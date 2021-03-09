İstanbul gastronomisi

Raif BAKOVA - İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi

Türk ekonomisinin “Gastronomi Sektörü” ve mutfak kültüründe son yıllarda (20 yıl) yürütülen çalışmalar, ülkemizin yeme-içme alanında büyük aşama içinde olduğunu gösteriyor. Kamu, özel sektör ve meslek ile sivil toplum kuruluşları dayanışma ve elbirliği ile gastronomiyi ileri aşamaya taşıma çabası içindeler. (Pandemi öncesi dönem)

Anadolu’da yerel yemek festival ve şenliklerini de kapsayan bu çalışmalar, gastronomi mega kenti olarak İstanbul’da zirve yaptı. Binlerce yıllık tarih, kültür ve sosyal yaşam ile mega kent bu yeni görevi taşıyacak aşamada bulunuyor. Dünya ölçeğinde potansiyeli olan İstanbul, gastro çalışmalar, esnaf lokantaları ve sokak lezzetlerinden başlayarak uluslararası etkinliklere kadar onlarca başarı hikâyesi ile gündem oluşturdu.

İstanbul, özellikle 2000’li yıllardan bu yana gastronomi alanında dünya standartlarına ulaşmak için birçok çalışma yürütüyor. Özellikle de Uzakdoğu’nun başarı hikâyelerini (Japonya, Güney Kore, Tayland ve Tayvan) strateji ve uygulamalarını örnek aldılar. Yeme-içme ürün tedarik, tanıtım ve pazarlamaya yoğunlaştılar. Uluslararası bilinirlik için ise UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı başta olmak üzere üyelik, katılım ve belgelenme çalışmalarını yürüttüler.

Uluslararası etkinlik, zirve ve toplantılarla bilgilenme, tanıtım, bilgi alışverişi ve diplomatik ilişkiler geliştirildi. Adeta Türk mutfağının temelleri yeniden oluşturuldu. (TURYİD[1], Uluslararası Gastronomi Zirvesi gibi)

Yakın geçmişte Mutfak Dostları Derneği gibi amatör gurmelerin başlattığı örgütlenme ve bilgi birikimleri TURYİD ile uluslararası platforma taşındı. Gastronomi yayınları olarak ise son üç yılda (2017-2020) dünya örneğinden hiç de aşağı olmayan bir rehber kitap 2018, 2019 ve 2020 yıllarında yayımlandı: “İncili Gastronomi Rehberi”. Hürriyet Gazetesi yazarı Müge Akgün’ün koordinatörlüğünde yürütülen çalışmalar, gurme danışmanları, gizli müfettişleri ve derecelendirme kriterleriyle Batı’daki örneklerinden aşağı değil.

Sektörün girişimcileri ve genç şefleri ise dünya ölçüsünde bireysel başarıları ile gündemdeler. Kimileri restoranlarını dünya klasmanına (Mikla) yükseltti, kimileri bireysel ödüller (Ali Güngörmüş ve Fatih Tutak gibi) aldılar. Dünyanın en ünlü (Michelin Yıldızlı) şefleri ülkemize gelerek restoran kurdular ve bazıları danışmanlıklarını sürdürüyor. Sektörün duayen şeflerinden Massimo Bottura ve Wolfgang Puck iki çarpıcı örnek. Sektörde yüzlerce hatta binlerce genç eğitimli olarak gastronomi işgücü ordusunu oluşturdu.

Üniversitelerimiz de hem eleman yetiştirilmesinde hem de kurumun akademik alanda gündem bulması için çaba içindeler. İstanbul Kültür Üniversitesi bu bağlamda 2017 ve 2019 yıllarında ekonomi ve gastronomi temalı iki etkinlik düzenledi. Panellerin birincisi üniversite tarafından yayımlandı. Bu yayın yeni dönemin ilk akademik belgesi sayılabilir.

Kadim kent İstanbul, gastronomi konusunda, tüm bu gelişmelerin uzağında kalamazdı. Bizans’tan bu yana dünya lider kentleri arasında yer alan İstanbul’un eski semtlerdeki yeme-içme işletmeleri büyük atak içinde oldular ve birer gurme bölgelerine dönüştürler. Birçoğu tarihi önemde ama durgun bir dönem yaşıyordu. Cenevizlilerin Karaköy’ü Osmanlı’nın son döneminden bu yana ilk kez canlı bir atmosfere ve fine dining kalitesinde işletmelere kavuştular. (Neolokal) Gastronomi alanında eski semtlere yenileri de katıldılar. Bu gelişim “İstanbul Gastronomisi”nin ilk adımlarıydı.

