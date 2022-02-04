İstanbul Kültür Sanat Vakfı 50 yaşında

İKSV #50YıldırBurada etiketini gördüğümde yarım asır değil, ama 45 yıl öncesine anımsadım. İKSV, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı’nın İstanbul için kurduğu bir festival hayalinin somutlaşmasıydı. Ülkemizin sanat ve kültür yaşamının oluşmasına önemli katkılarda bulunmuş bir “öncü”ydü Nejat Bey. Parasal güçle sanatsal beğeninin örtüşmediği bir dönemde bunu gerçekleştiren ender kişilerden birisiydi. Sanatı, yaşamının bir parçası olarak benimsemiş, onu sevmeden diğer alanlarda başarılı olunamayacağına inanmıştı...

Festivalin tek sayılı yıllarında tanımıştım kendisini. “Neden Türkiye’de uluslararası bir festival olmasın?” sorusunun yanıtını kurucusu olduğu İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın etkinlikleriyle vermişti. Konserler, tiyatro oyunları, sergiler, film gösterimleri bu festivalin içindeydi. Bu çalışmalarıyla bir süre sonra İKSV, UNESCO’dan ödül kazanacaktı.

Çok sesli müzik ülkemizde bugünkü konumuna gelebilmişse bunu büyük ölçüde Eczacıbaşı’nın kurucusu olduğu İstanbul Festivali’ne de borçlu. Haziran aylarını iple çeker, festival açılışlarına mutlaka katılır, orada Nejat Bey’i müthiş coşkulu, enerjik görürdüm. Hiçbir zaman izleme imkânı bulacağımızı düşünmediğimiz müzisyenleri İKSV sayesinde izleyebilmiş, onlarla sohbet etme, aynı asansöre binme aynı havuzda yüzme fırsatı bulmuştuk.

Halen gurur duyduğumuz kurumlardan birisi olan Modern Sanat Müzesi’ni gerçekleştirirken kültür yaşamımızdaki bir boşluğu daha doldurmuş, gelecek nesillere bir de müze kazandırmıştı Nejat Bey. Yalnız sanayide değil sanatta da öncü Nejat Bey’i saygı, sevgi ve özlemle anıyorum.

İKSV, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı önderliğindeki 17 işadamı ve sanatsever tarafından kurulmuştu. Onun aramızdan ayrılmasından sonra Şakir Eczacıbaşı, onun vefatının ardından halen aynı görevi sürdüren Bülent Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanlıklarını üstlendiler.

Bülent Eczacıbaşı, İKSV’nin geleceğe yönelik planlarına dair şu yorumlarda bulundu:

“İstanbul’un zengin ve renkli bir kültür-sanat yaşamına sahip olmasının hem yaratıcı düşüncenin gelişmesi hem de toplumun ve bireylerin nefes alması, daha mutlu olması için büyük önem taşıdığına gönülden inanıyoruz. Kültür ve sanat alanında çok güçlü bir geleneği olan ülkemizin, üretkenliği ve yaratıcılığıyla dünya çapında öne çıkması için İKSV gibi kültür kurumlarına önemli görevler düşüyor. Bu yolda en güçlü kaynağımız da gençler. İKSV 50. yılında, geçmişte ülkemize kazandırdıklarından aldığı güçle, geleceğe dair hayallerine odaklanıyor. Önümüzdeki dönemde başarılı genç sanatçıları ödüllendirmeye, desteklemeye, onlara alan açmaya devam edeceğiz. Gençleri çalışmalarımıza daha fazla dâhil etmek için uğraş vereceğiz. Gençlerin hayatlarına kültür ve sanatla umut ve ilham katmayı çok önemsiyor, yeni üretimleri desteklemenin bu yönde büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Ellinci yılımızda bunun için yeni girişimler de başlatıyoruz. Önümüzdeki dönemde en önemli odak noktamız hem sanatçı hem de izleyici gelişimini destekleyerek yarının kültür ve sanatının yeşermesi için gerekli ortamı yaratmak olacak.”

Vakıf bugüne kadar güncel ve klasik müzik, sinema, sahne sanatları, güncel sanat ve tasarım alanlarında düzenlediği binlerce etkinlikte 12 milyonu aşkın izleyiciyi ağırladı. Türkiye’de festival ve bienal olgusunun yerleşmesine, benimsenmesine katkıda bulundu. Dünyanın önemli sanatçı ve topluluklarını İstanbul’da misafir etti; yurtdışında Türkiye’nin sanatsal üretimini yansıtan etkinlikler düzenledi. Kültür-sanat aracılığıyla Türkiye’nin uluslararası bağlarının güçlenmesine katkıda bulundu. Ödüller ve yapım desteklerinin yanı sıra verdiği eser siparişleriyle sanatı ve sanatçıları destekledi. Araştırmalar yürüterek, raporlar hazırlayarak ve işbirliği projeleriyle, kültür politikalarının geliştirilmesi, kültür yönetiminin çeşitlenmesi ve güçlenmesi için çalıştı.

İKSV, 50. yılını 5 Haziran Pazar akşamı İstanbul’un farklı parklarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştireceği konserlerle kutlayacak. Ücretsiz olarak izlenebilecek konserler tüm İstanbulluların katılımına açık olacak. Etkinlikler, Haziran ve Temmuz aylarında Beylikdüzü’nden Yıldız Parkı’na, Küçükçekmece’den Müze Gazhane’ye İstanbul’un farklı park ve açık hava mekânlarında düzenlenecek ücretsiz klasik müzik ve caz konserleriyle sürecek.

Etkinlikleri heyecanla bekliyoruz. Her şey için teşekkürler İKSV...