İstanbul ve Atina arasında gastronomi köprüsü kurdular

Kamuoyunda, ‘Turnagaz’ markasıyla tanınan Gesan Yatırım ve Ticaret, enerjinin köklü özel sektör kuruluşları arasında yer alıyor. 40 yılı aşkın geçmişi var. Tüpgaz ve LPG dağıtım alanlarında hizmet veriyor. Robert Kolej mezunu vizyoner iş insanı Onur Gürsoy’un kurucusu olduğu Gesan, sahasının pek çok yeniliğe imza atan öncü kuruluşu olarak hizmetlerini sürdürüyor. Kurucu Gürsoy Ailesi’nin ikinci kuşak temsilcileri Ali Gürsoy ve ikiz kardeşi Kemal Gürsoy da iyi eğitimlerinin ve mesleki deneyimlerin ardından iş yaşamında emin adımlarla ilerliyor. İstanbul Nişantaşı Işık Lisesi’nde geçen orta öğrenimlerinin ardından üniversiteyi, ABD ve İngiltere’de okuyan iki kardeş, beni Gesan’ın herhangi bir işletmesinde değil de Sarıyer Yeniköy’de şık bir restoranda karşıladılar. Bu farklı ortamın varlığını, biraz Gesan’ın kurucusu babaları Onur Gürsoy’un iş kuralları, diğer yandan kendi hayalleri ve gelecek planlarıyla açıklıyorlar.

Üniversite eğitimini işletme üzerine tamamlayan Ali Gürsoy, sahibi oldukları ‘Eski Adet’ adını verdikleri restoran ile klasikleşmesini arzu ettikleri bir gastronomi yolculuğu yapmak istediklerini belirtiyor. Henüz işin başında olduklarını ifade etseler de 4’üncü yılını geride bırakan restoran işletmeciliğine ilişkin “Osmanlı saray mutfağından, aile mutfağımıza uzanan geçmişimizde, nesiller boyu muhteşem, bize özgü lezzetlerin yer aldığı bir menü, hizmet ve ortam oluşturma gayreti içindeyiz. Günümüzde artık göremediğimiz çocukluğumuzun yemeklerini, kullanılan seçkin malzemelerden, pişirme tekniklerine, sunumuna kadar en iyi şekilde harmanlayarak müşterilerimizin huzuruna çıkarılmasını sağlıyoruz” diyorlar. Kemal Gürsoy da, “Özgün lezzetleriyle ön plana çıkan iyi bir mekan olsun istedik. Çoğu yerde aynı mezeler, aynı yemekler mevcut. Biz uzun süre mutfağımızda özgün lezzetler oluşturduk. Önce menümüz ile kendimize güvendik, sonra tanıtımımıza soyunduk” şeklinde konuşuyor.

Bu arada kardeşlerin gastronomi yolculuğunda önünü açan Gesan’ın ‘iş yasaları’ndan bahsedelim. Kurucu Onur Gürsoy, tam bir aile şirketi olmasına karşın Gesan’ın geleceğini, tamamen profesyonel bir kadrolaşma ile kurgulamış. Gürsoy Ailesi, ikinci neslin de devreye girmesi ile birlikte Gesan’da yönetim kurulunda temsil ediliyor. İcrai işler kurumsal bir yapıya ve sisteme emanet edilmiş. Yani ortaklar rapor alan, profesyoneller rapor veren konumdalar.

3 kentin kültüründen beslendiler

2008’den itibaren yönetim kurulunda yer alan politika ve uluslararası ilişkiler okuyan Ali Gürsoy ile hukuk eğitimi alarak çeşitli büyük hukuk ofislerinde profesyonel iş yaşamını deneyimleyen Kemal Gürsoy, Gesan’daki bu yönetim ilkelerinin de sağladığı avantajla kendi arzuladıkları iş ve meslekte ilerlemek için yatırımlar yapıyor. İki kardeş, tutku derecesinde ilgi duydukları gastronomi alanında girişime soyunuyor. Annelerinin Kıbrıslı olması, ailenin uzun yıllar İngiltere’de yaşaması dolayısıyla, yaşamlarında İstanbul’un yanı sıra Londra ve Atina kentleri hep olmuş, bu üç kentin yemek kültürleri ve alışkanlıkları çok yakından gözlenmiş.

