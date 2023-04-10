İstanbul senin Almanya bizim
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl hizmete sunduğu “İstanbul Senin” uygulamasını İstanbulluların pek çoğu biliyordur. Tüm belediyecilik hizmetlerine tek merkezden ulaşmayı sağlayan süper bir uygulama. Son dönemde moda olan, tek bir uygulama üzerinden çeşitli hizmetlere erişilebilmesini sağlayan bu Süper App veya Süper Uygulama furyası, çeşitli şirketlerin olduğu kadar tüm dünyada belediyelerin de gündemine girdi.
Ulaşımdan sosyal hizmetleri, duyurulardan akıllı şehircilik hizmetlerine tek noktadan erişebildiğiniz bir platform.
Bu uygulama çevresinde bir ekosistem geliştirmek, girişimcilerin bu platform üzerinden çeşitli hizmet sunmasına ilişkin ilave programlar da gündemde.
Sanırım, bu konuyla ilgili olarak İBB yakın tarihte ekosisteme ilişkin çeşitli duyurular da yapacak.
İstanbul Senin uygulamasının altyapısını sağlayan ise Almanya merkezli, Türk girişimci İsmet Koyun’un kurduğu, KOBİL. İstanbul projesini, Türkiye’deki iştirakleri Platform İstanbul üzerinden yürütüyorlar.
İsmet Koyun’u yaklaşık 20 yıldır tanırım. 70’li yılların siyasi ikliminin neticesinde Almanya’ya yerleşmek zorunda kalmış, vatanı ile bağını hiç kopartmamış bir isim.
1986 yılında kurduğu KOBİL, bugün dünyanın dört bir yanında 400’den fazla personeli ile ağırlıklı olarak dijital kimlik çözümleri sunuyor. Akıllı telefon furyası başlamadan önce, dijital kimlik yönetimi, finans uygulamaları için tek kullanımlık şifre gibi güvenlik temelli uygulamalar üzerine çalışıyorlardı.
Hatta, KOBİL’in geliştirdiği Midentity isimli ürün, uluslararası bir konferansta, Bill Gates tarafından geleceğin dijital kimlik çözümü olarak yenilikçi bir ürün olarak tanıtılmıştı.
Teknolojik gelişimler konusunda çeşitli fırsatları ıskalayan Almanya, Merkel döneminde, bilişim alanında kendisine yer edinmek için yönünü dijital güvenliğe çevirmişti. “Yerli ve milli” KOBIL de Almanya’nın bu stratejisi çerçevesinde önemli bir yere sahipti.
İsmet Koyun ve şirketleri temel olarak odağını kaybetmiş değil. Dijital kimliğini bir kez doğruladığın, güvenli bir şekilde tüm belediyecilik hizmetlerine erişebildiğin ve katkı sunabildiğin süper uygulama ile bu misyonu devam ettiriyor. KOBIL SHIFT ve KOBIL SuperApp platformları ile güvenli uygulama altyapıları sunuyorlar.
İstanbul Senin projesi, KOBIL ürün ve hizmetlerinin gücünü gösteren bir uygulama olarak dikkat çekiyor. Öyle ki KOBIL’in merkezi Almanya’nın Worms şehrinde de bu uygulamanın benzeri yakın zamanda hizmete sunulacak. Daha sonra sırada Berlin Belediyesi ve diğer Almanya şehirleri var.
Zaten Almanya’nın tanınan, bilinen bir şirketi olarak İstanbul’da başlatılan proje, Almanların da dikkatini çekmiş. Kobil’in Kobil Shift teknolojisi ve güvenli süper uygulama altyapısı yakın gelecekte tüm dünya şehirlerinin de dikkatini çekecek gibi duruyor. İşin sevindirici bir boyutu ise tüm şehirlere örnek proje olarak İstanbul’un anlatılıyor olması.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi CIO’su Erol Özgüner ve ekibinin vizyonu, dünyada tanınmış, Türk kurucusu bulunan küresel bir şirketin teknolojisi ile birleşince büyük ufuklar açıyor.
Türkiye’den unicornlar, decacornlar çıkartalım diye çok uğraşıyoruz. Teknoloji dünyasında bir Türk izi olsun diyoruz. Türkiye’deki girişimcilerimizi, parlak beyinlerimizi desteklerken, yurtdışında bayrağımızı dalgalandıran girişimlerimizi ve girişimcilerimizi de bu hesaba katmamız gerek.
Tek bir proje, belki de dünya belediyeciliğinin geleceği konusunda standartlarını belirleyen bir sıfır noktasına dönüşmek üzere.