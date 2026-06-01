İstanbul Finans Merkezi dijital varlıklarda bölgesel üs olabilir mi?

Küresel finans rekabetinde yeni başlık­lardan biri artık dijital varlıklar. Bir ül­kenin blok zinciri ve kripto ekonomisinde güçlü bir konum elde edebilmesi yalnızca teknoloji üretmesiyle değil; sermayeyi, giri­şimleri ve nitelikli insan kaynağını çekebi­lecek bir finansal ekosistem oluşturabilme­siyle mümkün hale geliyor. Son yıllarda Du­bai, Abu Dabi, Singapur ve Hong Kong’un attığı adımlar da bunu açıkça gösteriyor.

Türkiye’de ise son dönemde İstanbul Fi­nans Merkezi etrafında şekillenen düzen­lemeler ve yeni vergi teşvikleri, benzer bir fırsatın oluşup oluşmadığı sorusunu daha görünür kılıyor. Özellikle kripto varlıkla­ra yönelik regülasyon çerçevesinin netleş­mesi, saklama altyapısının kurumsal zemi­ne taşınması ve İFM bünyesinde sağlanan yeni avantajlar birlikte değerlendirildiğin­de, Türkiye’nin blok zinciri ve dijital varlık ekonomisinde daha güçlü bir konum edin­me ihtimali öne çıkıyor. Bugün tartışılması gereken konu Türkiye’nin dijital varlık eko­nomisinde bölgesel bir merkez olma fırsatı­nı ne ölçüde değerlendirebileceği.

Regülasyon ve vergi politikası aynı zeminde

Ülkemizde kripto varlık hizmet sağlayı­cılarına yönelik düzenlemelerin netleşme­si, sektör açısından önemli bir eşik oluştur­du. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından be­lirlenen çerçeve, saklama hizmetlerinden operasyonel süreçlere kadar birçok alanda daha kurumsal ve denetlenebilir bir yapı or­taya koydu. Bu durum, uzun süredir yıllar­dır sektörün ihtiyaç duyduğu güven ortamı açısından kayda değer bir dönüşüm anlamı­na geliyor. Ancak dijital varlık ekosistemin­de yalnızca regülasyon yeterli değil.

Küresel ölçekte bakıldığında, ilgili şirketlerin han­gi ülkede konumlanacağını belirleyen en önemli unsurlardan biri vergi politikaları ve yatırım ortamı oluyor. Tam da bu nokta­da İstanbul Finans Merkezi bünyesinde faa­liyet gösteren şirketlere yönelik yeni teşvik­ler dikkat çekiyor. TBMM’de kabul edilen son düzenlemeyle birlikte, İstanbul Finans Merkezi kapsamındaki şirketler için ku­rumlar vergisi indiriminin yüzde 100’e ka­dar uygulanabilmesinin önü açıldı.

Bunun yanında yurt dışından gelir elde eden şirket­lere çeşitli teşvikler sağlandı. Bu yaklaşım, blok zinciri, fintech ve dijital varlık alanın­da faaliyet gösteren uluslararası şirketle­rin Türkiye’ye ilgisini artırabilecek önem­li adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Çalışanlara yönelik gelir vergisi ve damga vergisi istisnaları da dikkate alındığında, ni­telikli insan kaynağı bakımından da daha re­kabetçi bir zemin sağlanmış oluyor.

Dijital finansın yeni adresleri

Dijital varlık ekosisteminde şirketler ar­tık yalnızca pazar büyüklüğüne göre hare­ket etmiyor. Regülasyonların öngörülebi­lirliği, vergi politikaları, finansal sisteme entegrasyon ve uluslararası operasyon ko­laylığı küresel şirketlerin karar alma süreç­lerinde belirleyici hale geliyor. Bugün Du­bai ve Abu Dabi’nin dijital varlık şirketleri için cazibe merkezi haline gelmesinde vergi oranları kadar düzenleyici netlik ve finan­sal merkez vizyonu yaklaşımı da etkili oldu.

Benzer şekilde Singapur, teknoloji politika­ları ile finansal düzenlemeleri aynı zemin­de buluşturarak önemli merkezlerden biri olmayı başardı. Bugün geldiğimiz noktada asıl soru, Türkiye’nin dijital varlıklarda böl­gesel bir merkez olup olamayacağı. Açık ko­nuşmak gerekirse bunun için fırsat pence­resi halen açık görünüyor. Özellikle son dü­zenlemeyle Türkiye’ye yeni yerleşen gerçek kişilerin yurt dışı kazançlarına yönelik 20 yıllık gelir vergisi istisnası, küresel girişim­ciler, teknoloji uzmanları ve dijital finans profesyonelleri açısından dikkat çekici bir avantaj sunuyor.

Bu tür teşvikler, yalnızca şirketleri değil, sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını da çekebilme kapasitesi ya­ratır. Vergi avantajı ile birlikte öngörülebi­lir düzenlemeler, lisans süreçlerinin etkin ve hızlı işlemesi, finansal sistemle enteg­rasyon ve uluslararası yatırımcı güveni bu sürecin belirleyici unsurları olmaya devam edecek. Bugün ortaya çıkan tablo, İstanbul Finans Merkezi’nin yalnızca geleneksel fi­nans açısından değil, blok zinciri, tokeni­zasyon ve dijital varlık ekonomisi bakımın­dan da bölgesel ölçekte bir merkez haline gelme potansiyeli taşıdığı görülüyor.