Son 20 yılda İstanbul semt semt gastronomi hamleleri ile dünya çapında yeme-içme mekanlarına kavuştu. Danimarkalı uzman konuk Andersen’in[2] dediği gibi, gereken tanıtım, destek ve iş birliği sağlanırsa “gastronomi merkezi” olacak. Beyoğlu’nun son yıllarda Arap turizminin odağı olması üzerine, Beşiktaş ile başlayan bir evrim yaşanıyor. Daha öncesinde küçük çaplı bir oluşum “Küçük Armutlu” bölgesinde filizlenmişti. Ancak bu konuda daha sonra İstanbul’un tarihi semtleri hem birikimleri hem de mimari ve kültürel zenginlikleri ile büyük ivme içinde oldular. Buna en güncel örnek de Kadıköy Balıkçılar Çarşısı ve ardından gelen Moda semti oldu. Yurtdışı deneyimli gurme yazarlar Moda’nın yeme-içme mekanlarını Londra ve Paris işletmeleri ile kıyaslamaktalar. Son dönemde bu yapılanmaya Yeniköy de katıldı. Yılların sessizliğini bozarak en fazla gelişen yöre oldu. Yeme-içmenin yanı sıra yaşam alanı olarak yıldızı parlayan bir başka semt Cihangir yeniden eski ününe kavuştu. Anılan semtlerin bir özelliği ve avantajı da Cumhuriyetin ilk yıllarından gelen tarihi yapı ve kültürleriydi. Bir bölümü yurtdışı eğitimli genç girişimci şefler, mükemmel işletmeler yarattılar. Galataport rüzgarını arkasına alarak kruvaziyer limanı henüz açılmadan çok iyi restoran ve kafeleri açılan Galata/Tophane en hızlı yeniden yapılanan tarihi semt oldu.

İstanbul’daki bu yeni oluşum ve canlılık Danimarkalı konuğumuz Andersen’in öngörüsünü doğruluyor. Üstelik İstanbul merkezli birçok işletme de yurtdışında kendini kanıtladı. Bunun en güzel örneği Etiler semtinde doğan ve şimdilerde Miami, New York ve Dubai’de açtığı restoranlar ve on binlerce hayranı ile dünya medyasında sesini duyuran “Nusr-Et”dir.

Türk yeme-içme sektöründe -doğru deyimi ile- gastronomisinde gelinen aşama dünyaya açılmanın eşiğidir. Bu açılımın bir sloganı ve stratejik hedefi olmaya en fazla “İstanbul Gastronomisi” yakışmaktadır. Kurulan işletmeler, hizmetleri, ürünlerinde hiç kuşkusuz dünya standartlarına ulaşılmıştır. Sektörün genç şefleri, girişimleri ve çalışanlarının gösterdikleri performans, iş gücünde de hiç sorun yaşanmadığını göstermektedir. Türk mutfağının (Anadolu Mutfağı) geleneksel ürünlerinin de sunumunda çağdaş ve modern teknikler uygulanmaktadır. Gastronomi işletmelerinin alt yapıları güçlü olduğu gibi, sunumları da ileri ülkelerden estetik anlamda aşağı değildir.

Gastronominin sınırları İstanbul ile sınırlı olmayıp Anadolu’nun dört bir yanında başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Geniş kapsamlı olarak yemek ile birlikte diğer gastronomik ürünler de sunulmaktadır. Trakya Bağ Rotası ve Urla Bağ Yolu gibi oluşumlar birer başarı halkalarıdır. Hele Urla’nın restoranları…

Övgüye değer bir yapılanma içinde olan sektör, geçen yıl kamu yetkili kurumlarınca da benimsendi. Yılın ilk günlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı 2020 yılını “Gastronomi Yılı” ilan ederek son noktayı koydu ve hedefler belirledi. Ayrıca, geçen yıl içinde Bakanlık, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) kanununu çıkarıp çalışmalarına başlattı. Tüm bu yapılanlar turizmde ve dolayısıyla da gastronomide yeni bir döneme girildiğini gösteriyordu. Böylece Türkiye Ekonomisi’nde 2023 yılında 70 milyon turistle 70 milyar dolar döviz geliri elde edilecek ve gastronomi geliri de 15 milyar dolar olacaktı.

Ne var ki, dünyayı sarsan 2020 yılı pandemi krizi ile umutlar çok zayıflamış bulunuyor. Hatta sektör, yaşamaya çabalıyor. Birçok işletme kapandı, birçoğu da online satış ve gel-al sistemi ile ayakta kalabilmiş durumdalar. Bir süredir lokanta ve kafelerin yeniden açılması ve sektöre yönelik devlet desteği tartışılıyor. Umarız olumlu bir sonuç alınır.

Yeni dönemde işletmeler açılırken hem girişimcileri ve hem de çalışanları motive edecek bir ortam oluşturulmalıdır. Çünkü 2020 yılı “Gastronomi Yılı” ilan edilmişti ama beklenenler gerçekleşmedi. Yeniden başlarken 2021 yılını “İstanbul Gastronomisi” sloganı ile açmak güzel bir hikâye oluşturabilir. Bu konuda kamu olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, meslek kuruluşları olarak da TURYİD başta olmak üzere onlarca oda, dernek ve örgütlerin katkısı sağlanabilir.

Hem İstanbul hem de Anadolu Mutfak Ürünleri yüzlerce yılın birikimi ile bu sloganı hak ediyor.

Dipnot

[1] Türk ve Anadolu Mutfağı’nın geliştirilip tanıtılması, yeme-içme kültürüne katkı ve gastronomi sektörünü desteklemek ve sorunlarını çözmek üzere 2003 yılında kurulan meslek derneği. Kısa adı TURYİD olan “Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği” bünyesinde 187 marka üyesi ve 250’si yurtdışında 1.250 şube bulunuyor.

[2] Pelle Oby Andersen, Manager Director, FOOD Organisation of Denmark. 1. TURYİD Gastroekonomi Zirvesi Konuk Konuşmacı.