İstanbul tahkimde bölgesel merkez olabilir mi?

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), 10 yılı aşan kurumsal birikiminin ardından Türkiye’de tahkimin yaygınlaşmasının ötesinde, İstanbul’un uluslararası uyuşmazlık çözüm merkezlerinden biri olması hedefiyle yeni bir döneme giriyor.

ISTAC’ın 2025 yılında aldığı 263 yeni başvuru, seri tahkimde üç aya kadar inen sonuçlanma süreleri ve giderek çeşitlenen uluslararası taraf profili bu gelişimin somut göstergeleri arasında. Peki İstanbul, Paris, Londra, Singapur ve Dubai gibi merkezlerle rekabet edebilir mi? ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı ve Genel Sekreter Yasin Ekmen yanıtladı.

29 Eylül’de açılışını yapa­cak olan 3. İstanbul Tah­kim Günleri’ne artık sayı­lı günler kaldı. ISTAC Başkanı olarak bu yılki etkinliğe ilişkin değerlendirmeleriniz ve bek­lentileriniz nelerdir?

Prof. Dr. Ziya Akıncı: İstan­bul Tahkim Günleri’nin çok kısa bir süre içinde ulaştığı nokta bizim için son derece memnuniyet ve­rici. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 1500 katılımcıyı İstanbul’da ağırladık. Katılımcılarımızın yüzde 40’ının yurt dışından gelmesi, etkinliğin uluslararası niteliğini ve İstan­bul’un tahkim dünyası açısından giderek güçlenen konumunu açık­ça ortaya koyuyor.

Bunun yanın­da, yaklaşık 850 şirket hukukçu­sunun ve 650 farklı kurum ve ku­ruluşun etkinlikte temsil edilmiş olması da İstanbul Tahkim Gün­leri’nin yalnızca tahkim uygula­yıcılarını değil, uyuşmazlık çözü­münün doğrudan kullanıcıları­nı da bir araya getiren önemli bir platform haline geldiğini gösteri­yor.

Bu yıl da dünyanın farklı ülke­lerinden şirket temsilcilerini, hu­kukçuları, şirket hukuk müşavir­lerini, akademisyenleri, hakemleri ve tahkim kurumlarının temsilci­lerini İstanbul’da buluşturacağız. Programımızı oluştururken yal­nızca tahkim hukukundaki güncel gelişmeleri değil; jeopolitik dönü­şümlerden teknolojiye, finans ve inşaat uyuşmazlıklarından ulusla­rarası ticarete kadar iş dünyasının ve uyuşmazlık çözümünün gün­deminde olan konuları ele almaya önem verdik.

ISTAC 2025 yılında 263 yeni başvuru aldı. Bu rakamı Türki­ye’de tahkimin gelişimi açısın­dan nasıl okumalıyız?

Prof. Dr. Ziya A.: Bu dava sa­yısı bir tahkim merkezi oldukça önemli bir sayıdır. Esasında İstan­bul Tahkim Merkezi dosya sayı­sı dikkate alındığında Avrupa’nın üçüncü büyük tahkim merkezi ol­muştur. Bu sayıyı yalnız ISTAC’ın dosya sayısı olarak değerlendir­memek gerekir. Bu sayı Türkiye’de tahkim kültürünün yerleşmeye başladığının da önemli gösterge­lerinden biridir. Tahkim geçmişte daha çok büyük uluslararası söz­leşmeler ve yabancı yatırımcılar­la ilişkilendirilirdi.

Bugün enerji, inşaat, üretim, hizmet, bilişim, sa­tış ve şirketler hukukundan kay­naklanan çok farklı uyuşmazlık­ların tahkime geldiğini görüyoruz. Türkiye büyük bir ekonomi ve ti­caret ülkesidir. Bu ekonomik bü­yüklüğün güçlü bir alternatif uyuş­mazlık çözüm sistemiyle destek­lenmesi gerekir. ISTAC’ın temel fonksiyonlarından biri bu ihtiyaca cevap vermektir.

Türkiye’nin ekonomik ölçe­ği dikkate alındığında 263 dos­ya yeterli mi? 2030’da 500 veya 1000 yeni dosya alan bir ISTAC mümkün mü?

