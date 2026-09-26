İstanbul tahkimde bölgesel merkez olabilir mi?
İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), 10 yılı aşan kurumsal birikiminin ardından Türkiye’de tahkimin yaygınlaşmasının ötesinde, İstanbul’un uluslararası uyuşmazlık çözüm merkezlerinden biri olması hedefiyle yeni bir döneme giriyor.
ISTAC’ın 2025 yılında aldığı 263 yeni başvuru, seri tahkimde üç aya kadar inen sonuçlanma süreleri ve giderek çeşitlenen uluslararası taraf profili bu gelişimin somut göstergeleri arasında. Peki İstanbul, Paris, Londra, Singapur ve Dubai gibi merkezlerle rekabet edebilir mi? ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı ve Genel Sekreter Yasin Ekmen yanıtladı.
29 Eylül’de açılışını yapacak olan 3. İstanbul Tahkim Günleri’ne artık sayılı günler kaldı. ISTAC Başkanı olarak bu yılki etkinliğe ilişkin değerlendirmeleriniz ve beklentileriniz nelerdir?
Prof. Dr. Ziya Akıncı: İstanbul Tahkim Günleri’nin çok kısa bir süre içinde ulaştığı nokta bizim için son derece memnuniyet verici. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 1500 katılımcıyı İstanbul’da ağırladık. Katılımcılarımızın yüzde 40’ının yurt dışından gelmesi, etkinliğin uluslararası niteliğini ve İstanbul’un tahkim dünyası açısından giderek güçlenen konumunu açıkça ortaya koyuyor.
Bunun yanında, yaklaşık 850 şirket hukukçusunun ve 650 farklı kurum ve kuruluşun etkinlikte temsil edilmiş olması da İstanbul Tahkim Günleri’nin yalnızca tahkim uygulayıcılarını değil, uyuşmazlık çözümünün doğrudan kullanıcılarını da bir araya getiren önemli bir platform haline geldiğini gösteriyor.
Bu yıl da dünyanın farklı ülkelerinden şirket temsilcilerini, hukukçuları, şirket hukuk müşavirlerini, akademisyenleri, hakemleri ve tahkim kurumlarının temsilcilerini İstanbul’da buluşturacağız. Programımızı oluştururken yalnızca tahkim hukukundaki güncel gelişmeleri değil; jeopolitik dönüşümlerden teknolojiye, finans ve inşaat uyuşmazlıklarından uluslararası ticarete kadar iş dünyasının ve uyuşmazlık çözümünün gündeminde olan konuları ele almaya önem verdik.
ISTAC 2025 yılında 263 yeni başvuru aldı. Bu rakamı Türkiye’de tahkimin gelişimi açısından nasıl okumalıyız?
Prof. Dr. Ziya A.: Bu dava sayısı bir tahkim merkezi oldukça önemli bir sayıdır. Esasında İstanbul Tahkim Merkezi dosya sayısı dikkate alındığında Avrupa’nın üçüncü büyük tahkim merkezi olmuştur. Bu sayıyı yalnız ISTAC’ın dosya sayısı olarak değerlendirmemek gerekir. Bu sayı Türkiye’de tahkim kültürünün yerleşmeye başladığının da önemli göstergelerinden biridir. Tahkim geçmişte daha çok büyük uluslararası sözleşmeler ve yabancı yatırımcılarla ilişkilendirilirdi.
Bugün enerji, inşaat, üretim, hizmet, bilişim, satış ve şirketler hukukundan kaynaklanan çok farklı uyuşmazlıkların tahkime geldiğini görüyoruz. Türkiye büyük bir ekonomi ve ticaret ülkesidir. Bu ekonomik büyüklüğün güçlü bir alternatif uyuşmazlık çözüm sistemiyle desteklenmesi gerekir. ISTAC’ın temel fonksiyonlarından biri bu ihtiyaca cevap vermektir.
