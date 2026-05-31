İstanbul’a 10 milyar liralık etkinlik dopingi

İstanbul, Mayıs ayında ardı ardına ev sahipliği yaptığı dev organizasyonlarla sadece kültür ve sporun değil, küresel eğlence endüstrisi ve turizm ekonomisinin de dünya başkenti oldu. Prens William’ın tribünde yer aldığı UEFA Avrupa Ligi Finali’nin ardından dün gece Andrea Bocelli konseri ve Kanye West’in Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştirdiği şov, şehir ekonomisinde yaklaşık 10 milyar liralık hareket yarattı.

Küresel turizm sezonunun kapıları açılırken İstanbul, Mayıs ayında dünya ekonomi ve magazin basınının manşetlerine taşınacak tarihi bir organizasyon zincirine ev sahipliği yaptı. Konserler ve spor etkinlikleri yüz binlerce ziyaretçiyi şehre çekerken; otel, ulaşım, yeme-içme ve perakende harcamaları üzerinden milyonlarca dolarlık ekonomik hareket yarattı. Havacılıktan lüks perakendeye, gastronomiden ulaşıma kadar onlarca farklı iş kolunu ihya eden bu mega etkinlik serisi, şehri devasa bir "etkinlik ekonomisi" merkezine dönüştürdü. Sektör temsilcileri, Mayıs ayının son iki haftasında İstanbul'da dönen toplam finansal hacmin 10 milyar liraya (200 milyon dolar) ulaştığına dikkat çekiyor.

‘Ye’ dünyayı İstanbul’a çekti

Mayıs ayının ekonomik anlamda en büyük patlaması, dün gece Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda yaşandı. Amerikalı dünyaca ünlü rapçi Kanye West (Ye), Travis Scott ile birlikte sahne aldığı dev dinleme etkinliği ve konserinde, 110 bin biletli seyirciyle tek bir gecede ulaşılan en yüksek stadyum katılım rekorlarından birini kırdı. Etkinliğin ortalama bilet fiyatları ve yurtdışından gelen hayranlarının 3 gecelik konaklama ve alışveriş harcamaları hesaplandığında bu konserin İstanbul ekonomisine bıraktığı toplam doğrudan ve dolaylı katma değer 100-110 milyon dolar olarak hesaplandı.

Boğaz’da Bocelli rüzgarı

Kültür turizminin lüks ve rafine yüzünü ise BJK Tüpraş Stadyumu’nda sahne alan efsanevi tenor Andrea Bocelli temsil etti. Yaklaşık 35 bin kişinin izlediği dev konser, özellikle orta ve üst yaş grubu İstanbul’da buluşturdu. Körfez ülkeleri, Balkanlar ve Batı Avrupa’dan sadece bu konseri dinlemek için gelen üst segment turistler, konaklamanın yanı sıra İstanbul’un lüks gastronomi (Michelin yıldızlı restoranlar) ve tarihi yarımada turlarındaki harcama limitlerini yukarı çekti. Bilet fiyatları ve nitelikli turist harcamaları birleştiğinde, Bocelli sinerjisi İstanbul genelinde 25 milyon dolarlık ek bir ekonomik hacim üretti.

UEFA finali 75 milyon dolarlık ekonomi yarattı

Mayıs ayının küresel vitrinindeki en prestijli etkinliklerden bir diğeri ise 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ta (Tüpraş Stadyumu) oynanan UEFA Avrupa Ligi Finali oldu. Alman temsilcisi Freiburg ile İngiliz devi Aston Villa’yı karşı karşıya getiren kupa mücadelesi, İstanbul’a ciddi bir turist getirdi. Aston Villa’nın en koyu taraftarlarından biri olan Galler Prensi William, kupanın kaldırıldığı bu tarihi finali izlemek üzere protokol tribünündeydi.

Prens William ve beraberindeki VVIP delegasyon, küresel medyanın gözünü İstanbul'a çevirirken şehrin lüks turizm segmentini hareketlendirdi. Final maçı için şehre akın eden yaklaşık 40 bin İngiliz ve Alman taraftar ile UEFA yetkilileri, Boğaz hattındaki 5 yıldızlı ultra lüks doluluk oranlarını %95'in üzerine taşıdı. Deplasman ve kutlama kültürü oldukça yüksek olan İngiliz taraftarlar, maç öncesi ve sonrasındaki 3 gün boyunca Beşiktaş, Beyoğlu, Nişantaşı ve Karaköy hattındaki restoran, kafe ve eğlence mekanlarının cirolarını normal bir Mayıs gününe kıyasla %300 yukarı taşıdı. UEFA Finali’nin şehir ekonomisine bıraktığı net bilanço 75 milyon Dolar olarak hesaplandı.