Prof. Dr. Ziya A.: Potansiyeli­miz mevcut sayıların çok üzerinde. Ancak kurumsal tahkimde başa­rı yalnız dosya sayısıyla ölçülmez. Kararların kalitesi, yargılamanın süresi, tarafların kurumsal tahkim kurumuna duyduğu güven, milli dosyaların milletlerarası dosyala­ra oranı ve kararların uygulanabi­lirliği de önemlidir. Önümüzdeki dönemde hem milli hem milletle­rarası dosya sayısını artırmak isti­yoruz. 2030 perspektifinde İstan­bul’un Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika için doğal uyuşmazlık çözüm mer­kezlerinden biri haline gelmesi gerçekçi bir hedeftir.

Dosyaların yüzde 86’sının milli, yüzde 14’ünün milletle­rarası nitelikte olması ISTAC açısından nasıl bir tablo ortaya koyuyor?

Yasin Ekmen: Milli tahkim­de güçlü bir taban oluşturmuş du­rumdayız. Şimdi önemli büyüme alanlarımızdan biri milletlerarası tahkim. 2025 dosyalarında Türki­ye dışında İngiltere, Almanya, İtal­ya, İsviçre, Macaristan, Sırbistan, Romanya, Rusya, Çin, Hong Kong, Kazakistan, Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak, Hindistan ve İran gibi çok farklı ülkelerden taraflar bulunu­yor. Bu çeşitlilik İstanbul’un eri­şebileceği coğrafyanın genişliğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde milletlerarası taraf ve dosya oranı­nı sistematik biçimde yükseltmek istiyoruz.

“Tahkimde zaman doğrudan ekonomik değerdir”

İş dünyasının uyuşmazlık çözümündeki temel şikâyetle­rinden biri süre. ISTAC bura­da nasıl bir performans ortaya koyuyor?

Prof. Dr. Ziya A.: Bir ticari uyuşmazlığın yıllarca devam et­mesi iş dünyası açısından yalnız hukuki değil ekonomik bir sorun­dur. Bir uyuşmazlık meydana gel­diğinde bu uyuşmazlığa taraf olan şirketler karşılık ayırıyor, alaca­ğına ulaşamıyor, sermayesi blo­ke oluyor, yönetim zamanı harcı­yor ve ticari ilişki zarar görüyor. Bu nedenle tahkimde hız başlı başı­na ekonomik değerdir. Tahkimin amacı adil ve nitelikli bir karardan ödün vermeden uyuşmazlığı öngö­rülebilir ve hızlı bir şekilde sonuç­landırmaktır.

Seri tahkim uygulamasının KOBİ’ler açısından daha yay­gın kullanılması mümkün mü?

Prof. Dr. Ziya A.: Kesinlikle. Tahkim yalnız milyarlarca liralık büyük projelere özgü bir uyuşmaz­lık çözüm mekanizması değildir. KOBİ’lerin de hızlı, maliyeti ve sü­reci öngörülebilir uyuşmazlık çö­zümüne ihtiyacı var. Seri tahkim bu bakımdan son derece önemli. Ticari uyuşmazlığın kısa sürede kesin biçimde sonuçlanabilmesi KOBİ’nin nakit akışı ve bilançosu bakımından ciddi avantaj yaratı­yor.

Rakamlar süre bakımından ne söylüyor?

Yasin E.: 2025 istatistikleri­mizde normal tahkim usulüyle so­nuçlanan dosyaların yüzde 80’ni altı ay ile bir yıl içerisinde tamam­landı. Seri tahkim dosyalarının ise yüzde 86’sı üç ay içinde sonuçlan­dı. ISTAC’a gelen uyuşmazlıkların çeşidine baktığımızda; başta inşa­at, enerji, imalat, şirketler, banka­cılık ve finans, fikri mülkiyet, bili­şim ve hizmet uyuşmazlıkları ol­mak üzere tahkime elverişli her türün bulunduğunu görmekteyiz. Bu veriler hem sektör çeşitliliğinin hem hızlı çözüm kapasitesinin ge­liştiğini gösteriyor.