Türkiye’nin ekonomik ölçeği dikkate alındığında 263 dosya yeterli mi? 2030’da 500 veya 1000 yeni dosya alan bir ISTAC mümkün mü?
Prof. Dr. Ziya A.: Potansiyelimiz mevcut sayıların çok üzerinde. Ancak kurumsal tahkimde başarı yalnız dosya sayısıyla ölçülmez. Kararların kalitesi, yargılamanın süresi, tarafların kurumsal tahkim kurumuna duyduğu güven, milli dosyaların milletlerarası dosyalara oranı ve kararların uygulanabilirliği de önemlidir. Önümüzdeki dönemde hem milli hem milletlerarası dosya sayısını artırmak istiyoruz. 2030 perspektifinde İstanbul’un Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika için doğal uyuşmazlık çözüm merkezlerinden biri haline gelmesi gerçekçi bir hedeftir.
Dosyaların yüzde 86’sının milli, yüzde 14’ünün milletlerarası nitelikte olması ISTAC açısından nasıl bir tablo ortaya koyuyor?
Yasin Ekmen: Milli tahkimde güçlü bir taban oluşturmuş durumdayız. Şimdi önemli büyüme alanlarımızdan biri milletlerarası tahkim. 2025 dosyalarında Türkiye dışında İngiltere, Almanya, İtalya, İsviçre, Macaristan, Sırbistan, Romanya, Rusya, Çin, Hong Kong, Kazakistan, Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak, Hindistan ve İran gibi çok farklı ülkelerden taraflar bulunuyor. Bu çeşitlilik İstanbul’un erişebileceği coğrafyanın genişliğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde milletlerarası taraf ve dosya oranını sistematik biçimde yükseltmek istiyoruz.
“Tahkimde zaman doğrudan ekonomik değerdir”
İş dünyasının uyuşmazlık çözümündeki temel şikâyetlerinden biri süre. ISTAC burada nasıl bir performans ortaya koyuyor?
Prof. Dr. Ziya A.: Bir ticari uyuşmazlığın yıllarca devam etmesi iş dünyası açısından yalnız hukuki değil ekonomik bir sorundur. Bir uyuşmazlık meydana geldiğinde bu uyuşmazlığa taraf olan şirketler karşılık ayırıyor, alacağına ulaşamıyor, sermayesi bloke oluyor, yönetim zamanı harcıyor ve ticari ilişki zarar görüyor. Bu nedenle tahkimde hız başlı başına ekonomik değerdir. Tahkimin amacı adil ve nitelikli bir karardan ödün vermeden uyuşmazlığı öngörülebilir ve hızlı bir şekilde sonuçlandırmaktır.
Seri tahkim uygulamasının KOBİ’ler açısından daha yaygın kullanılması mümkün mü?
Prof. Dr. Ziya A.: Kesinlikle. Tahkim yalnız milyarlarca liralık büyük projelere özgü bir uyuşmazlık çözüm mekanizması değildir. KOBİ’lerin de hızlı, maliyeti ve süreci öngörülebilir uyuşmazlık çözümüne ihtiyacı var. Seri tahkim bu bakımdan son derece önemli. Ticari uyuşmazlığın kısa sürede kesin biçimde sonuçlanabilmesi KOBİ’nin nakit akışı ve bilançosu bakımından ciddi avantaj yaratıyor.
Rakamlar süre bakımından ne söylüyor?
Yasin E.: 2025 istatistiklerimizde normal tahkim usulüyle sonuçlanan dosyaların yüzde 80’ni altı ay ile bir yıl içerisinde tamamlandı. Seri tahkim dosyalarının ise yüzde 86’sı üç ay içinde sonuçlandı. ISTAC’a gelen uyuşmazlıkların çeşidine baktığımızda; başta inşaat, enerji, imalat, şirketler, bankacılık ve finans, fikri mülkiyet, bilişim ve hizmet uyuşmazlıkları olmak üzere tahkime elverişli her türün bulunduğunu görmekteyiz. Bu veriler hem sektör çeşitliliğinin hem hızlı çözüm kapasitesinin geliştiğini gösteriyor.