İstanbul’un kendine özgü semtlerinden Yeniköy’de, içinde palmiye ağaçlarının da bulunduğu özenle bakılan bahçesi ile birlikte geniş mekanda hizmet veren Eski Adet, Gürsoy kardeşlerin adeta nakış gibi işledikleri bir restoran olarak hizmet veriyor. Anlattıklarından öğrendiğime göre duvarındaki en küçük objesinden, masa üzerindeki şamdanlara, yemek takımlarına kadar tüm ayrıntılarla yakından ilgilenen iki kardeş, istedikleri tadı yakalayana kadar mutfaktaki tüm süreçlerde de aktif görevler almış. Halen de sürüyor mutfak mesaileri. Geçen dört yılda iyi şefler yetiştirmeyi başarmış Eski Adet. Menüdeki özgün, başka işletmede bulunmayan lezzetlerin değerlendirmesini uzmanlarına bırakarak, ekonomi gazetecisi rolümle, mutlu olduğumu hissettiğim mekanın yeni şubelerinin olup olmayacağını soruyorum. Kemal Gürsoy yanıtlıyor: “Ailemiz çok kültürlü. Annem dolayısıyla Yunanistan’ı çok yakından tanıyoruz, tıpkı doğup büyüdüğümüz ve çok sevdiğimiz İstanbul gibi Atina’da da çok dostumuz var. İstanbul’da ellerimizle yarattığımız Eski Adet’in bir şubesini Atina’da açmak istiyoruz. Girişimlerimiz sonuçlanmak üzere, çok yakında yeni restoranımız Atina’da hizmet verecek” diyor

10 Kasım gibi anlamlı bir güne denk gelen bu yazımda, Atamız, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anarken, iki farklı kültürden anne babanın mutlu yuvasında büyüyen iki gencin İstanbul’da başlayıp Atina’ya uzanan gastronomi yolculuklarının öyküsünü sizlerle paylaşmak istedim.

Aile şirketi 1980’de kuruldu

Gesan Yatırım, 1980’de kurulmuş, LPG ve doğalgaz dağıtım ve ticareti yapan ve o tarihten itibaren yeniliklerle adını duyuran bir şirket. Markası Turnagaz ile tüplü, otogaz ve dökmegaz satışıyla iştigal etmiş, etmeyi de sürdürüyor. Hali hazırda 250 civarında sahibi olduğu akaryakıt istasyonunu da işletiyor. Turnagaz adı ile faaliyet yürüten istasyonları da var.

PınarOnline, çevreci araçlarla hızlı yol aldı, yeni yatırıma soyundu

Yaşar Holding’in üçüncü kuşak temsilcisi, Pınar Online E-ticaret Direktörü Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik’in grubun amiral şirketlerinden Pınar Süt’te başlattığı dijital yolculuk birinci yılını tamamladı. Geçen yıl yazılarıma da konuk ettiğim Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik, Türkiye’de süt ve süt ürünleri alanında öncü hizmetleri bulunan Pınar Süt’te e-ticaret platformu kurarak, ekibi ile birlikte emin adımlarla yola koyulmuştu.

Aradan tam bir yıl geçti. 2021 yılı Eylül ayında İstanbul’da hizmet vermeye başlayan PınarOnline, Aralık ayında Ankara ve İzmir’de hizmete girdi. Çalışan sayısı 10’dan 30’a çıkarken, yeni yatırımlar için de düğmeye basıldı. İstanbul’daki etkinliklerini artırmaya yönelik olarak Ayazağa’da yeni bir şehir içi depo yatırımı gerçekleştiriyor. Bir yıllık başarının altında Y ve Z kuşağına uzanabilmedeki yetenekleri öne çıkarken, dijital platformları iyi kullanmayı bildiler. Bünyelerinde marketlerde satılmayan ürünleri bulunduran platform, PınarOnline’a özel ossobucco vb. kasap ürünleri ile piyasada yer aldı. Bir yıllık performanslarını en çok etkileyen adımları ise lojistikte çevre dostu, yeni nesil, çevreci araçları tercih etmeleri oldu. Eyilik bu duruma ilişkin, “Araç filomuza Pilotcar iş birliğiyle +4, -18 derece arasında ürünlerin soğuk zincirini bozmayan elektrikli araç ekledik. Elektrikli araç filomuzu artırıyoruz, bu konudaki yatırım planlamamız devam ediyor" dedi.