“İstanbul Paris ve Londra’nın alternatifi olabilir”

ICC Paris, LCIA Londra, SIAC Singapur, HKIAC Hong Kong ve Dubai gibi güçlü mer­kezler varken uluslararası bir şirket neden İstanbul’u tercih etsin?

Prof. Dr. Ziya A.: İstanbul’un çok önemli coğrafi ve ekonomik avantajları bulunuyor. Avrupa’dan Orta Asya’ya, Balkanlar’dan Kör­fez’e birkaç saatlik uçuş mesafe­sindeyiz. Türkiye büyük bir hu­kukçu, mühendis, finansçı ve uzman insan kaynağına sahip. İs­tanbul güçlü ulaşım ve konakla­ma altyapısının yanında ciddi bir maliyet avantajı da sunuyor. Fakat bunlar tek başına yeterli değildir. Uluslararası tahkimde güven be­lirleyicidir. Kurum bağımsız ola­cak, sekretarya profesyonel çalı­şacak, hakemler nitelikli olacak, kurallar çağdaş olacak ve devlet mahkemeleri tahkimi destekle­yen öngörülebilir bir yaklaşım gös­terecek. İstanbul’un uluslararası marka değeri bu unsurların birlik­te gelişmesiyle artacaktır.

Türk şirketleri neden kendi sözleşmelerinde dahi Londra, Paris veya İsviçre tahkimini kabul ediyor? Bu durum değiş­tirilebilir mi?

Prof. Dr. Ziya A.: Bunun önem­li ölçüde sözleşme alışkanlıkların­dan kaynaklandığını düşünüyo­rum. Uluslararası finansman veya yatırım sözleşmesinin taslağı ya­bancı tarafça hazırlanıyor; Lond­ra veya Paris tahkimi yazılıyor ve Türk şirketi bazen bu maddeyi ti­cari pazarlığın önemli bir unsuru olarak görmüyor. Oysa uygulana­cak hukuk, tahkim yeri ve tahkim kurumu bir sözleşmenin en stra­tejik hükümleri arasındadır. Türk şirketlerinin hukuk departman­ları ve yöneticileri bu maddeleri daha bilinçli müzakere etmelidir. Türkiye’de çözülebilecek uyuş­mazlıkların yurt dışına taşınma­sı zorunlu değildir, tam tersine bu durum her iki taraf açısından da zaman ve masrafların artmasına neden olacaktır.

Körfez’de Dubai ve Riyad tahkime büyük yatırım yapı­yor. İstanbul bu merkezlerle rekabet edebilir mi?

Prof. Dr. Ziya A.: Rekabet mümkün ancak bunun uzun vade­li bir devlet, hukuk ve iş dünyası stratejisi olarak görülmesi gerekir. Dubai uluslararası finans ve hukuk altyapısını yıllar boyunca sistema­tik biçimde geliştirdi. Hatta 2023 yılının sonunda bütün tahkim merkezlerini tek bir isim, Dubai Tahkim Merkezi adı altında top­layarak uluslararası rekabet için önemli bir adım attı. Riyad ise son iki yıldır milyonlarca dolarlık tah­kim yatırımları yapmaktadır. An­cak İstanbul’un da çok fazla avan­tajı bulunmaktadır. İstanbul’un en önemli avantajı Avrupa hukuk kül­türüyle Orta Doğu, Kafkasya ve As­ya ticaret kültürünün kesişimin­de bulunmasıdır. Türkiye aynı za­manda Balkanlar, Türk dünyası, İslam coğrafyası ve Avrupa ile güç­lü ekonomik bağlara sahip. Bu ben­zersiz konum doğru politikalarla tahkim alanında ekonomik değere dönüştürülebilir.

“Yenikuşağı tahkim sistemine kazandırıyoruz”

ISTAC’ın eğitim, genç hu­kukçular ve hakem havuzu ko­nusunda nasıl bir stratejisi var?