“İstanbul Paris ve Londra’nın alternatifi olabilir”
ICC Paris, LCIA Londra, SIAC Singapur, HKIAC Hong Kong ve Dubai gibi güçlü merkezler varken uluslararası bir şirket neden İstanbul’u tercih etsin?
Prof. Dr. Ziya A.: İstanbul’un çok önemli coğrafi ve ekonomik avantajları bulunuyor. Avrupa’dan Orta Asya’ya, Balkanlar’dan Körfez’e birkaç saatlik uçuş mesafesindeyiz. Türkiye büyük bir hukukçu, mühendis, finansçı ve uzman insan kaynağına sahip. İstanbul güçlü ulaşım ve konaklama altyapısının yanında ciddi bir maliyet avantajı da sunuyor. Fakat bunlar tek başına yeterli değildir. Uluslararası tahkimde güven belirleyicidir. Kurum bağımsız olacak, sekretarya profesyonel çalışacak, hakemler nitelikli olacak, kurallar çağdaş olacak ve devlet mahkemeleri tahkimi destekleyen öngörülebilir bir yaklaşım gösterecek. İstanbul’un uluslararası marka değeri bu unsurların birlikte gelişmesiyle artacaktır.
Türk şirketleri neden kendi sözleşmelerinde dahi Londra, Paris veya İsviçre tahkimini kabul ediyor? Bu durum değiştirilebilir mi?
Prof. Dr. Ziya A.: Bunun önemli ölçüde sözleşme alışkanlıklarından kaynaklandığını düşünüyorum. Uluslararası finansman veya yatırım sözleşmesinin taslağı yabancı tarafça hazırlanıyor; Londra veya Paris tahkimi yazılıyor ve Türk şirketi bazen bu maddeyi ticari pazarlığın önemli bir unsuru olarak görmüyor. Oysa uygulanacak hukuk, tahkim yeri ve tahkim kurumu bir sözleşmenin en stratejik hükümleri arasındadır. Türk şirketlerinin hukuk departmanları ve yöneticileri bu maddeleri daha bilinçli müzakere etmelidir. Türkiye’de çözülebilecek uyuşmazlıkların yurt dışına taşınması zorunlu değildir, tam tersine bu durum her iki taraf açısından da zaman ve masrafların artmasına neden olacaktır.
Körfez’de Dubai ve Riyad tahkime büyük yatırım yapıyor. İstanbul bu merkezlerle rekabet edebilir mi?
Prof. Dr. Ziya A.: Rekabet mümkün ancak bunun uzun vadeli bir devlet, hukuk ve iş dünyası stratejisi olarak görülmesi gerekir. Dubai uluslararası finans ve hukuk altyapısını yıllar boyunca sistematik biçimde geliştirdi. Hatta 2023 yılının sonunda bütün tahkim merkezlerini tek bir isim, Dubai Tahkim Merkezi adı altında toplayarak uluslararası rekabet için önemli bir adım attı. Riyad ise son iki yıldır milyonlarca dolarlık tahkim yatırımları yapmaktadır. Ancak İstanbul’un da çok fazla avantajı bulunmaktadır. İstanbul’un en önemli avantajı Avrupa hukuk kültürüyle Orta Doğu, Kafkasya ve Asya ticaret kültürünün kesişiminde bulunmasıdır. Türkiye aynı zamanda Balkanlar, Türk dünyası, İslam coğrafyası ve Avrupa ile güçlü ekonomik bağlara sahip. Bu benzersiz konum doğru politikalarla tahkim alanında ekonomik değere dönüştürülebilir.
“Yenikuşağı tahkim sistemine kazandırıyoruz”
ISTAC’ın eğitim, genç hukukçular ve hakem havuzu konusunda nasıl bir stratejisi var?
