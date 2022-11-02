İstanbul, sağlıkta yatırım buluşmalarının merkezi oldu

Bioenformatik üzerine doktorası olan Patrick Pfeffer, son dönemde Avrupa’nın sağlık yatırımcılarından. Kurucusu olduğu Aescuvest firması, Medikal Vadisi Almanya liderliğinde kurulan yatırım fonunun ortakları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta, İstanbul’daki sağlık yatırımcılarının buluştuğu bir organizasyona katıldı. DÜNYA’ya konuşan Dr. Pfeffer, “20 yıldır sağlık sektöründe verilerle çalışıyorum. Önümüzdeki 5-10 yılda dijital sağlıkta çok fazla şey değişecek. Hastalıklar ve insan ömrü üzerine müthiş girişimler var. Kanser tedavisinde buluşları olan girişimler, bu hastalığı tamamen ortadan kaldırabilir. Ben de bunu yapacak teknolojileri geliştiren girişimcileri bulmak, onlara yatırım yapmak istiyorum” dedi.

Dr. Patrick Pfeffer’le aynı hedefi paylaşan yatırımcıların sayısı son dönemde arttı. Türkler de bu yarışta giderek etkisini artırıyor. Bu nedenle İstanbul, sağlık girişimlerinin görücüye çıktığı yatırım turlarının merkezi haline geldi. Yurtdışından birçok sağlık yatırımcısı İstanbul’da yeni girişimleri tanımak, fonlamak üzere buluşuyor. Bu buluşmaların sonuncusuna geçtiğimiz hafta Bozlu Grup ev sahipliği yaptı. Tarihi Mongeri binasında yapılan 10xHealth Investment Club toplantısında yerli ve yabancı sağlık yatırımcıları buluştu. Toplantı için Türkiye gelen Patrick Pfeffer, sağlık sektörünü değiştirecek gelişmeleri anlattı. 2014’ten bu yana 27 sağlık startupına yatırım yapan Pfeffer’in İstanbul’a geliş amacı, 28’inci şirketi bulmaktı. Bugüne kadar 30 milyon euroluk şirket fonlaması yaptıklarını söyleyen Pfeffer, sağlık yatırımlarının çok güçlü arttığına dikkat çekti.

Sermaye sağlığa akıyor

Pfeffer’e göre dünya çapında yatırımcıların en çok ilgisini çeken alanlar arasında sağlık öne çıkıyor. Bunun nedenini ise şöyle anlatıyor Pfeffer: “Teknoloji hisseleri kötü düştü. Gayrimenkulde faizler yüksek. Enflasyondan dolayı mevduat olmaz, borsalar öngörülemez, savaş var. Bu ortamda en sürdürülebilir, duygudan uzak ve sağlam yatırım alanı sağlık. Yönetilebilir risk arayanlar için doğru adres burası. Borsada para kaybedenler bize gelip sağlık yatırımı yapmak istediklerini söylüyor. Çünkü sağlıkta 1+1=2 değil, 11 diyoruz.”

Pfeffer, Türkiye’nin sağlık girişimlerinde en iştahlı ülkelerden olduğu görüşünde. “Gelişmiş ülkeler zaten doymuş, yeni fikirler Baltık, İsrail, Türkiye gibi ülkelerden çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Kasım sonuna kadar 5 milyon pound

10xHealth Investment Club’ın İstanbul’da yatırımcılarla buluşturduğu girişim İngiltere kökenli Autonomous Healthcare’di. İki yıl önce kurulan şirket, kanseri yenmek üzere son teknoloji kişiselleştirilmiş gen ve hücre tedavilerine odaklanmış durumda. Bu alanda çalışan ilaç üreticileri için klinik çalışmalardan son ürüne kadar tüm terapi geliştirme değer zinciri boyunca verimlilik artışı ve maliyet azalmasını sağlayacak teknolojileri geliştiriyor. İngiliz şirket İstanbul’da yatırımcıların karşısına çıktı. Öğrendiğimize göre kasım ayının sonuna kadar 5 milyon poundluk yatırım toplaması planlanıyor. Yatırımcılar arasında üç önemli Türk şirketinin de bulunduğu yine toplantıdan aktarılan bilgiler arasında.

En aktif yatırımcılar Türkler

10xHealth Investment Kurucusu Ufuk Eren, geçen yıl dört kez yatırım turu yapıldığını, bu yıl üçüncüyü tamamladıklarını ifade etti. “İnandığımız sağlık girişimcilerini yatırımcılarla buluşturuyoruz. 2024’te 100 milyon doların üzerine çıkmayı hedefliyoruz” diyen Eren, en aktif yatırımcıların Türkler olduğunu belirtti. Toplam 180 yatırımcının platformda etkin olduğunu söyleyen Eren, şöyle devam etti: “Bunların yaklaşık 60’ı sürekli yatırım yapıyor. Türklerin oranı yüzde 20. Yatırımlardaki payı ise yüzde 50-60’larda. Türk sağlık yatırımcılarında teknolojiye yatırım iştahı daha yüksek. Şu anda ileri seviyedeki startuplarla ilgileniyoruz. Satışa yakın olanlar radarımızda. Buradan gelecek yatırımın bir bölümüyle erken aşama startupları da destekleyeceğiz. Bu ekosistem için hublar oluşturuyoruz. Bunlardan biri Slikon Vadisi olacak.”