Yasin E.: Bir tahkim merkezi­nin geleceğini yalnız bugünkü dos­yaları değil, yetiştirdiği insan kay­nağı da belirler. Bu kapsamda biz üniversiteler, barolar ve hukukçu­larla sık sık eğitim programları dü­zenliyoruz. Bünyemizde bulunan Genç ISTAC ve kurulduğumuz yıl­dan itibaren devam eden ve bu yıl 11’incisini düzenleyeceğimiz Ge­leceğin Tahkim Avukatı Yarışması gibi çalışmalarla öğrencilerin da­ha meslek hayatına başlamadan tahkimle tanışmasını hedefliyo­ruz. Önümüzdeki dönemde genç hukukçuların ve uluslararası ha­kemlerin sisteme daha fazla katıl­masını istiyoruz.

“Tahkim Türkiye için yüksek katma değerlihizmet ihracatıdır”

Tahkimi yalnız hukuk alanı değil, ekonomik bir sektör ve hizmet ihracatı olarak da de­ğerlendirmek gerekir mi?

Prof. Dr. Ziya A.: Kesinlikle. Uluslararası bir tahkim dosyası İs­tanbul’a geldiğinde bu yalnız tah­kim kurumuna bir ekonomik de­ğer sağlamıyor. Bu yargılamada rol alan avukatlar, hakemler, bilirki­şiler, uzmanlar, tercümanlar, du­ruşma merkezleri, oteller ve diğer profesyonel hizmet alınan üçün­cü kişiler bu sağlanan ekonomik değerin bir parçası oluyor. Lond­ra, Paris ve Singapur’daki tahkim merkezlerinin tahkimin merkezi olmasının bu merkezlerin bulun­duğu ülkelere sağladığı önemli bir ekonomik değeri vardır. Tam da bu nedenle tahkimi sadece bir uyuş­mazlık çözüm yöntemi olarak dü­şünmemek gerekiyor.

Tahkim ar­tık bir turizm olgusu haline geldi. Örneğin ISTAC’ta neredeyse her ay Türkiye’de görülmeyen ve dos­yası da ISTAC’ta bulunmayan mil­letlerarası tahkim duruşmaları ya­pılmaktadır. Bu tür duruşmalara yaklaşık 50 kişi katılmakta ve du­ruşmalar en az bir hafta sürmek­tedir. Buradan dahi tahkimin bir ülke için yarattığı katma değeri gö­rebiliriz. Türkiye finans, lojistik, ticaret ve yatırım merkezi olmayı hedefliyorsa uyuşmazlık çözümü­nü de bu stratejinin parçası hali­ne getirmelidir. Hukuk hizmetleri yüksek katma değerli bir ihracat alanıdır.

2030 yılında ISTAC’ı ve İs­tanbul’u nerede görmek isti­yorsunuz?

Prof. Dr. Ziya A.: Merkeze ge­len yeni dosyaların sayısı dikka­te alındığında, 10. yılımızda yani 2025’te Avrupa’nın üçüncü büyük tahkim merkezi olduk. Bu yeterli mi, tabii ki hayır. Hedefimiz ulus­lararası bir sözleşme hazırlanır­ken İstanbul’un tahkim yeri, IS­TAC’ın da tahkim kurumu olarak doğal seçeneklerden biri haline gelmesidir. Daha fazla milletlera­rası taraf, hakem, hukuk bürosu ve sınır ötesi uyuşmazlık görmek isti­yoruz. Türkiye’nin ekonomik bü­yüklüğü, köklü hukuk geleneği, in­san kaynağı ve coğrafi konumu bu­nu gerçekleştirebilecek kapasiteyi sağlıyor. İstanbul finansın, ticare­tin ve ulaşımın merkezi olmayı he­defliyorsa hukukun ve uyuşmazlık çözümünün de merkezi olmalıdır.

Rakamlarla ISTAC

● ISTAC’a 2025 yılında 263 yeni başvuru yapıldı. Dosyaların yüzde 86’sı milli, yüzde 14’ü milletlerarası tahkim niteliğindeydi.

● Normal tahkimde sonuçlanan dosyaların yüzde 80’i 6–12 ay, seri tahkimde sonuçlanan dosyaların yüzde 86’sı ise 3 ay içinde tamamlandı.

● Hakemlerin yüzde 46’sı kadın, yüzde 54’ü erkekti.