Yasin E.: Bir tahkim merkezinin geleceğini yalnız bugünkü dosyaları değil, yetiştirdiği insan kaynağı da belirler. Bu kapsamda biz üniversiteler, barolar ve hukukçularla sık sık eğitim programları düzenliyoruz. Bünyemizde bulunan Genç ISTAC ve kurulduğumuz yıldan itibaren devam eden ve bu yıl 11’incisini düzenleyeceğimiz Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması gibi çalışmalarla öğrencilerin daha meslek hayatına başlamadan tahkimle tanışmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde genç hukukçuların ve uluslararası hakemlerin sisteme daha fazla katılmasını istiyoruz.
“Tahkim Türkiye için yüksek katma değerlihizmet ihracatıdır”
Tahkimi yalnız hukuk alanı değil, ekonomik bir sektör ve hizmet ihracatı olarak da değerlendirmek gerekir mi?
Prof. Dr. Ziya A.: Kesinlikle. Uluslararası bir tahkim dosyası İstanbul’a geldiğinde bu yalnız tahkim kurumuna bir ekonomik değer sağlamıyor. Bu yargılamada rol alan avukatlar, hakemler, bilirkişiler, uzmanlar, tercümanlar, duruşma merkezleri, oteller ve diğer profesyonel hizmet alınan üçüncü kişiler bu sağlanan ekonomik değerin bir parçası oluyor. Londra, Paris ve Singapur’daki tahkim merkezlerinin tahkimin merkezi olmasının bu merkezlerin bulunduğu ülkelere sağladığı önemli bir ekonomik değeri vardır. Tam da bu nedenle tahkimi sadece bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak düşünmemek gerekiyor.
Tahkim artık bir turizm olgusu haline geldi. Örneğin ISTAC’ta neredeyse her ay Türkiye’de görülmeyen ve dosyası da ISTAC’ta bulunmayan milletlerarası tahkim duruşmaları yapılmaktadır. Bu tür duruşmalara yaklaşık 50 kişi katılmakta ve duruşmalar en az bir hafta sürmektedir. Buradan dahi tahkimin bir ülke için yarattığı katma değeri görebiliriz. Türkiye finans, lojistik, ticaret ve yatırım merkezi olmayı hedefliyorsa uyuşmazlık çözümünü de bu stratejinin parçası haline getirmelidir. Hukuk hizmetleri yüksek katma değerli bir ihracat alanıdır.
2030 yılında ISTAC’ı ve İstanbul’u nerede görmek istiyorsunuz?
Prof. Dr. Ziya A.: Merkeze gelen yeni dosyaların sayısı dikkate alındığında, 10. yılımızda yani 2025’te Avrupa’nın üçüncü büyük tahkim merkezi olduk. Bu yeterli mi, tabii ki hayır. Hedefimiz uluslararası bir sözleşme hazırlanırken İstanbul’un tahkim yeri, ISTAC’ın da tahkim kurumu olarak doğal seçeneklerden biri haline gelmesidir. Daha fazla milletlerarası taraf, hakem, hukuk bürosu ve sınır ötesi uyuşmazlık görmek istiyoruz. Türkiye’nin ekonomik büyüklüğü, köklü hukuk geleneği, insan kaynağı ve coğrafi konumu bunu gerçekleştirebilecek kapasiteyi sağlıyor. İstanbul finansın, ticaretin ve ulaşımın merkezi olmayı hedefliyorsa hukukun ve uyuşmazlık çözümünün de merkezi olmalıdır.
Rakamlarla ISTAC
● ISTAC’a 2025 yılında 263 yeni başvuru yapıldı. Dosyaların yüzde 86’sı milli, yüzde 14’ü milletlerarası tahkim niteliğindeydi.
● Normal tahkimde sonuçlanan dosyaların yüzde 80’i 6–12 ay, seri tahkimde sonuçlanan dosyaların yüzde 86’sı ise 3 ay içinde tamamlandı.
● Hakemlerin yüzde 46’sı kadın, yüzde 54’ü erkekti.
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