İstanbul’a 5 yılda 10 küresel sıfır atık merkezi geliyor
Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı’nın İstanbul’da küresel sıfır atık ofisi açtığını açıklarken, önümüzdeki 5 yılda 10’dan fazla uluslararası kuruluşun sıfır atık çalışmalarını İstanbul’dan yürütmesini hedeflediklerini söyledi.
Ağırbaş, İstanbul’u dünyadaki sıfır atık çalışmalarının global merkezi haline getirmek istediklerini belirtti. Ağırbaş, “Birleşmiş Milletler’in İnsan Yerleşimleri Programı, İstanbul’da sıfır atık çalışmalarını yürütecek global bir ofis açtı. Bu yıl itibarıyla personel istihdam edecek ve çalışmalarına başlayacak. 5 yıl içerisinde de bu sayı 10’a çıkacak” dedi.
İstanbul Valiliği ve Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde 1-7 Haziran tarihleri arasının “İstanbul Sıfır Atık Haftası” ilan edildiğini açıklayan Ağırbaş, İstanbul genelinde şu ana kadar 1500’den fazla etkinlik başvurusu alındığını söyledi. Ağırbaş, “Artık İstanbul’un da bir sıfır atık haftası var. Global bir çalışma. Birleşmiş Milletler’e akredite bir çalışma” ifadelerini kullandı.
Sıfır Atık Haftası kapsamında 4-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek Sıfır Atık Festivali’nin ana temasının enerji verimliliği olacağını belirten Ağırbaş, festivale 1 milyondan fazla kişinin katılımının beklendiğini açıkladı. Ağırbaş, “Biz enerji sarfiyatımızı azaltmak zorundayız ve bunu sadece yüzde 30 azaltabilirsek 30 milyar dolar yıllık Türkiye’nin cebinde kalacak. Ve biz bu yıl enerji verimliliği mottosuyla Sıfır Atık Festivali’ni inşa ediyoruz” diye konuştu. Festival kapsamında sıfır atık, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir şehircilik, iklim farkındalığı ve çevre teknolojileri başlıklarında etkinlikler gerçekleştirileceğini kaydeden Ağırbaş, organizasyonun kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle yürütüleceğini söyledi.
160’tan fazla ülke İstanbul’da buluşacak
Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Sıfır Atık Forumu’nun bu yıl 5-7 Haziran tarihleri arasında ikinci kez İstanbul’da gerçekleştirileceğini açıklayan Ağırbaş, foruma 200’den fazla dünya genelinden belediye başkanı ve 160’tan fazla ülkenin katılacağını söyledi. Forumda 5 binden fazla katılımcının yer alacağını belirten Ağırbaş, şu ana kadar 100’den fazla bakanın kayıt yaptırdığını ifade etti. Forum sonunda yayımlanacak sonuç bildirgesini 160’tan fazla ülkenin imzalamasının beklendiğini kaydeden Ağırbaş, Dünya Bankası’nın foruma 30 kişilik delegasyon göndereceğini, Dünya Ekonomik Forumu’nun da forumun ana partnerleri arasında yer aldığını söyledi.
COP31’de sıfır atık gündemi
Kasım ayında Türkiye’de düzenlenecek COP31’de ilk kez sıfır atık konusunun ana gündem maddeleri arasında yer alacağını belirten Ağırbaş, forumda ele alınacak başlıkların COP31 sürecine taşınacağını ifade etti. COP31 kapsamında gıda israfı, enerji verimliliği, sanayide yeşil dönüşüm ve su verimliliği alanlarında çeşitli kampanyalar başlatacaklarını açıklayan Ağırbaş, “Türkiye’den çıkacak bir gıda israfı kampanyası bütün dünyada gıda israfının önüne geçilmesine sebep olacak” dedi. Çevre sorunlarına ilişkin saha çalışmalarına da değinen Ağırbaş, 18 Mayıs’ta Van Gölü’ne giderek göle ilişkin eylem planını açıklayacaklarını söyledi. Önümüzdeki iki yıl içerisinde 120 sulak alan, göl ve dereye gideceklerini ifade eden Ağırbaş, vatandaşların da koruma süreçlerine dahil edilmesinin hedeflendiğini kaydetti.
“Her birey haftada 5 gram mikroplastik yiyor”
Çevre kirliliği ve mikroplastik tehlikesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağırbaş, “İngiltere’de geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma sonucunda şöyle bir veriye ulaşıldı. Artık anne karnındaki bebeklerin karnında bile mikroplastiğe rastlıyoruz ve mikroplastik öyle bir şey ki havada asılı kalabiliyor. Yediğimiz sebzenin, meyvenin üstünde asılı kalabiliyor ve biz bunları istemeden de olsa yiyoruz. Ortalama her bir birey haftada 5 gram mikroplastik yiyor ve bu mikroplastiğe bağlı sebeplerden dolayı biz çeşitli hastalıklar riskiyle karşı karşıyayız. Çevremizde görüyorsunuz artık kalp krizi ve kalp damar hastalıklarına bağlı sorunlar 20’li yaşlara kadar geldi. Belki tek sebebi mikroplastik değildir ama başlıca sebeplerinden bir tanesinin mikroplastikler ve çevresel kirlilikler olduğunu biliyoruz” dedi. Birleşmiş Milletler verilerine göre okyanuslarda artık “plastik kıtası” oluştuğunu belirten Ağırbaş, çevresel kirliliğin özellikle dezavantajlı toplulukları daha fazla etkilediğini söyledi.
“İstanbul’u sıfır atığın global merkezi yapmak istiyoruz”
Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, İstanbul'u dünyadaki sıfır atık çalışmalarının merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. İstanbul'un temiz havasına, denizine ve yeşiline sahip çıkılması gerektiğini belirten Ağırbaş, önümüzdeki 5 yıl içinde 10'dan fazla uluslararası kuruluşun sıfır atık çalışmalarını İstanbul'dan yürütmesini hedeflediklerini ifade etti.
