İstanbul’a 5 yılda 10 küresel sıfır atık merkezi geliyor

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzey­li İklim Şampiyonu Sa­med Ağırbaş, Birleşmiş Mil­letler İnsan Yerleşimleri Prog­ramı’nın İstanbul’da sıfır atık çalışmalarını yürütecek global bir ofis açtığını açıkladı. Ağır­baş, önümüzdeki 5 yıl içinde 10’dan fazla uluslararası kuru­luşun sıfır atık çalışmalarını İstanbul’dan yürütmesini he­deflediklerini söyledi.

Ağırbaş, İstanbul’u dünyada­ki sıfır atık çalışmalarının glo­bal merkezi haline getirmek istediklerini belirtti. Ağırbaş, “Birleşmiş Milletler’in İnsan Yerleşimleri Programı, İstan­bul’da sıfır atık çalışmalarını yürütecek global bir ofis açtı. Bu yıl itibarıyla personel istih­dam edecek ve çalışmalarına başlayacak. 5 yıl içerisinde de bu sayı 10’a çıkacak” dedi.

İstanbul Valiliği ve Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde 1-7 Haziran tarihleri arasının “İstanbul Sı­fır Atık Haftası” ilan edildiğini açıklayan Ağırbaş, İstanbul ge­nelinde şu ana kadar 1500’den fazla etkinlik başvurusu alın­dığını söyledi. Ağırbaş, “Artık İstanbul’un da bir sıfır atık haf­tası var. Global bir çalışma. Bir­leşmiş Milletler’e akredite bir çalışma” ifadelerini kullandı.

Sıfır Atık Haftası kapsa­mında 4-7 Haziran ta­rihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek Sıfır Atık Festivali’nin ana te­masının enerji verimliliği ola­cağını belirten Ağırbaş, festi­vale 1 milyondan fazla kişinin katılımının beklendiğini açık­ladı. Ağırbaş, “Biz enerji sarfi­yatımızı azaltmak zorundayız ve bunu sadece yüzde 30 azal­tabilirsek 30 milyar dolar yıllık Türkiye’nin cebinde kalacak. Ve biz bu yıl enerji verimliliği mottosuyla Sıfır Atık Festiva­li’ni inşa ediyoruz” diye konuş­tu. Festival kapsamında sıfır atık, enerji verimliliği, döngü­sel ekonomi, sürdürülebilir şe­hircilik, iklim farkındalığı ve çevre teknolojileri başlıkların­da etkinlikler gerçekleştirile­ceğini kaydeden Ağırbaş, orga­nizasyonun kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum ku­ruluşlarının iş birliğiyle yürü­tüleceğini söyledi.

160’tan fazla ülke İstanbul’da buluşacak

Geçtiğimiz yıl ilki düzenle­nen Sıfır Atık Forumu’nun bu yıl 5-7 Haziran tarihleri arasın­da ikinci kez İstanbul’da ger­çekleştirileceğini açıklayan Ağırbaş, foruma 200’den faz­la dünya genelinden belediye başkanı ve 160’tan fazla ülke­nin katılacağını söyledi. Fo­rumda 5 binden fazla katılım­cının yer alacağını belirten Ağırbaş, şu ana kadar 100’den fazla bakanın kayıt yaptırdığı­nı ifade etti. Forum sonunda yayımlanacak sonuç bildirge­sini 160’tan fazla ülkenin im­zalamasının beklendiğini kay­deden Ağırbaş, Dünya Ban­kası’nın foruma 30 kişilik delegasyon göndereceğini, Dünya Ekonomik Forumu’nun da forumun ana partnerleri arasında yer aldığını söyledi.

COP31’de sıfır atık gündemi

Kasım ayında Türkiye’de dü­zenlenecek COP31’de ilk kez sı­fır atık konusunun ana gündem maddeleri arasında yer alaca­ğını belirten Ağırbaş, forumda ele alınacak başlıkların COP31 sürecine taşınacağını ifade et­ti. COP31 kapsamında gıda is­rafı, enerji verimliliği, sanayide yeşil dönüşüm ve su verimliliği alanlarında çeşitli kampanya­lar başlatacaklarını açıklayan Ağırbaş, “Türkiye’den çıkacak bir gıda israfı kampanyası bü­tün dünyada gıda israfının önü­ne geçilmesine sebep olacak” dedi. Çevre sorunlarına ilişkin saha çalışmalarına da değinen Ağırbaş, 18 Mayıs’ta Van Gö­lü’ne giderek göle ilişkin eylem planını açıklayacaklarını söy­ledi. Önümüzdeki iki yıl içeri­sinde 120 sulak alan, göl ve de­reye gideceklerini ifade eden Ağırbaş, vatandaşların da ko­ruma süreçlerine dahil edilmesinin he­deflendi­ğini kaydetti.

“Her birey haftada 5 gram mikroplastik yiyor”

Çevre kirliliği ve mikroplas­tik tehlikesine ilişkin değer­lendirmelerde bulunan Ağır­baş, “İngiltere’de geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştır­ma sonucunda şöyle bir veriye ulaşıldı. Artık anne karnındaki bebeklerin karnında bile mik­roplastiğe rastlıyoruz ve mik­roplastik öyle bir şey ki hava­da asılı kalabiliyor. Yediğimiz sebzenin, meyvenin üstünde asılı kalabiliyor ve biz bunla­rı istemeden de olsa yiyoruz. Ortalama her bir birey hafta­da 5 gram mikroplastik yiyor ve bu mikroplastiğe bağlı sebep­lerden dolayı biz çeşitli has­talıklar riskiyle karşı karşıya­yız. Çevremizde görüyorsunuz artık kalp krizi ve kalp damar hastalıklarına bağlı sorunlar 20’li yaşlara kadar geldi. Belki tek sebebi mikroplastik değil­dir ama başlıca sebeplerinden bir tanesinin mikroplastikler ve çevresel kirlilikler olduğunu biliyoruz” dedi. Birleşmiş Mil­letler verilerine göre okya­nuslarda artık “plastik kı­tası” oluştuğunu belirten Ağırbaş, çevresel kirli­liğin özellikle deza­vantajlı topluluk­ları daha fazla etkilediğini söyledi.

“İstanbul’u sıfır atığın global merkezi yapmak istiyoruz”

