili oldu.
Benzer şekilde Singapur, teknoloji politikaları ile finansal düzenlemeleri aynı zeminde buluşturarak önemli merkezlerden biri olmayı başardı. Bugün geldiğimiz noktada asıl soru, Türkiye’nin dijital varlıklarda bölgesel bir merkez olup olamayacağı. Açık konuşmak gerekirse bunun için fırsat penceresi halen açık görünüyor. Özellikle son düzenlemeyle Türkiye’ye yeni yerleşen gerçek kişilerin yurt dışı kazançlarına yönelik 20 yıllık gelir vergisi istisnası, küresel girişimciler, teknoloji uzmanları ve dijital finans profesyonelleri açısından dikkat çekici bir avantaj sunuyor.
Bu tür teşvikler, yalnızca şirketleri değil, sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını da çekebilme kapasitesi yaratır. Vergi avantajı ile birlikte öngörülebilir düzenlemeler, lisans süreçlerinin etkin ve hızlı işlemesi, finansal sistemle entegrasyon ve uluslararası yatırımcı güveni bu sürecin belirleyici unsurları olmaya devam edecek. Bugün ortaya çıkan tablo, İstanbul Finans Merkezi’nin yalnızca geleneksel finans açısından değil, blok zinciri, tokenizasyon ve dijital varlık ekonomisi bakımından da bölgesel ölçekte bir merkez haline gelme potansiyeli taşıdığı görülüyor.
